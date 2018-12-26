26.12.2018, 18:46
31 декабря в Нарве будет работать ”горячая линия” Департамента городского хозяйства
Во время новогодних праздников в Департаменте городского хозяйства будет работать ”горячая линия”.
Во время новогодних праздников в Департаменте городского хозяйства будет работать ”горячая линия”.
По ”горячей линии” можно сообщить о проблемах, связанных с уборкой улиц, плохим состоянием дорог, поломкой светофоров и дорожных знаков, падением деревьев, нарушением работы общественного транспорта и пр.
Звонить можно круглосуточно по телефону 35 99005
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