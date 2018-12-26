31 декабря в Нарве будет работать ”горячая линия” Департамента городского хозяйства

По ”горячей линии” можно сообщить о проблемах, связанных с уборкой улиц, плохим состоянием дорог, поломкой светофоров и дорожных знаков, падением деревьев, нарушением работы общественного транспорта и пр.

Звонить можно круглосуточно по телефону 35 99005