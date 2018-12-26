26.12.2018, 18:46

31 декабря в Нарве будет работать ”горячая линия” Департамента городского хозяйства


rus.delfi.ee
EST
31 декабря в Нарве будет работать ”горячая линия” Департамента городского хозяйства
Foto: Tiit Blaat

Во время новогодних праздников в Департаменте городского хозяйства будет работать ”горячая линия”.

По ”горячей линии” можно сообщить о проблемах, связанных с уборкой улиц, плохим состоянием дорог, поломкой светофоров и дорожных знаков, падением деревьев, нарушением работы общественного транспорта и пр.

Звонить можно круглосуточно по телефону 35 99005

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии