3 июля в Нарве отключают горячую воду. 10 июля ее вернут не всем

Предприятие Narva Soojusvõrk напоминает, что в связи с проведением планового ремонта нарвских тепловых сетей с 3 по 9 июля включительно будет приостановлена поставка тепловой энергии потребителям города Нарва.

Поставка тепловой энергии будет приостанавливаться в понедельник, 3 июля, начиная с 20:00.

Восстановление подачи тепловой энергии потребителям, не имеющим задолженности за тепловую энергию, будет выполняться с 8:00 10 июля.

Между тем, 10 июля горячая вода вернется не всем нарвским потребителям.

На тех участках, где будет выполняться реновация теплосети для обеспечения надежности ее работы, остановка снабжения тепловой энергией будет более продолжительной — до 16 июля. Это касается жителей домов по адресу Кересе, 24, Выйду, 16, Раху, 22.

Руководитель отдела по обслуживанию клиентов Narva Soojusvõrk Андрей Блинов сказал Delfi, что среди нарвских многоквартирных домов в этом году нет ни одного, который из-за долгов может остаться без горячей воды по завершению планового ремонта. ”Есть должники среди коммерческих предприятий, являющихся нашими клиентами. Их совсем немного, суммы не такие большие, и эти фирмы могут урегулировать вопрос в ближайшую неделю. Мы отправим им очередные уведомления”, — говорит Андрей Блинов.

Руководитель отдела по обслуживанию клиентов также уточняет, что фактическое снижение подачи тепла с Балтийской электростанции в Нарву начнется утром 4 июля, но те фирмы, которые управляют многими нарвскими объединениями квартирособственников, начнут готовить дома к отключению загодя, уже сегодня вечером.

Narva Soojusvõrk просит закрыть входные задвижки на теплоузле и открыть после них дренажи или воздушники до 12:00 4 июля и на весь срок ремонта по 9 июля включительно.

В указанный период будут произведены ремонтно-технические работы, которые обеспечат возможность бесперебойной поставки тепловой энергии всем потребителям в последующие периоды.

Narva Soojusvõrk приносит свои извинения за возможные неудобства.

AS Narva Soojusvõrk занимается распределением и продажей в Нарве тепловой энергии, приобретаемой предприятием у Enefit Energiatootmine и поставляемой с Балтийской электростанции. Предприятие управляет нарвской теплосетью в целом, руководит проектами реновации теплосети и осуществляет необходимые инвестиции в обеспечение надежности работы теплосети.

Narva Soojusvõrk обслуживает около 76 километров теплотрасс, из которых 30 километров (40 %) уже реновированы. Предприятие снабжает тепловой энергией свыше 60 000 жителей региона. Суммарная мощность потребляемой ими теплоэнергии составляет 330 МВт, число подключенных к теплоснабжению объектов — 692.