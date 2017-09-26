27 сентября в Нарве пройдет инфомесса для людей с недостатками здоровья

Нарвская городская управа и Департамент социальной помощи приглашают всех желающих принять участие в инфомессе ”Инвапульс 2017”, которая состоится 27 сентября в Профессиональном учебном центре по адресу Нарва, Кренгольми 45. Начало мероприятия в 11.00.

На инфомессе можно будет получить актуальную информацию по социальным вопросам от представителей государственных и городских организаций: Департамента социального страхования, Кассы по безработице, Нарвской больницы и Департамента социальной помощи.

Встречи со специалистами будут проходить в двух залах: в первом можно будет узнать о возможностях помощи со стороны города и государства взрослым, во втором — получить информацию о поддержке семьи, воспитывающей ребёнка с недостатками здоровья. В числе прочего будет представлена информация о возможностях обучения в Нарве ребёнка с особыми потребностями.

Кроме информации общего характера на инфомессе будут давать индивидуальные консультации специалисты Департамента социального страхования, Кассы по безработице, Департамента социальной помощи, Нарвского центра социальной работы, Департамента полиции и погранохраны, клиники ”Линда" и Сети людей, живущих с ВИЧ.

Традиционно посетители инфомессы смогут познакомиться с продукцией фирм, занимающихся арендой и продажей вспомогательных средств для людей со сложностями в передвижении, слабовидящих и слабослышащих людей. Будут представлены и различные средства по уходу и реабилитации.

Для людей, которые не могут пользоваться общественным транспортом ввиду сложностей при передвижении, предоставляется возможность для посещения инфомессы бесплатно воспользоваться услугой инватранспорта. О желании заказать инватранспорт необходимо сообщить по телефону 3569610 или по адресу электронной почты aleksei.ivanov@narva.ee не позднее 25.09.2017.