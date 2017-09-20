22 сентября Нарва вступит в права Осенней столицы Эстонии

На протяжении всего сезона Нарва будет центром культурной жизни, где пройдёт множество самых разноплановых мероприятий. Уголки города превратятся в культурные площадки, интересные и разнообразные события продлятся до 21 декабря, сообщает пресс-служба Нарвской горуправы.

Первое из них — это ”Midnight opera” на сцене культурного центра ”Женева”. ”Midnight opera” — это театр на расстоянии вытянутой руки, интерактивная опера, где каждый зритель в любой момент может оказаться вовлеченным в театральное действо. Солисты Мариинского театра в сопровождении Нарвского городского симфонического оркестра споют прямо перед зрителями, разбивая все оперные стереотипы и превращая исполнение классических произведений в незабываемое захватывающее шоу.

Программа Осенней столицы наполнена новыми концертами и фестивалями, выставками и театральными представлениями.

Одним из ярчайших и ожидаемых культурных событий этой осени в Нарве станет открытие театрального фестиваля ”Золотая маска в Эстонии”. 5 октября на сцене культурного центра ”Женева” будет показан спектакль ”Кафе Идиот” по мотивам романа Федора Достоевского в постановке театра ”Балет Москва”. Год назад спектакль был признан лучшим в номинации ”современный танец”. Работа известного в Эстонии хореографа Саши Пепеляева адресована широкой аудитории и будет интересна всем, кто открыт к новым формам и свободной интерпретации классики.

Фестиваль джазовой музыки ”Festival IDeeJazz'17”, который пройдёт впервые, займёт самые необычные площадки города. В его рамках запланированы концерты в Нарвской арт-резиденции, в пляжном здании Липовой ямки, в Нарвском колледже Тартуского университета, в Нарвском музее и арт-клубе ”Ро-Ро”. IDeeJazz предложит насыщенную хорошими идеями музыку мирового уровня.

В Нарвском колледже Тартуского университета состоится благотворительный рок-фестиваль с участием нарвских рок-групп и гостей из Карелии. А на двух этажах популярного нарвского арт-клуба ”Рo-Рo” организуют двухдневный рок-фестиваль ”Грачи возвращаются”. В фестивале примут участие более двадцати нарвских групп, а также гости из Эстонии, России (Санкт-Петербурга), Литвы и Латвии.

Ряд совершенно новых концертов наполнит программу Осенней столицы особым колоритом и удивит искушённую публику новым звучанием. В исполнении петербургской фолк-группы ”Добраночь” прозвучат фольклорные мотивы народов Балканского полуострова, а также греческие, еврейские, болгарские, цыганские и другие песни в совершенно новой обработке разношерстных, но безмерно талантливых музыкантов.

Поклонники классической музыки непременно отправятся на концерты Нарвского городского симфонического оркестра. Для детей предусмотрена отдельная программа — большой концерт-представление ”Для всей семьи и чтеца с оркестром”, где младшим слушателям и их родителям будет представлена музыкальная сказка Ганса Христиана Андерсена ”Соловей” в сопровождении оркестра.

Также запланирована серия концертов классической музыки под общим названием ”Осенние мелодии”, которая пройдет в Нарвском замке. В сотрудничестве с Eesti Kontsert будут представлены два концерта с участием Камерного хора Эстонской филармонии и гостей из Китая — квартета ”Pantoum Piano Quartet”.

Таллиннский музыкальный театр ”Sakala Laululapsed” представит музыкальный спектакль ”Шрек. Приключения продолжаются!” для детей и взрослых.

История волшебных превращений знакомых героев, их злоключений и победы добра над злом сопровождается танцами и песнями в живом вокальном исполнении.

А также с участием таллиннской и нарвской молодёжи пройдёт большой концерт ”Наше Евровидение: поют дети”, посвященный 100-летию Эстонской Республики. Юные талантливые вокалисты исполнят песни на эстонском и английском языках эстонских композиторов, звучавшие на международном конкурсе ”Евровидение”.

Театр ”Giraffe Royal” этой осенью организует фестиваль современной клоунады ”Anima Allegra”. Это уникальная программа, представляющая из себя тончайший синтез пантомимы и клоунады в интеллигентном исполнении артистов Санкт-Петербурга и театра ”Королевский Жираф”, а также предрождественский вечер кукольного искусства и культуры.

В сентябре в Нарве пройдёт III Международный лагерь художников „Narva ART”. Мастера из Латвии, Литвы, России и Эстонии познакомятся с древней историей города и его изумительными пейзажами. Выставка по итогам недельного пленэра будет представлена в Доме свободного творчества.

Помимо новых событий, в программу войдут и традиционные культурные и спортивные мероприятия: конкурс красоты и здоровья ”Fitness Model Estonia”, международный шахматный турнир ”Шахматные звёзды Балтийского моря”, гастрономический фестиваль ”Дни миноги”.

Самый масштабный забег осени — Нарвский нренгольмский забег. Его дистанции пройдут по легендарной Кренгольмской мануфактуре, где у всех желающих будет уникальная возможность пробежать или пройтись пешком и насладиться атмосферой огромного промышленного комплекса.

По традиции, завершится программа Осенней столицы грандиозным гала-концертом. На сцене культурного центра ”Женева” 21 декабря прозвучат ”Хиты Бродвея” с участием ведущих солистов мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга. Концерт ”Хиты Бродвея” — это самые яркие и известные арии из лучших мировых мюзиклов таких как ”Чикаго”, ”Кошки”, ”Кабаре”, ”Монте-Кристо” и др.