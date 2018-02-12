21 февраля в Нарве президент не только вручит госнаграды, но и обратится к собравшимся на Ратушной площади

21 февраля, за три дня до празднования 100-летия независимости Эстонии, президент ЭР Керсти Кальюлайд вручит в Нарве ордена и медали за особые заслуги 166-ти удостоившимся этой чести.

Посвященное награждению торжественное мероприятие пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета и начнется в полдень.

В 13:30 в подвале колледжа, построенного на месте разрушенной в войну биржи, состоится представление отчеканенных Банком Эстонии по случаю 100-летия ЭР серебряных и золотых монет. Чуть позже их начнут продавать в Нарвском колледже ТУ и в Банке Эстонии, в Таллинне.

Хотя награждение знаками отличия будет закрытым мероприятием, то есть вход на него возможен только по приглашениям, у не попавших в круг приглашенных нарвитян и гостей города 21 февраля будет шанс увидеть и услышать президента.

В 15:00 на Ратушной площади Нарвы, на свежем воздухе, президент Керсти Кальюлайд обратится к собравшимся с речью, за которой последует небольшой концерт хоровых коллективов Нарвы: хора мальчиков и камерного хора ”Вдохновение”.

Специально для праздничных выступлений Нарвская городская управа заказала для участников хоров зимние шапки, цветов эстонского флага и с надписью ”Еesti”.

Мероприятие на площади будет продолжаться около 40 минут, а сразу после него всех приглашают в торговый центр Astri, где состоится праздничное выступление Софии Рубиной. Вход на него также будет свободным.

В этом году госнаградами будет отмечено как никогда большое количество нарвитян.

К госнаградам в Нарве представлены руководители учебных заведений, работающих по методике языкового погружения: директор детского сада Päikene Хели Адамович (орден Белой звезды IV степени) и директор Ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова (орден Белой звезды IV степени). Также 21 февраля президент наградит в Нарве местных деятелей культуры: Марину Косолапову (орден Белой звезды V степени), директора Нарвскрй хоровой школы, чьи воспитанники постоянно участвуют в Певческих праздниках, также как и танцевальные коллективы Jun-ost и Päikeseratas, которыми руководит представленная к ордену Белой звезды V степени Наталья Мыттус.

Также к списку награждаемых нарвитян можно отнести известного музыканта Олега Писаренко, уроженца Нарвы, уже давно проживающего в Тарту, но не забывающего родной город и поддерживающий в нем активную работу джаз-клубюа, а прошлой осенью организовавший в нем фестиваль IDeeJazz. Писаренко также получит от президента орден Белой звезды V степени.

Керсти Кальюлайд побывает в Нарве менее чем через месяц после прошлого визита. 23 января в нарвской ратуше она поучаствовала в объявлении Нарвы претендентом на титул Культурной столицы Европы 2024 года.

Напомним, что в декабре в своем интервью ETV+ президент сообщила о намерении провести в Нарве месяц осенью 2018 года.