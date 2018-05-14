15 мая в Нарвском колледже пройдет бесплатный концерт американской джаз-группы

Мирну Клейтон и её группу The Myrna Clayton Experience выбрали из сотни американских музыкантов для весеннего турне в Литве, Латвии, Белоруссии, Эстонии и Молдове, сообщает организатор концерта — посольство США в Таллинне.

”Когда Мирна поет, хочется пуститься в пляс, потому что её музыка в стиле джаз, соул, госпел и блюз вдохновляют и объединяют слушателей, — представляют певицу организаторы. — Карьера Мирны, автора песен, лидера группы, флейтистки и преподавателя по вокалу, началась в возрасте пяти лет в церкви её отца. К сегодняшнему дню она успела записать большое количество музыки, представив публике широкий диапазон своих вокальных данных”.

Несмотря на то, что на певицу оказало большое влияние творчество Эллы Фицджеральд, Ареты Франклин, Натали Коул и Нэнси Уилсон, Мирна всегда с гордостью признает, что ее певческая карьера началась именно в церкви. Она родилась в штате Алабама и выросла в Атланте, штат Джорджия. Однако, она получила высшее экономическое образование и начала свою трудовую жизнь в успешной маркетинговой компании, прежде чем стать профессиональной певицей.

В турне певицу будут сопровождать участники её группы: Филип Эйдар (фортепиано), Томас Блалок (контрабас), Маркус Уильямс (ударные), Рональд Джеймс (саксофон).

Концерт The Myrna Clayton Experience в фойе Нарвского колледжа Тартуского университета пройдет 15 мая, начало — 19.00. Вход — бесплатный.