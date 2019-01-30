1400 нарвитян рискуют остаться без услуг

По данным Юшиной, людей, не имеющих точного адреса, в Нарве насчитывается 1400 человек, а всего по Эстонии — около 30 тысяч (по состоянию на 1 января 2019 года). Нельзя сказать, что изменения в законе стали для них неожиданностью. Начиная с апреля прошлого года, Министерство внутренних дел и местные самоуправления провели большую работу по оповещению этой категории населения о грядущих изменениях, используя электронные адреса и указанные в регистре телефоны. За 9 месяцев прошлого года 400 нарвитян пришли в Бюро и внесли точные данные своего места проживания.

Но остались ещё 1400 человек, которые буквально со 2 января, обратившись за социальной помощью или к врачу, могут обнаружить, что не являются жителями Эстонии. По словам Юшиной, люди постепенно начинают осознавать суть проблемы и для решения вопроса активно обращаются в Бюро регистрации, куда приходят порой целыми семьями. В первую очередь, это те, кто получал различные городские социальные пособия. С другой стороны, в числе этих 1400 человек наверняка найдутся и те, кто уже уехал на постоянное местожительство в столицу или за границу.

Не желание, а обязанность

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Законе о регистре народонаселения, согласно которым жителем Эстонии считается человек, имеющий точный адрес в регистре народонаселения. Статья 68 Закона о регистре народонаселения говорит, что у каждого человека есть обязанность отвечать за то, чтобы его адрес (а также детей) был указан в регистре правильно. Согласно новым поправкам к закону, при смене места жительства человеку дается 14 дней на то, чтобы изменить адресные данные, раньше на это отводилось 30 дней.

Правильность данных каждый житель Эстонии может проверить на портале государственных услуг www.eesti.ee. Елена Юшина: — Я рекомендовала бы это сделать всем. 3 марта состоятся выборы в Рийгикогу, и списки избирателей тоже составляются на основании данных регистра, — напомнила специалист Бюро. Изменить свои данные совсем несложно: можно отправить соответствующее заявление с документами на портал www.eesti.ee или в местное Бюро народонаселения по обычной или электронной почте. Все контактные данные и бланки можно найти на городском сайте www.narva.ee.

Пострадает и бюджет города

Изменения коснулись не только рядовых жителей, но и города в целом. Не секрет, что бюджеты местных самоуправлений формируются исходя из числа зарегистрированных жителей самоуправления. Раньше самоуправление получало 11,86 процента от подоходного налога всех зарегистрированных с точностью до города или волости, теперь деньги людей, не имеющих точной регистрации, распределяются между всеми самоуправлениями пропорционально. Уменьшение числа жителей влияет на финансовые возможности города обеспечивать жителям достойные условия проживания.

Перепись населения по регистру

Изменения в законе вызваны желанием государства провести в 2020 году первый раз перепись населения по данным регистра народонаселения, а не при помощи переписчиков, пояснила Елена Юшина. Для этого данные регистра должны быть максимально корректными. Исходя из этого государство и создает такие условия, чтобы каждый житель страны был заинтересован в указании точных данных своего места жительства.