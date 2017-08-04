12 августа в Нарве проведут дискотеку на льду для молодежи ближайших муниципалитетов

12 августа в Нарвском ледовом холле Международный день молодежи отметят праздником N+Fest 2017, дискотекой на коньках, Ice Disco, на которую приглашают ребят от 14 до 26 лет, но не всех одновременно.

Мероприятие бесплатное, но тем, у кого нет своих коньков, придется заплатить 1,5 евро за их аренду. Организаторы обращают внимание на то, что количество предоставляемых коньков и места для катания на льду, разумеется, ограничено.

В то же время программа предполагает участие молодежи не только из Нарвы, но и из Вайвара, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ — желающих поучаствовать в дискотеке будут доставлять туда и обратно специальные автобусы.

Между тем, мероприятие пройдет в три этапа, для разных возрастных групп — в разное время: 14.00-15.30 — молодежь в возрасте 14-15 лет, 17.00-18.30 — молодежь в возрасте 16-17 лет, 20.00-21.30 — молодежь в возрасте 18-26 лет. Те, у кого не будет возможности попасть на лед, смогут наблюдать за всем происходящим с трибун ледового холла.

В программе Ice Disco — не только диджеи из Нарвы, но и главные гости ледовой дскотеки из Санкт-Петербурга: Partymaker Stef, Xarizmo, Divaskripka, Maria Evdokimova, 3XL Pro Team.

Partymaker Stef — автор молодёжного гимна Санкт-Петербурга "Welcom to Saint-P".

Xarizmo, появившись в 2016 году на большой сцене, привлек внимание широкой аудитории не только яркой внешностью, но и запоминающимися выступлениями. Его песня "Cola" стала хитом летнего сезона 2016 года, попав в горячую ротацию радиостанций. Divaskripka (Анастасия Агличева) — яркая представительница клубного и эстрадного жанра в России, солистка международного-симфонического оркестра "Таврический". Работала с группой ФРУКТЫ на 1 канале, журналом GQ, Ромой Жуковым, Сергеем Зверевым. Электро-дива исполняет кавер-хиты на электроскрипке. Группа 3XL PRO Team — авторы саундтрека к фильму "Ёлки", записанного совместно с группой Hi-Fi, саундтрека к фильму "Бригада 2. Наследник", записанного совместно с группой A-Studio.

Мероприятие организует MTÜ Õpilasesinduste Nõukogu при финансовой поддержке Отдела культуры Нарвской городской управы и программы "Привлечение к работе молодежи, которой угрожает изоляция, и повышение готовности молодежи к трудовой занятости", утвержденной министром образования и науки и реализуемой Эстонским центром молодежной работы и фондом ESF.