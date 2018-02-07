100-летие Эстонии обсуждением вотума недоверия председателю горсобрания Нарвы Ефимову решили не омрачать

Оппозиция никаких сюрпризов не ждет и не сомневается в том, что центристская фракция монолитно выступит против вотума недоверия, но все-таки считает очень важным зафиксировать свою позицию.

Друзья помогают

Главным основанием для выражения недоверия Александру Ефимову оппозиционеры считают то, что он был признан виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы уже судами двух инстанций. В августе прошлого года Вируский уездный суд приговорил председателя к одному году и девяти месяцам условно, а в конце января 2018-го вердикт подтвердил Тартуский окружной суд.

Не считающий себя виновным Александр Ефимов сказал Delfi, что вне всяких сомнений он будет обжаловать решение в Госсуде.

”Сейчас мой адвокат готовит апелляцию, и она обязательно будет подана. Время еще есть”, — отметил Ефимов.

На вопрос, почему он сам не покинул руководящее место на время следствия и судебного разбирательства, не покинул его после того, как суды двух инстанций вынесли решения, Александр Ефимов отметил, что он работает в горсобрании в команде и его решения зависят от мнения фракции.

”Фракция считает, что я должен продолжать работу председателем городского собрания, и я уважаю мнение коллег”, — говорит Александр Ефимов.

По его словам, период следствия и судов для него эмоционально труден, но он ощущает поддержку друзей и вообще всех тех, кто доверяет ему.

”То, что такой ситуацией воспользовались оппоненты в горсобрании — закономерно”, — констатирует Ефимов.

”Конечно, вотум не пройдет”

”Я нисколько не сомневаюсь в том, что центристское большинство будет едино и дружно проголосует против выражения недоверия, — говорит оппозиционный депутат Юрий Рауд. — Для них это принципиальный вопрос, связанный не только с Ефимовым, но и защитой достоинства всей фракции, как они его понимают. Центристы единогласно выражают мнение и по менее значимым вопросам. Сбои система дает очень редко. Например, на недавнем голосовании по вопросу отмены пособий бывшим мэрам двое представителей центристской фракции воздержались, что было удивительно. На этот раз ничего подобного, конечно, не произойдет”.

Юрий Рауд отмечает, что он его и его соратники предпочли бы в нынешней ситуации добиваться отстранения Александра Ефимова от руководства городским собранием до того момента, когда окончательное судебное решение не вступит в силу.

”Но закон этой возможности не предусматривает, поэтому ставится вопрос именно о вотуме недоверия. Конечно, было бы лучше, чтобы Александр Ефимов временно отстранился от руководства сразу после того, как было возбуждено уголовное дело. Но это уже вопрос совести. На моей памяти в истории нарвского самоуправления есть только один положительный пример, когда вышестоящий руководитель в такой ситуации поступил по совести. А именно, в свое время вице-мэр Нарвы Александр Филиппов покинул свой пост, за что надо отдать ему должное. Других подобных примеров я не знаю”, — сообщил Юрий Рауд.

Председатель центристской фракции в Нарвском городском собрании Алексей Воронов сказал Delfi, что если кто-то из большинства проголосует за вотум, что крайне маловероятно, то, скорее всего, произойти это может только по причине недомогания: по Нарве гуляет грипп.

К чему такая срочность?

Интересно то, что вопрос выражения недоверия председателю, инициированный оппозиционной фракцией должен был рассматриваться на сессии 22 февраля, но был перенесен на 8 февраля по инициативе центристов.

По нашей информации, это произошло из-за нежелания большинства омрачать празднование юбилея Эстонии обсуждением болезненного вопроса. Все-таки 21 февраля президент Эстонии будет награждать в Нарве представленных к государственным наградам, а за этим последует череда праздничных мероприятий с апогеем 24 февраля.