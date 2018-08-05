10-12 августа пройдет исторический фестиваль "Нарвская баталия 2018"

10-12 августа, в Нарвском замке зазвучат залпы орудий Северной войны, донесутся звуки битвы, где воины сражаются не на жизнь, а на смерть.

Там же весь день будет звучать прекрасная старинная музыка, а вечером состоятся оперные представления.

В Северном дворе пройдет ярмарка старых вещей, будут обучать некоторым ремёслам, в том числе прядению и шитью, деревянной скульптуре и кузнечному делу.

Попробовать себя можно в стрельбе из лука и в метании топора, и даже пострелять из мушкета. Дети могут попробовать свои силы и смекалку в играх. Юношей вербуют в рекруты и обучают военной дисциплине, как это было 300 лет назад.