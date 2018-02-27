1 марта в Йыхви пройдет международный конкурс сварщиков ”Viru Welder 2018”

Организованный Ида-Вирумааским центром профессионального образования международный конкурс сварщиков „Viru Welder 2018” расширяет сеть иностранных партнёров.

В одиннадцатый раз в Ида-Вирумааском центре профессионального образования будет проводиться профессиональный конкурс по сварке, Viru Welder, приглашая к участию не только профессиональные учебные заведения Эстонии, но и из соседних Латвии, Литвы, России. Впервые в конкурсе примет участие центр профессионального образования Kunskapsförbundet из Швеции.

”Повышение мотивации к овладению профессией сварщика среди молодёжи очень важно, так как эта специальность востребована не только на рынке труда Эстонии, но и на международном рынке, — говорит директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования Ханнес Метс — Однако, не менее важно умение работать в мультикультурной среде, демонстрировать приобретённые навыки по данной специальности и обладать способностью оценить собственный результат и конкурентноспособность”.

Соревнования состоят из теоретической и практической части и проводятся на трёх языках — эстонском, русском и английском. Победителей выявляют в индивидуальном зачёте и командной работе.

Как и в прошлые годы в конкурсе будут активно участвовать профессиональные учебные заведений Эстонии, где проводится обучение профессии сварщика. Помимо Ида-Вирумааского центра профессионального образования свою команду представят таллиннское Ласнамяэское механическое училище, Таллиннский центр промышленного образования, Тартуский центр профессионального образования, Пярнумааский центр профессионального образования, Вильяндиская объединенная средняя профессиональная школа и Раквереская профессиональная школа.

По словам главного организатора Андера Силе, за годы проведения соревнований образовалась надёжная активная команда единомышленников, нацеленная на подготовку учеников к профессиональному конкурсу по сварке и их стабильному участию.

”Мы не ставим перед собой цель определить, какое профессиональное заведение лучше или хуже в данной области, наша задача предоставить ученикам возможность применить свои знания на практике, повысить их самооценку и расширить круг знакомств среди представителей данной профессии. Радует, что с каждым годом к участию в конкурсе присоединяется всё больше и больше новых партнёров со всего мира”, — отмечает Андер Силе.

Международный конкурс по сварке ”Viru Welder 2018” поддерживают фирмы Stokker, Spetselektroodi AS, Eesti Energia, Enefit Solutions, Fortaco и многие другие.

Конкурс ”Viru Welder 2018” состоится 1 марта, в Ида-Вирумааском центре профессионального образования в Йыхви. Начало — 9.00, завершение — 16.00.

Ида-Вирумааский центр профессионального образования (ИВЦПО) является крупнейшим в Ида-Вирумаа профессиональным учебным заведением, где в среднем обучается 2500 учащихся и работает 280 человек.

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования образование можно получить по 23 учебным программам: торговля, бизнес-услуги, информационная и коммуникационная технология, энергетика и автоматика, механика и металлообработка, транспортная техника, добыча ископаемых, химическая обработка, обработка древесины, обработка текстиля и кожи, строительство, услуги красоты, логистика, обслуживание на предприятиях туризма, общественного питания и гостиницах. Ида-Вирумааский профессионально образовательный центр предлагает курсы повышения квалификации и переобучения по таким направлениям, как электротехника и электроника, информатика, обслуживание и предпринимательство, механика и металлообработка, организация питания и гостиничного обслуживания, химия и технологические процессы, горное дело.

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования обучение проводится на эстонском и русском языках.