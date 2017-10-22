Язвенная болезнь: противостояние злостной бактерии

Язвенная болезнь в одних случаях поражает желудок, в других — 12-перстную кишку. И та и другая опасны кровотечением, кроме того, есть риск развития злокачественной опухоли. Тему рассматривает гастроэнтеролог Кюллики Суурмаа.

Любая язва может протекать тихо и бессимптомно. Классические признаки язвы 12-перстной кишки — ночные боли в животе, боли перед едой, на голодный желудок, зато после обеда становится легче. Заболевание чаще наблюдается у молодых мужчин, и это приводит исследователей к выводу, что здесь негативную роль играет курение и чрезмерное употребление алкоголя. Определенно сказывается стрессовый фактор, а также стиль питания.

Не случайно среди пациентов с язвой 12-перстной кишки много водителей, которые испытывают постоянное напряжение на дорогах и не имеют возможности регулярно питаться. У людей более старшего возраста язва развивается преимущественно под действием всевозможных лекарственных препаратов.

В анамнезе язвы желудка также боли, но такие, которые, наоборот, начинаются сразу после еды, изредка может быть изжога. В сравнении с пожилыми у молодых язва желудка встречается намного реже.

Под прицелом — слизистая пищевода

Образование язвы обусловлено нарушением защиты слизистой желудка или 12-перстной кишки от действия желудочной кислоты и фермента, способствующих перевариванию пищи. Наиболее частой причиной этого признан избыточный рост в желудочно-кишечном тракте бактерии Helicobacter pylori (хеликобактер пилори). Всемирная организация здравоохранения считает, что бактерией хеликобактер заражено около 70% населения в развивающихся странах и около 30% — в развитых.

Если хеликобактер пилори живет в организме человека, то часто заселяется еще с детства — с 6-8 лет. Инфекция может передаваться из окружающей среды, от человека к человеку. Она просто тихо живет в организме, человек при этом ничего не чувствует и не подозревает, но она между тем творит свое черное дело, вызывая воспаление. Грамм-негативные бактерии под ее действием выделяют вещество уреазу. Годами она воздействует на слизистую, провоцируя гастрит. Гастрит развивается много-много лет. Также может образоваться язва — и в желудке, и в 12-перстной кишке.

Проблема №1, которую способен вызвать хеликобактер пилори, — все-таки опасность развития рака желудка. Установлено, что, имея одну из агрессивных форм бактерии в желудке, человек рискует заполучить такое опухолевое заболевание, как лимфома желудка.

В широком спектре анализов

Что важно в связи с хеликобактер пилори? Гастроэнтеролог должен провести обследование на ее наличие, даже если на то нет никакого прямого намека. Если он ее обнаружит, пациента необходимо лечить, пусть даже ему 80 лет, потому что с воспалением в слизистой риск кровотечений при наличии хеликобактер пилори в 2 раза больше, чем в ее отсутствие.

Достоверный анализ бактерии предоставляет и кровь, и пробы кала. В некоторых случаях проводится тест через выдыхание воздуха. Вводится подкожный укол радиоактивного вещества, и, если выделяется уреаза, это и есть показатель наличия хеликобактер пилори. Такие анализы делаются у нас в Тарту. При не очевидном результате можно прибегнуть к биопсии желудка через гистологию. Под микроскопом бактерия выглядит как маленькие черные запятые. Есть такой экспресс-метод, когда кусочек слизистой рассматривается на специальной пластинке спустя 10 минут после взятия пробы. Если среда становится розовой, значит результат положительный если цвет остается неизменным, значит угрозы человеку со стороны хеликобактер пилори нет. Таким образом, быстрый анализ позволяет начать незамедлительное лечение в случае необходимости.

Язва желудка — состояние, которое требует постоянного наблюдения за анализами, чтобы не пропустить незамеченными онкообразования. Иной раз они буквально симулируют под язву. Пациента после курса лечения приглашают вновь и вновь, чтобы проконтролировать, заросла язва или нет. Если в желудке сохраняются боли, целесообразнее один раз пройти эндоскопию, чем уповать на действие таблеток, особенно если раньше проблемы не было, а тут неожиданно желудок начал преподносить неприятные сюрпризы болью. Болит живот — все-таки надо провести гастроскопию, чтобы знать, что там и как лечить. Иначе злостный процесс можно заглушить таблетками. Случается, что пациент жалуется: у меня уже несколько лет боли в желудке, на обследование меня не приглашали… К сожалению, для эффективного лечения может быть упущено время.

Антибиотики в различной комбинации

Так как в случае с хеликобактер пилори речь идет об инфицировании человека, то лечение от нее проводится, конечно, антибиотиками по разным схемам и комбинациям. Классическая тактика — на протяжении 7 дней принимают 2 антибиотика и препарат для защиты желудка. Антибиотики применяются в различных комбинациях. В настоящее время предлагаются уже и 2-недельные схемы. Самое лучшее, что сейчас предлагают для лечения язвенной болезни, — это висмут-препараты. При этом восприимчивость каждого пациента к препаратам сугубо индивидуальна и зависит от возраста, состояния организма и от того, какие лекарства принимаются по поводу других болезней. Некоторые, например, не переносят сильнодействующий омепразол, у других аллергия на его аналог, и тогда надо прорабатывать особую схему лечения. У отдельных людей язву, к сожалению, вылечить не удается, потому что у них обнаруживается резистентность буквально на все лекарства этой группы.

Прежде предполагалось: уничтожаем в желудочно-кишечном тракте хеликобактер пилори, и в результате наверняка погибает микробиота пищевода, страдает слизистая пищевода. Сейчас найдено, что такого влияния нет. При исследовании микробиоты (что с ней происходит при назначении группы лекарств) обнаружилось, что кислотность снижается. Значит, для сохранения в пищеводе баланса нужны пробиотики. Пациенты, которые длительно использовали антибиотики, могут испытывать вздутие живота, их мучает газообразование. Известная доля кислотности должна сохраняться. Кислотность в желудке накапливается клетками. Если убивают хеликобактер пилори, кислотность сохраняется. Сегодня люди сами покупают эти лекарства (омепразол, например), и, судя по всему, они эффективны.

Не списывая индивидуальный фактор

При наличии таких индивидуальный факторов, как: человек много курит, неправильно питается — едва ли можно ожидать нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. Повышается кислотность среды — развивается изжога, появляются боли в животе, а там недалеко и до язвы 12-перстной кишки. К слову, в последнее время стали очень редко ставить диагноз язва желудка, и это тоже косвенное подтверждение эффективности диагностики и терапии заболевания.

При этом надо учитывать, что всегда есть люди, которые не исследуются, не лечатся, злоупотребляют алкоголем, у других в ходу аспирин и обезболивающие таблетки, отчего образуются язвы с последующим кровотечением. С возрастом риск получить кровотечение вообще больше, так как сегодня многие используют нестероидные противовоспалительные препараты против болей в суставах, при проблемах с сердцем активно применяют препараты, разжижающие кровь. Все это неминуемо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта человека.

Но профилактика его заболеваний при этом не отменяется. Главное — регулярно питаться, желательно — в одно и то же время; через 3-4 часа желательно что-то перекусить, нейтрализовать избыток желудочной кислоты. Если она повышенная — принять лекарство, и обязательно на ночь, когда кислотность поднимается. И, конечно, отрегулировать образ жизни — лучше не курить и не пить много алкоголя.