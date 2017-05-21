Уже и астромическая весна в разгаре, и не терпится освободиться от верхней одежды, но тут неожиданно посыпалось: на смену ОРЗ пришли непонятные инфекции — то надоедливый насморк, то долго не отступающий кашель, то просто поселился ком в горле и не дает прокашляться. У всех и разом ”просело” горло? Значит, надо его как-то укреплять? Вот что говорит по этому поводу в интервью изданию ”Здоровье для всех” врач-оториноларинголог Валентина Стороженко.

Как говорил наш институтский профессор, горло — понятие гастрономическое. Будем говорить о глотке. Она — центральное звено ЛОР-органов, которые, помимо самой глотки, включают еще уши и нос. Глотка — орган, на котором очень много кровеносных сосудов и нервных окончаний. Пища проходит через глотку. Мы дышим через нее — осуществляем дыхательную функцию. Под слизистой глотки находится много лимфоидной ткани, посредством которой осуществляется функция модулирования иммунитета. Суммируя, можно сказать, что глотка у нас — это пищепровод, воздуховод, иммуностабилизатор, поэтому она должна функционировать так же отлаженно, как и все другие органы.

Случилось, пациентка обратилась с пустячной, казалось бы, жалобой. В последние годы ей приходится постоянно брать с собой леденцы от кашля. Стоит немного пробежаться — и потом буквально заходится от сухого кашля. Это еще полбеды, но с недавних пор кашель ни с того ни с сего начинается в самый неподходящий момент — на лекции или в театре. Иногда кашель не дает заснуть. Сначала царапает в горле, а потом начинается кашель. Можно было подумать на аллергию, делится она, но это продолжается и зимой, и летом, и на улице, и еще чаще в помещении. Заподозрила неполадки с бронхами, но рентген дал отрицательный ответ.

Любые явления, которые характеризуются сухостью, ощущением комка в горле или будто что-то там царапает, будто что-то мешает — все эти симтомы говорят о том, что воспалена слизистая глотки. Причины этого могут быть самые разнообразные. В том числе те, что указывают на заболевания не только глотки, но и различных органов. Чувство ”першения” или нарушение глотания, будто комок в горле стоит, может говорить о заболевании щитовидной железы, также сердца. Мы знаем, что есть так называемая сердечная астма, которая может проявляться сухим кашлем, возникающим в неожиданное время, и человек не может понять, на какой почве это возникло и почему внезапно прекратилось. Все это может проявляться в каких-то безобидных формах, которые человек подавляет с помощью глотка воды или сосательных таблеток.

Орган эстрогензависимый

Если возникают такие явления, во-первых, нужно обязательно показать слизистую специалисту, сделать анализы и проверить функцию щитовидной железы и сердца — снять хотя бы электрокардиограмму, чтобы исключить нарушения сердечного ритма или ишемию сердечной мышцы. Это на самом деле требует серьезного внимания, тем более что у женщин после 35 лет понемногу начинает снижаться уровень эстрогенов. В свою очередь это связано с функцией печени, которая вырабатывает женские гормоны молодости, красоты и здоровья. Как правило, с уменьшением эстрогенов у женщин возникают проблемы с пищеварением, выраженные изменениями в дефекации (чаще всего запорами), проблемы с желчным пузырем, когда непонятно почему появляется холецистит. Полное здоровье — и вдруг как отрезало: вот нам букет из нарушений функций внутренних органов и сухости слизистой, причем не только верхних отделов, но и слизистой влагалища. Со снижением уровня эстрогенов меняется качество крови. Часто говорят: у меня хороший гемоглобин. Но надо смотреть не только на количество красных кровяных телец, но и на качество, которое проявляется интенсивностью цветного показателя. Хороший гемоглобин, который разносит по телу кислород, участвует в окислительно-восстановительных процессах и осуществляет нормальный обмен веществ, нормальное функционирование органов. Если у человека хороший гемоглобин, значит, у него хорошая слизистая, а с хорошей слизистой и обмен веществ будет нормальным.

Питанием как заместительной терапией

Пока держатся непонятные симптомы, не надо успокаиваться. С чего бы они? Ты не куришь. Ты не работаешь на вредном предприятии, где химические вещества могут поражать слизистую. Если всего этого нет, но человек испытывает описанные явления, нужно обязательно обратиться к семейном врачу. Это самый первый этап, а что потребуется дальше — продиктуют анализы.

И еще важное обстоятельство. Человек, бывает, начинает покашливать во время ходьбы или, например, занятий йогой. Часто это показатель какой-то недостачи в организме. Надо познать самого себя. Мы с каждым возрастом меняемся, и надо уметь присматриваться, что же у меня происходит внутри…

Почему легко переносят процесс старения люди, которые питаются соевыми продуктами и потребляют много морской рыбы? Они поступают рационально: с помощью такого своеобразного питания они проводят так называемую эстрогенозаместительную терапию. С возрастом в организме снижается уровень витамина Е, с чем опосредованно связано и снижение эстрогенов.

Организм как бы подсказывает, что нужно восполнить эту недостачу: если не пить аптечный витамин Е, то хотя бы включать в свое меню больше продуктов, где отмечено его высокое содержание. Сою мы как-то не особенно привечаем, нет в нашей кулинарной культуре такой традиции, но морская рыба всегда доступна, и правило 3-разового включения ее в недельный рацион по-прежнему в действии. К тому же рыбные продукты — источник йода, которого в наших широтах тоже недостаточно.

Никто не говорит, что за счет восполняющего питания мы полностью восстановим все функции, но разве не благо, если так мы хотя бы не так резко будем ощущать негативные изменения? Нужно стараться из каждого жизненного этапа извлекать квинтэссенцию хорошего состояния. Для этого важно понимать, чего в твоем организме не хватает. В идеале хорошо бы держать тесную связь со своим семейным врачом, который должен все это знать и наблюдать ваш организм в динамике, тогда на каждом повороте можно будет эффективно его поддержать.

Соблюдая баланс

Начинаешь кашлять в театре или на лекции — действительно, можно воспользоваться отвлекающим средством — сосательными таблетками. Но следует учесть, что слизистая обладает набором защитных свойств. Если мы начинаем активно выполаскивать глотку, используя смягчающие средства, мы так можем себе навредить. Оздоровительную профилактику следует проводить курсами и дать слизистой возможность проявить свои свойства. Если постоянно помогать органу, замещая его функуцию извне, он просто перестанет работать: зачем, когда ему все дается извне? Нужно соблюдать баланс между самопомощью и поддержанием способности слизистой самовосстанавливаться.

В норме слизистая должна быть определенного цвета, определенной толщины, и все это — предмет рассмотрения специалистом. Например, слизистая носовых ходов обладает способностью согревать воздух, когда мы находимся на холоде. Воздух проходит через носовые ходы, с помощью микроворсинок в них очищается от микропылевых частиц и согревается кровеносными сосудами, которых в этом органе достаточно много. Если человек на холоде дышит носом, он никогда не простудится. Другое дело, если нос не дышит и человек заглатывает холодный, а часто и инфицированный, воздух ртом. Першение в горле, как и респираторные заболевания, часто имеют начало как раз отсюда. Так что присмотритесь к себе и подпитайте организм так, как ему требуется — с учетом появившейся проблемы.