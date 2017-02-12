Врач-инфекционист рассказывает, как укрепить иммунитет

Чтобы сохранить здоровье, надо укреплять свой иммунитет — это мы знаем доподлинно. Другой вопрос — какие поддерживающие меры нужны, чтобы иммунитет был крепким, пишет "Здоровье для всех". Необходимо первым делом позаботиться о правильной работе лимфоидной ткани, утверждает побывавшая в гостях у таллинцев по приглашению ECOTREND-инфоцентра Светлана Смирнова — врач-инфекционист высшей категории, иммунолог, психофизиолог, выпускник департамента эпидемиологии и общественного здравоохранения Йельского университета (США).

Достаточно хорошо значение лимфосистемы представляют разве что врачи-гематологи, призванные лечить лейкозы. С точки зрения патологий разбираются в теме также иммунологи. Но вот что происходит в лимфосистеме на уровне физиологии, часто не знают даже терапевты и врачи узких специальностей — студентам эта сфера преподносилась как бы походя. Между тем, лимфосистема — это, так сказать, белая река жизни нашего организма. Лимфатические капилляры, сосуды, узлы, стволы и протоки — все это представляет собой периферические органы иммунной системы.

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Основное предназначение лимфосистемы — это обмен в межтканевой жидкости и вывод ядов из организма, прежде всего ядов бактериальных, грибковых, паразитарных.

К любой клетке нашего организма примыкают приносящие капилляры, которые несут в себе артериальную кровь, кислород, питательные вещества, витамины, минералы. А через вены из клетки выводится все вредное — отработанные и токсичные вещества. По сути, все питательные вещества из капилляров выходят в жидкость межтканевого пространства, и уже через эту жидкость клетка непосредственно получает питательные вещества. Точно так же отработанное — все, что не нужно клетке, она выбрасывает в то же межтканевое пространство. Дальше все ненужное собирают на себя лимфатические капилляры, чтобы затем вывести из организма.

Сейчас существует много методик очищения, и все чистят печень, кишечник, почки. На самом деле, по данным Института лимфологии, 83% всех токсинов находится именно в межклеточном пространстве. Статистические данные говорят о том, что в человеке весом 70 кг 50 л приходится на межтканевую жидкость. Наши клетки как бы плавают в жидкости. А если человек не пьет воду, то в межклеточном пространстве образуется, образно говоря, густое ядовитое болото. Лимфатическим капиллярам становится тяжело выполнять свою работу по выводу токсинов. Напрашивается вывод: от того, в каком количестве мы пьем ЧИСТУЮ воду, в значительной мере зависит состояние нашей лимфосистемы. Чистая вода обязательно должна поступать в наш организм, от ее качества зависит работа нашей иммунной системы и организма в целом.

Функция — обезвредить и уничтожить

Обеспечивая клетку всем необходимым и освобождая ее от токсинов, лимфатические капилляры вслед за тем передают межтканевую жидкость в сосуды, в которых есть клапаны. Клапаны предназначены для того, чтобы не дать лимфатической жидкости опуститься вниз. Лимфатическая жидкость поднимается вверх к лимфатическому узлу. Непосредственно в лимфоузле начинает фильтроваться вся грязь, находившаяся прежде в межклеточном пространстве — идет уничтожение вирусов, бактерий, простейших, аллергенов. Происходит настоящее сражение. Сразу возникает вопрос: можно ли греть лимфоузлы, когда мы болеем? Конечно, нет. Если мы начнем их греть, у нас усилится питание клеток, усилятся все вещества, и мы рискуем тем, что вся инфекция распространится гораздо шире. Более того, в лимфоузлах происходит утилизация онкологических клеток, их уничтожение, потому что лимфатический узел — это домик для макрофагов, там живут Т- и В-лимфоциты, там идет их дополнительное образование, дополнительное созревание клеток иммунной системы. Таким образом, функция лимфатического узла — обезвредить и уничтожить все то, что не нужно нашему организму, чтобы поддержать гомеостаз — постоянство внутренней среды. Это первый уровень защиты организма.

Дальше уже по более крупным лимфатическим сосудам отчасти очищенная межтканевая жидкость поступает к следующим лимфатическим узлам, пока не собирается в протоки, и впадает в венозную систему.

Вся лимфа движется снизу вверх. Если у сердечно-сосудистой системы есть сердце, которое толкает кровь, и артериальная кровь проталкивается, поднимаясь вверх, то у лимфосистемы вообще нет никаких насосов. Опуститься лимфе вниз не дают имеющиеся клапаны. И хорошо, когда мы помогаем им физической активностью. Когда мы двигаемся, за счет сокращения мышц происходит сокращение лимфатических сосудов, лимфе легче подняться вверх и вывести из организма токсины. Почему от долгого сидения отекают ноги? Это и есть застой лимфы — межклеточная жидкость начинает растягивать пространство. Многие наверняка имеют представление о лимфостазе, который еще называют ”слоновьи ноги: лимфа растягивает кожу настолько, что кожа чуть не лопается.

Многоуровневым барьером

Первым барьером на пути лимфы являются лимфатические узлы под коленями. На сгибательной поверхности находятся узелочки, которые должны продвигать вверх более очищенную лимфу. И на этом этапе нередко допускается большая ошибка, когда неправильно делается массаж. Если делать массаж не снизу вверх, а сверху вниз, тогда мы можем просто разрушить эти клапаны и лимфа не сможет проходить своим руслом.

Второй уровень — это паховые лимфоузлы, где отчасти собирается лимфа межтканевого пространства из органов брюшной полости.

Лимфатическая система наделена способностью сбрасывать все ненужное через слизистые. Почему происходят непонятные выделения из влагалища, из уретры, если даже нет никаких признаков воспаления? Это говорит о том, что наша лимфатическая система пытается сбросить грязь через слизистые малого таза. Это естественный физиологический процесс. Обычно если у человека появляются непонятные выделения, ему рекомендуют противовоспалительные препараты либо ставят свечи. Идет блокировка выделения слизи. Слизь перестает выделяться — соответственно вся грязь, минуя органы малого таза, начинает подниматься выше.

Следующим барьером выступают лимфатические узлы брюшной полости. Здесь через нее собираются еще жиры, которые потом попадают в нашу кровеносную систему. Барьер повыше — подмышечные лимфоузлы. Подмышками располагаются потовые железы — это огромное количество лимфатических узлов, лимфатических капилляров, через которые выводится вся грязь. Что предлагается нам на сегодняшний день? Предлагаются дезодоранты длительного действия вплоть до 72 часов. Пользуясь дезодорантом, мы перекрываем выход отработанного, и грязь через лимфатический проток попадает в молочные железы. Здесь нет никакой выделительной системы, и не очищенная лимфа создает риск онкологии. Поэтому дезодорантами вообще желательно не пользоваться, а просто мыться, следить за чистотой своего тела. Если от тела идет неприятный запах, это первый признак того, что организм наш ”зашлакован”. И что нужно делать? В первую очередь пить как можно больше ЧИСТОЙ воды и начинать активно двигаться, чтобы вся эта грязь естественным образом начала выводиться из организма.

Следующий уровень барьера — уровень носоглотки. Очень часто у деток бывают аденоиды, выделения из носа — тоже свидетельство грязной лимфатической системы. Значит, ребенок не пьет достаточно жидкости. Организм, между тем, пытается вывести ненужное через лимфоидную ткань, и поэтому начинают расти аденоиды. Многие, должно быть, замечали, что когда человек просыпается утром, он может чихать, у него какие-то выделения из носа. Это и есть сброс грязи из организма.

Банным эффектом

Межтканевая жидкость может быть в состоянии геля и может быть в состоянии золя, когда она жидкая. Когда мы с холода попадаем в теплое помещение, выделения из носа становятся жидкими и быстрее выходят. Именно поэтому очень полезно ходить в баню. В бане гель разогревается, и межтканевая жидкость становится более текучей. За счет этого лимфоидным капиллярам легче забрать из организма существующую грязь. Причем в бане не обязательно греться до 100 градусов. Уже при 60° межтканевая жидкость переходит из состояния геля в золь, и тогда вся грязь легко поступает в лимфатические капилляры и начинает выводиться из организма.

Дальше — носоглоточное кольцо. Это тоже лимфоидная ткань. Очень часто предлагают удалить миндалины. Удалили миндалины — ликвидировали барьер, и вслед за тем бактерии и вирусы совершенно беспрепятственно поступают в гортань. Развивается ларингит, потеря голоса, затем, если не происходит чистка, задеваются трахея, бронхи, легкие. От пневмонии человек может погибнуть, и все потому, что изначально была загрязнена его лимфатическая система.

По триединой системе

Профессор Ю.М. Левин, который занимался клинической лимфоочисткой, будучи заведующим кафедрой клинической лимфологии, вывел, что ”любая патология включает патологию среды обитания клеток и лимфатической системы, во многом предопределяющую течение и исход заболевания, устранение возникших нарушений — закон лечения и оздоровления”.

Чистку лимфосистемы проводим после восстановительной работы желудочно-кишечного тракта и почек в течение 2 недель на убывающей луне.

Для того чтобы лимфатическая система работала нормально, нам нужно соблюдать определенные условия. Это уже упомянутая физическая активность. Даже если мы сидим, мы должны позаботиться хотя бы о сокращении мышц ягодиц, хотя бы о минимальных движениях ногами и руками вверх-вниз, чтобы не было застоя в лимфоидной ткани. Пока есть застой, ни о каком здоровье говорить не приходится. Как правило, должно быть дыхание на свежем воздухе. Йога, бодифлекс — оптимальный вариант для насыщения организма кислородом.

Еще особенность: лимфа движется очень медленно, и контрастный душ, баня как бы разжижают это межклеточное пространство — вся грязь, все токсины легче покидают организм. В триединую систему входит, кроме того, достаточное употребление чистой воды. Все это значительно облегчает борьбу с любыми инфекциями.

Но у нас еще есть продукты — лимфостимуляторы и лимфоблокаторы. Первые — это растения, которые стимулируют отток лимфы: корень солодки, красный клевер,, шиповник, тысячелистник, лист черной смородины и малины. (Кстати, надо отметить, что корень солодки поднимает давление, то есть гипертонику лучше брать красный клевер, шиповник.) И есть лимфоблокаторы. Когда мы применяем такие препараты, как но-шпа, гепарин, НПВС (ибупрофен, диклофенак и пр.) — эти препараты блокируют отток лимфы. Поэтому лимфоочистка особенно нужна после приема любого курса антибиотиков, после того как мы переболели любой инфекцией, в связи с радиоактивной или химиотерапией, если человек был в неблагоприятной экологической зоне.

Эндоэкология: отзываясь на внутренние потребности

На фоне приема лимфостимуляторов в протоки собирается вся грязь, она, минуя барьеры — подколенные чашечки, паховые узлы — приходит в кишечник. И тут нам нужны сорбенты, которые соберут на себя все ненужное, что собрала наша лимфатическпая система. Это самые банальные средства — активированный уголь, энтеросгель, лактофильтрум, хорош также лимфомиозот. И снова помогаем выводу питьевым режимом. Во время очистки мы подключаем больше жидкости, то есть не 30, а около 40 мл воды на 1 кг массы тела. Желательно в эту воду добавлять специальные вещества, которые дополнительно очищают кровь —это может быть хлорофилл, коралловый кальций, который ощелачивает среду. Щелочные продукты способствуют лучшему оттоку грязи из межклеточного пространства. Конечно, на эти 2 недели обязательно планируем баню — дважды в неделю — и 3-4 раза в неделю должна быть хорошая физическая активность, буквально по Амосову — чтобы организм вспотел, так как через пот усиливается выделение всех токсинов.

Мы предприняли все необходимое — это первый этап очистки. Вслед за тем включаем программу восстановления, когда необходимы антиоксиданты, витамины, микроэлементы — в зависимости от того, у кого какие проблемы. Если проблемы с сердцем, то, соответственно, нужны калий, магний; при проблемах с печенью нужны продукты, которые содержат экстракт расторопши, силимарин. Иными словами, даем организму питание, чтобы восстановить его нормальную работу.

Относительно здоровья на сегодня на первый план выходит такая наука, как эндоэкология. Если экология — это дом, который нас окружает, то эндоэкология — наука о нашем внутреннем доме, о том, что окружает наши клетки. Когда внутренняя среда грязная, эффект от лечения будет минимальный. Если, выводя из организма грязь, мы будем продолжать насыщать его нездоровой пищей, нельзя ожидать здоровья.