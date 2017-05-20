Вопрос — ответ: диабет в деталях

”Хотелось бы уяснить, насколько важно при диабете 2 типа дробное питание. Может быть, достаточно есть просто регулярно, не пропуская завтрак, обед и ужин?”



Медсестра центра эндокринологии Ида-Таллиннской центральной больницы Айли САУКАС:

- Нужно прежде всего уточнить, что мы понимаем под словом "регулярно". В случае с больным человеком важно, чтобы перерыв между приемами пищи не превышал 4-5 часов. Если по каким-то причинам этот промежуток увеличивается, тогда между основными приемами пищи желательно включать мелкий перекус, куда включаются небольшие порции орехов или 1-2 фрукта. Главное — не допустить состояния, когда содержание сахара в крови падает до критического уровня. Еще лучше, если человек, перекусив, будет готов пройтись или просто размяться.



Может быть, следует напомнить, что регулярное питание важно с той точки зрения, что позволяет избегать основной ошибки, когда человек, проголодавшись за день, слишком много ест вечером, а то и перед сном. В итоге сахар значительно повышается и такой его уровень в отсутствие движения сохраняется до утра. Если так уж хочется перекусить перед сном, можно взять стакан кефира. Или, скажем, 1-2 сливы, мандарин, 1 яблоко, грушу — короче говоря, ограничиться маленькой порцией.



”Необходимо ли вводить инсулин во время перекуса, и если да, то в каком объеме?”

- Обычно при употреблении низкоуглеводных продуктов дополнительное подкалывание инсулина не требуется, хотя все зависит от того, какого рода перекус и насколько велика порция. Съел яблоко, или грушу, или один кусочек хлеба или сепика — это не вызовет резкого скачка сахара крови. Другое дело сладкие продукты (много печенья, например) или бутерброды, если их больше 2-3 кусков: тогда, конечно, надо ввести инсулин согласно получаемым хлебным единицам.



”Хлеб или сепик? Есть какое-то предпочтение?”

Есть. И зависит это от того, сколько в продукте муки. И кусочки хлеба очень разного веса. Если кусочек хлеба полегче, то обычно он дает поменьше углеводов. Берем, допустим, Tallinna peenleib — в нем побольше углеводов, что быстрее повышает уровень сахара в крови. А кусочки сепика обычно легкие, есть такие, где на упаковке обозначено, что количество углеводов в них незначительное. Также нужно обратить внимание на содержание клетчатки.Чем больше ее в составе хлебобулочного изделия, тем лучше, потому что она не дает повышать уровень сахара в организме.

Опубликовано в "Здоровье для всех".