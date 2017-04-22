Вазолог — о благоприятных вариант лечения варикоза

C наступлением весны растет озабоченность у людей, страдающих отеками конечностей или просто наделенных внешним ”дефектом” кожи на ногах — сосудистыми звездочками. С одной стороны, это требует использования плотных колготок или брюк, с другой — открывается возможность больше ходить. Не станет ли это толчком для активного прогрессирования варикоза? Специально для журнала ”Здоровье для всех” тему рассматривает вазолог Арго Ару.

Стоячая или, наоборот, сидячая работа, беременность — все случаи повышенной нагрузки на ноги могут послужить пусковым механизмом для развития варикоза. Но главную роль в манифестации болезни играет все-таки наследственность, все остальное — так сказать, сопутствующие элементы. Так что, если склонности к варикозу, обусловленной наследственностью, не существует, то никакая нагрузка на ноги не даст развиться этому заболеванию. В противном случае предрасположенность надо учитывать и как можно раньше освоить методы профилактики.

Варикоз, или варикозное расширение вен — стойкое и необратимое расширение и удлинение вен нижних конечностей с истончением венозной стенки и образованием ”узлов” в результате грубой патологии венозных стенок, а также недостаточности их клапанов вследствие генетического дефекта.…

Различается три разных варианта варикоза. Один из них — типичный варикоз с крупными узлами вен на нижних конечностях. Следующий — подкожный варикоз с расширенными венами синего цвета. Третий вариант — апиллярный варикоз — те самые сосудистые звездочки. У многих людей развивается комбинированная форма заболевания с присутствием двух или всех трех вариантов.

Оптимальное лечение — при оптимальном диагнозе

Сколько вариантов заболевания — столько и возможностей если не избавиться от него, то хотя бы ”зафиксировать” состояние. Что нужно сделать для начала — исследовать сосуды с помощью ультразвука. Если раньше УЗИ использовалось для рассмотрения глубоких вен на предмет угрозы тромбоза, то сейчас с его помощью исследуются и поверхностные вены.

Анализируется работа клапанов, в каком месте дефектные соединения между поверхностными венами и венами глубокими. Это, кстати, довольно распространенная причина развития варикоза: система глубоких вен может быть нормальной, а вот перфорантные вены — соединительные пути с поверхностными — оказываются несостоятельными. Или клапаны поверхностной вены, которую в прежние времена оперировали из-за подозрений на их несостоятельность, функционируют нормально, но подводят именно соединительные вены. Нередкость, когда исследование показывает расширение самой вены в такой степени, что клапаны уже не в состоянии работать должным образом — классический варикоз.

Первое, что требуется для проведения адекватных мероприятий против варикоза — сделать УЗИ поверхностных вен. И доверять исследование нужно исключительно лечащему вазологу, поскольку на основе УЗИ он определит единственно правильный подход в лечении варикоза. Необходима, так сказать, карта вен, чтобы понять, какие места требуют вмешательства: где нужно закрывать сосуды, где требуется сосуд извлечь, где правомерно сделать склеротерапию.

Как вариант — склеротерапия

Наиболее благоприятный вариант лечения варикоза — это склеротерапия — склеивание стенок или самих вен специальными препаратами. Пытаются производить склеротерапию с помощью лазера, за счет радиоаблации, но это методы воздействия через кожу, и часто кожа страдает. Иной раз точка воздействия закрывается благополучно, но на ее месте остаются пятна от ожогов. Следы могут оставаться и в результате склеротерапии, если это обусловлено особенностями кожного покрова. Трудность состоят в том, чтобы подобрать правильную концентрацию жидкости или пены, определить, сколько препарата и куда вводить.

Вся поверхностная система вен — это капилляры, подкожные вены и вены с варикозом. Все их можно лечить с помощью склеротерапии. Бывает, однако, особенно когда дело касается больших вен, что склеротерапия не приносит должного эффекта, и в таких случаях избирается комбинированное лечение или хирургическая операция.

Без нагрузки — никак!

Каждый пациент требует индивидуального подхода, ибо одному требуется консервативное лечение, другому — оперативное вмешательство. Скажем, затронуты варикозом поверхностные вены и клапаны работают вполне надежно — можно ли в этом случае обойтись без кардинальных мер? Не только можно, но и нужно, утверждает д-р Ару. Подтверждение тому — опыт прошлых лет, когда после удаления вены варикоз получал еще большее развитие, чем был до операции.

При начальной стадии варикоза или вообще при венозной недостаточности хорошо зарекомендовали себя посильные физические нагрузки и использование компрессионного трикотажа.

Что имеется в виду под умеренной физической нагрузкой? Плавание, ходьба — хорошо. Приветствуются прогулки на велосипеде — они в любом случае лучше, чем бег, потому что при беге вены страдают от удара стопы, тогда как велосипед предоставляет плавное чередование напряжения на вены. Хороша обычная физкультура дома. Глубоко дышать — уже одно это улучшает состояние вен, так как при отрицательном давлении в грудной клетке венозная кровь лучше отходит.

Если ноги по той или иной причине испытали излишнюю нагрузку, то потребуются восстановительные меры, прежде всего обычный отдых. При варикозе помогает отдых лежа с поднятыми вверх ногами. Просто так это не требуется делать — вены хорошо справляются без дополнительных мер.

В начальной стадии варикоза можно обойтись профилактическими чулками, и то лишь тогда, когда предвидится повышенная нагрузка на ноги. Если человек выходит на улицу просто погулять в течение часа, совсем не обязательно надевать при этом компрессионные чулки. Но когда варикоз уже такой степени, что отказываются работать клапаны или не функционируют как нужно соединительные вены, тогда обязательно все делать в чулках, чтобы не дать венам повреждаться дальше. Они не уменьшатся, но процесс не будет ухудшаться.

И спортом надо заниматься в компрессионном трикотаже. Пошел бегать — надень чулки. Если проблемы ниже колена и клапаны в порядке, чулки вполне уместно заменить гольфами, надо только убедиться, что они обеспечивают достаточную компрессию.

Лекарственная терапия — терапия профилактическая

Подчас уставшие ноги требуют подкрепления, и тогда встает вопрос о лекарственной терапии. К сожалению, прямых научных исследований относительно эффективного действия лекарств на варикоз нет. В лекарствах больше нуждаются люди с капиллярной сеткой на ногах, поскольку в этом случае есть надежда на укрепление капилляров и предотвращение новых. Однако одними лекарствами без использования компрессии или склеротерапии делу не поможешь. Эффективность лекарств — в их профилактическом действии после склеротерапии, чтобы воспрепятствовать возвращению проблемы. При этом надо учитывать, что помогают только те мази, в составе которых нет гепарина: гепарин действует расширяюще, в результате капилляры проступают еще более сильно. Можно пробовать различные мази разных фирм, но без гепарина.

Что касается таблеток-венотоников, их название уже говорит само за себя. Варикоз они не лечат, но с их помощью несколько укрепляются стенки сосудов. С повышением тонуса вен самочувствие человека улучшается, и субъективно он испытывает некоторое облегчение.

Наиболее известные венотоники — венорутон, мобивен, троксевазин. Но они не действуют автономно, без компрессии. Если диагностирован варикоз, все равно в каком виде, лекарства не в силах решить проблему.

В профилактических действиях против варикоза 80% эффекта приходится на компрессионную терапию, 20% — на вспомогательное действие таблеток и мазей. Однако при развившемся варикозе от применения лекарственных препаратов человек может получить лишь временный эффект в виде улучшения самочувствия, рискуя при этом, что в определенный час варикоз вернется в прежнем объеме и может встать вопрос об операции.