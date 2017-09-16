Варикозная болезнь: не дать хода осложнениям

Варикозная болезнь как расширение поверхностных вен нижних конечностей с несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока представляет собой не только наследственный порок. Она настигает, прежде всего, тех, кто страдает повышенным весом или большую часть жизни проводит в статическом сидячем/стоячем положении. Венозная система ног протестует против непомерных нагрузок. Каким образом это сказывается и чем чревато? В газете "Здоровье для всех" рассказывает флеболог Эво Каха.

Для начала хроническая венозная недостаточность дает себя знать через варикозное расширение вен, когда под кожей голени и стоп образуются или сосудистые утолщения, или отчетливо видимые узлы. Появляются субъективно ощущаемые симптомы — тяжесть в ногах и отеки. Позднее, если процесс не контролируется должным образом, к отекам присоединяется болевой и судорожный синдром. В далеко зашедшей стадии заболевание чревато нарушением состояния мягких тканей голени вплоть до образования трофических язв.

Венозная патология отмечается практически у каждого 5-го человека, но, к счастью, в последнее время она все реже претерпевает развитие до необратимых процессов. В сравнении с периодом, скажем, 10-летней давности случаев последней ее стадии — с нарушением трофики кожи — становится несколько меньше. Похоже, люди достаточно хорошо осознают необходимость наблюдать свое состояние и готовы принимать своевременные меры уже на раннем этапе заболевания, прибегая к активному использованию поверхностных препаратов и обязательности компрессионного трикотажа.

Процесс не единовременный

В группе риска остаются люди преклонных лет, у которых венозная недостаточность в силу различных причин не была компенсирована на раннем этапе. Но есть хорошая новость: сейчас больные с хронической венозной недостаточностью, которым уже была проведена в связи с этим операция, но проблема при этом осталась и процесс зашел до образования трофической язвы, получили необходимую поддержку. Манипуляции в связи с варикозной язвой отныне целиком компенсируются страховой кассой.

Тут, однако, возникает вопрос. Если на венах в связи с варикозной болезнью уже проделывалась операция, значит, больной старался держать болезнь в узде и не пускал ее течение на самотек. Тогда почему дело доходит до язв?

Надо понимать, что с операцией венозная недостаточность ликвидируется далеко не всегда.

Венозная болезнь передается наследственно. Наследственной является слабость стенки вен или клапанная недостаточность. Это не значит, что недостаточность развивается равномерно по всем венам. В задачу врача входит привести в порядок те вены, которые несостоятельны на данный момент, при этом трудоспособные вены не затрагиваются. Спустя 2-3 года после проведенной операции пациент приходит на проверку, и тогда становится ясно, надо ли предпринимать дальнейшие шаги по оперативному лечению, или человеку удается справляться с ситуацией собственными силами.

В процесс вступает ультразвук

Что до язвенного образования, то обычно под язвой располагается соединительная вена с недостаточностью, которая и провоцирует образование язвы. В прежние времена, когда не было современных методик, врачам приходилось прибегать к довольно травматичной операции. Делать разрез, чтобы достичь вены, там, где подкожная клетчатка уже изменена, — это никогда не знать, насколько хорошо поддадутся потом заживлению мягкие ткани.

Позднее появилась методика с введением эндоскопа, когда проводятся манипуляции подобно операции на желчном пузыре: ее делают через специальные трубочки, введенные через небольшой разрез. Аналогичную методику применили и на венах: разрез делается на участке, где кожа не изменена, с помощью эндоскопа идет проникновение в поврежденную вену, которую закрывают.

Однако на участке под веной несостоятельная вена не просматривается и обнаружить ее стало доступным только под контролем ультразвука. Обнаружив ее таким образом, врач все так же под ультразвуком подводит к ней канюлю со специальной жидкостью, благодаря которой стенка вены как бы склеивается. До недавнего времени эта процедура целиком оплачивалась самим пациентом. Но люди, нуждающиеся в такого рода вмешательстве, обычно пенсионного возраста, часто с достаточно серьезными патологиями, в связи с которыми они принимают отдельное лечение, материально были не в состоянии позволить себе такое лечение. С распространением на них медицинской страховки ситуация переломилась в лучшую сторону.

Изначально — компрессия и компрессия

Трофическая язва — незаживающий кожный дефект с появлением мокнущих ран и нагноений.

Его нельзя считать локальным, так как воспалительный процесс, как правило, проникает вглубь и поражает сухожилия и кости. На воспаление трудно воздействовать собственными силами, поэтому во избежание такого рода осложнений важно заботиться о своевременном лечении варикозной болезни.

Поступаем, подсказывает д-р Каха, как у зубного врача. Когда в зубах образуется дырка — ее залечивают, и человек приходит к стоматологу на контроль. Дырок нет — все хорошо. Но не надо забывать, что процесс все равно распространяется дальше. Чтобы вены так быстро не поражались, человеку нужно что-то делать для поддержания здоровья ног самому. Рекомендуется принимать венотоники, которые укрепляют стенки вен, при венозной недостаточности никак не обойтись без компрессионной терапии, в качестве которой применяются гольфы, чулки или колготки. Их необходимо надевать при статической нагрузке, то есть при полностью ”сидячей” или ”стоячей” работе. Если мы двигаемся, заставляя мышцы работать, в этом случае компрессионный трикотаж будет не обязательным, хотя и не возбраняется.

Многие не понимают: если у меня язва, то компрессионный трикотаж я не могу носить. Все как раз наоборот. Если язвы нет, тогда еще можно допустить ситуацию, при которой трикотаж не надевают, но при язве его надо носить постоянно независимо от того, двигается человек или нет. Сегодня компрессионные чулки, гольфы, колготки изготавливаются из современных материалов, не пропускающих жидкость, которая образуется при язве, больше того, они питают кожу. Отека становится меньше, что идет только на пользу лечению. Если не носить компрессионный трикотаж при наличии у человека язвы, то не будет лечиться основная болезнь. Сначала надо лечить основную проблему, из-за которой появилась язва, и только после этого можно будет эффективно проводить локальное лечение раны.