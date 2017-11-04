ТЕСТ: Насколько вы молоды?

Вычислите с помощью несложных тестов, сколько вашим органам лет. А затем примите решение, как вам правильно жить дальше, предлагает "Здоровье для всех".

1. Возраст сердца

Измерьте свой пульс в состоянии покоя. Затем присядьте 30 раз в быстром тем¬пе. На сколько увеличился ваш пульс? У 20-летнего человека он может возрасти на 5-10 ударов в минуту. У 30-летнего — на 10-20 ударов. Для 40-летне¬го норма — прирост на 20-30 ударов. Для 50-летнего — на 30-40 ударов. Для 60-летнего — на 50-60. А для 70-летнего — на 60-70.

2. Возраст сосудов и эластичность кожи

Ущипните себя за тыльную сторону кисти и удерживайте кожу в таком положении пять секунд. Теперь отпустите кожу и засеките время, за которое она приобретёт свой прежний вид. Если вид и цвет кожи станет прежним в течение 5 секунд, то вам не более тридцати лет. Если через 8 секунд — вам не более со¬рока, 10 секунд — вам на данный момент 50 лет. Если нормальный цвет кожи вернулся только через 15 секунд, то вам уже 60 лет. Свыше 20 секунд — более 70.

3. Возраст легких

А) Сделайте вдох полной грудью и медленно выдохните. А теперь посчитайте, сколько таких вдохов вы сможете сделать за минуту. Но только не торопитесь, иначе от переизбытка кислорода в организме у вас может закружиться голова.

Если за минуту вы смогли сделать 40 вдохов-выдохов — вам 20 лет, от 35 до 39 — вам 30 лет, от 30 до 34 — вам 40 лет, от 20 до 29 — 50 лет, от 15 до 19 — 60, от 10 до14 — 70.

Б) С какого расстояния вы сможете задуть горящую свечу или спичку?

Если вы смогли это сделать с расстояния 1 метр — вам 20 лет, с расстояния 70-80 см — 40 лет, с 50-60 см — 6о лет, 30-40 — больше 70 лет.

4. Возраст позвоночника и ваша гибкость

Поставьте прямые ноги вместе и попытайтесь коснуться ладонями пола.

Если вам удалось полностью положить ладони на пол, то ваш биологический возраст — 30 лет. Если вы коснулись пола только кончиками пальцев — вам 40 лет. Если ваши ладони смогли дотянуться только до голеней и совсем не коснулись пола, то вам 50 лет. А если вам удалось коснуться лишь колен, ваш биологический возраст составляет 6о лет.

5. Скорость реакции

Попросите кого-нибудь из близких подержать линейку длиной 50 см. Встаньте лицом друг к другу. Рука помощника должна быть вытяну¬та и расположена на 10 см выше вашей руки. Попросите вашего помощника, не предупреждая вас, отпустить линейку. А вы должны как можно быстрее поймать её двумя пальцами — большим и указательным.

После этого посмотрите, на какой отметке вы поймали линейку. Если на отметке 20 см, то ваш биологический возраст составляет 20 лет. Если на отметке 25 см — вам уже 30, 35 см — 40 лет, 45 см — 60 лет.

А если вы совсем не смогли поймать линейку, то возраст вашего тела — 70 лет.

6. Возраст суставов и их подвижность

Закиньте обе руки за спину, одну сверху другой, и сцепите их в за¬мок. Если это упражнение далось с лёгкостью, то ваш биологический возраст — 20 лет. Если пальцы только слегка коснулись друг друга — вам 30 лет. Если совсем не коснулись — 40. Если вы не смогли сблизить руки за спиной — вам 60 лет. Если же вы не смогли даже за¬вести руки за спину, то вам не меньше 70.

7. Вестибулярный аппарат и координация движений

Зажмурьте глаза, встаньте на одну ногу, а вторую согните в колене. Если в такой позе вам удалось простоять более 30 секунд — вам 20 лет, если 20 секунд — 30 лет, 15 секунд — 50. Ну а если вы смогли удерживать равновесие менее 10 секунд, то вам 60 и больше лет.

Итоги

А теперь сложите все полученные результаты и разделите их на 8. Итоговая цифра и будет вашим истинным биологическим возрастом. Если это число больше чем на 5 единиц отличается от вашего паспортного возраста, то пора задуматься о своем образе жизни. Прекратите нервничать по мелочам, научитесь экономить свои ресурсы.

А вот если ваш биологический воз¬раст превысил паспортный более чем на 10 лет, то в вашем организме есть се¬рьезные нарушения. Надо серьезно за¬няться своим здоровьем, начав с полно¬го обследования всех органов и систем.