Специалист: не дать аллергии шанса

Симптоматика мало чем отличается от вирусного или бактериального насморка, но при аллергическом рините, как правило, нет температуры и самочувствие не сравнимо с тем, что наблюдаем при гриппе. Может быть и головная боль, и утомляемость, и понижение концентрации внимания. У таких пациентов, как правило, отмечается тяжелое нарушение сна (им не продышаться), и в кругу людей они выделяются своей заторможенностью.

Часто при пыльцевом аллергическом рините возникает аллергический конъюнктивит в виде слезотечения и покраснения глаз, также сопровождаемого сильным зудом.

Такого рода ринит предстает либо в легкой форме, либо в средней или тяжелой. При первом возникновении аллергической реакции, которая дает себя знать день-два, говорят об ее остром периоде. Если аллергический ринит протекает длительное время, включая и бессимптомные промежутки, это уже свидетельство хронической формы. Надо внимательно следить за первыми проявлениями, знать период обострения и уже готовиться к нему, особенно если речь о пыльцевой аллергии.

В конфликте внутреннего и внешнего

Чаще всего проявления аллергии наблюдаются ранней весной и поздним летом — ранней осенью. Весной аллергенами являются деревья — ольха, береза, дуб, орешник. Летом — травы, сорняки и злаки (тимофеевка, полынь, рожь). Действие одного и того же аллергена на разных людей совершенно индивидуально.

C годами наблюдается увеличение распространенности тех или иных заболеваний, что связано со многими факторами, в том числе изменением климата, экологическими сдвигами, ослабленным иммунитетом. Сегодня сплошь и рядом: ветер подует — и у молодых уже насморк. Речь не о том, что он обязательно аллергический, но тем не менее: сопротивляемость организма внешним изменениям у людей заметно снизилась. Очевидно, свою роль в этом играют и какие-то психологические факторы, стрессы, депрессия. В подростковом возрасте, например, эмоциональный статус и гормональный фон достигают своего пика, и немудрено, что начинает подводить иммунная система. Конфликт между экзогенными и эндогенными (внутренними) факторами также провоцирует разного рода заболевания. И аллергия не исключение.

На основе комплексной информативности

Диагностировать аллергию тоже не просто. Во-первых, очень важны доверительные отношения пациента и врача, что дает возможность распознать в истории заболевания тончайшие нюансы и определиться с возможным аллергеном. Разобраться с конкретным раздражителем помогают как кожные тесты, так и анализ по сыворотке крови (за аллергический фон отвечает иммуноглобулин Е).

Что касается кожных тестов, то они могут быть как ложно положительными, так и ложно отрицательными. Кожные пробы не берутся у людей, уже принимающих антигистаминные препараты. Их не берут также при дерматите, нельзя их делать беременным и детям до года. А еще кожные тесты исключены в период цветения: добавить чуть-чуть действующего на этот момент аллергена — значит, вызвать возможное обострение.

Кроме того, существуют еще ”провокационные” методы, когда с помощью малых доз тех или иных аллергенов определяют чувствительность слизистой оболочки носа на тот или другой аллерген. В последнее время они без нужды, как правило, не используются, потому что нет смысла усугублять состояние человека.

Таким образом, более достоверный результат дает анализ по иммуноглобулину крови.

По своду правил