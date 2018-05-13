13.05.2018, 19:05

Специалист: не дать аллергии шанса

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Людмила Стишенко
Людмила Стишенко
EST 7
Специалист: не дать аллергии шанса
Фото: "Здоровье для всех"

Исследования показывают, что с каждым годом заболеваний аллергией становится все больше. Пик аллергизации приходится на молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Очевидно, у этой группы больше факторов риска. Хотя, по большому счету, аллергия может настичь человека — женщину или мужчину — в любом периоде жизни. О характере заболевания рассказывает "Здоровью для всех" аллерголог-пульмонолог Людмила Раудла.

Аллергия, по определению, это сверхчувствительность иммунной системы на какой-либо внешний раздражитель. Сказывается прежде всего генетический фон: если у родителей или других близких родственников имеется некое аллергическое заболевание, оно может передаваться по наследству острой реакцией на какие-либо аллергены внешней среды.
Неадекватная реакция на внешние раздражители выражается прежде всего аллергическим ринитом и аллергическим конъюнктивитом. Характерные симптомы первого — прозрачные выделения из носа при его заложенности, дикий зуд носовой полости и беспрерывное чихание. Причем приступы чихания могут быть весьма изнуряющими.

Симптоматика мало чем отличается от вирусного или бактериального насморка, но при аллергическом рините, как правило, нет температуры и самочувствие не сравнимо с тем, что наблюдаем при гриппе. Может быть и головная боль, и утомляемость, и понижение концентрации внимания. У таких пациентов, как правило, отмечается тяжелое нарушение сна (им не продышаться), и в кругу людей они выделяются своей заторможенностью.
Часто при пыльцевом аллергическом рините возникает аллергический конъюнктивит в виде слезотечения и покраснения глаз, также сопровождаемого сильным зудом.

Такого рода ринит предстает либо в легкой форме, либо в средней или тяжелой. При первом возникновении аллергической реакции, которая дает себя знать день-два, говорят об ее остром периоде. Если аллергический ринит протекает длительное время, включая и бессимптомные промежутки, это уже свидетельство хронической формы. Надо внимательно следить за первыми проявлениями, знать период обострения и уже готовиться к нему, особенно если речь о пыльцевой аллергии.

В конфликте внутреннего и внешнего

Чаще всего проявления аллергии наблюдаются ранней весной и поздним летом — ранней осенью. Весной аллергенами являются деревья — ольха, береза, дуб, орешник. Летом — травы, сорняки и злаки (тимофеевка, полынь, рожь). Действие одного и того же аллергена на разных людей совершенно индивидуально.

ТОП

C годами наблюдается увеличение распространенности тех или иных заболеваний, что связано со многими факторами, в том числе изменением климата, экологическими сдвигами, ослабленным иммунитетом. Сегодня сплошь и рядом: ветер подует — и у молодых уже насморк. Речь не о том, что он обязательно аллергический, но тем не менее: сопротивляемость организма внешним изменениям у людей заметно снизилась. Очевидно, свою роль в этом играют и какие-то психологические факторы, стрессы, депрессия. В подростковом возрасте, например, эмоциональный статус и гормональный фон достигают своего пика, и немудрено, что начинает подводить иммунная система. Конфликт между экзогенными и эндогенными (внутренними) факторами также провоцирует разного рода заболевания. И аллергия не исключение.

На основе комплексной информативности

Диагностировать аллергию тоже не просто. Во-первых, очень важны доверительные отношения пациента и врача, что дает возможность распознать в истории заболевания тончайшие нюансы и определиться с возможным аллергеном. Разобраться с конкретным раздражителем помогают как кожные тесты, так и анализ по сыворотке крови (за аллергический фон отвечает иммуноглобулин Е).

Что касается кожных тестов, то они могут быть как ложно положительными, так и ложно отрицательными. Кожные пробы не берутся у людей, уже принимающих антигистаминные препараты. Их не берут также при дерматите, нельзя их делать беременным и детям до года. А еще кожные тесты исключены в период цветения: добавить чуть-чуть действующего на этот момент аллергена — значит, вызвать возможное обострение.

Кроме того, существуют еще ”провокационные” методы, когда с помощью малых доз тех или иных аллергенов определяют чувствительность слизистой оболочки носа на тот или другой аллерген. В последнее время они без нужды, как правило, не используются, потому что нет смысла усугублять состояние человека.

Таким образом, более достоверный результат дает анализ по иммуноглобулину крови.

По своду правил

Любое заболевание имеет свои профилактические меры. В случае с аллергическим эти меры сугубо индивидуальные и в то же время требуют как от врача, так и от пациента гибкого подхода. Если, скажем, в детстве человек пережил пищевую аллергию, ему надлежит четко знать, от каких продуктов лучше отказаться. Умеет он исключить из рациона аллерген, то да — он себе помогает. Но если не принимает раздражающий фактор во внимание, то аллергия у него развивается по нарастающей.
Исключить всякий контакт с аллергеном — казалось бы, что проще? Однако, чтобы помочь себе, пациенту приходится осваивать целый свод правил и, главное, принципиально их придерживаться. Скажем, на время весеннего пыления больному с тяжелой формой аллергии определенно нужно перебраться в тот регион, где на данный период нет этого цветения.

Вообще при пыльцевой аллергии надо знать, в какой период суток можно выходить на улицу, чтобы не усугублять свое состояние. Либо это раннее утро, либо вечер, когда пыльца осела. Не обойтись без солнечных очков, чтобы сократить контакты глаз с пыльцевым аллергеном. После прогулки нужно промыть глаза, переодеться, снять с себя верхнюю одежду, чтобы не было длительного контакта с пыльцой, которая остается на ней.

Полезно придерживаться разумной стратегии и в помещении. Не проветривать комнату во время высокой концентрации пыльцы. Следить за общей атмосферой в квартире. Аллергенами, помимо пищевых, могут быть эпидермис домашних животных, клещи домашней пыли, плесневые грибки.

Необходим гибкий подход

Если пациент знает, что через недели 2-3 начнется период ”пиршества” пыльцы, ему надо подготовить к этому свой организм и запастись антигистаминными препаратами. Желательно, однако, исключить лекарства первого поколения, так как они вызывают сонливость, сухость полости рта и общую заторможенность. Препараты 2-го поколения более эффективны, они работают до 24 часов. Их используют как в период подготовки к сезону пыления, так и во время цветения деревьев и трав.
При средней и тяжелой формах аллергии потребуется прибегнуть уже к назальным спреям. Более эффективными из них являются гормональные спреи локального действия.

И тут вступает в силу еще одно правило. Никакой препарат не будет действовать, если не очищать слизистую носа. Сначала рекомендуется сделать массаж носа, чтобы расширить сосуды, потом промыть нос, прополоскать, снять отечность. Полоскание носа следует проводить по нескольку раз в день и ежедневно, даже вне обострения — и только тогда можно эффективно использовать гормональный спрей.

Важно проявлять гибкость и знать, когда и что взять на вооружение, а когда можно отложить в сторону. Безусловно, хотя бы раз в год нужно посетить врача. Нет смысла заниматься самолечением, так как это может только усугубить состояние и вызвать более тяжелую форму заболевания.
Аллергия может быть фактором риска для любого человека, тем более если он даже не подозревает, что в далеком детстве успел столкнуться с такой формой, как пищевая аллергия. Чтобы не возникла новая, неожиданная вспышка, нужно, как это ни банально, придерживаться здорового образа жизни — основы крепкого иммунитета. Нужно любить себя и быть внимательным к своему организму.

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