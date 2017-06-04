Сосудистый хирург — об ишемии нижних конечностей и борьбе с ней

Прошел какие-то 500 метров — и уже ноги не несут. К счастью, после короткой передышки можно продолжить путь. Только может случиться так, что через некоторое время ноги перестанут слушаться уже после преодоления меньшего расстояния — 300, 100 метров, пишет "Здоровье для всех". Это признак ишемии нижних конечностей — заболевания не просто досадного, но опасного тяжелыми последствиями. Рассказывает сосудистый хирург Вероника ПАЛЬМИСТЕ.

Часто люди путают ишемию c варикозным расширением вен. Эта путаница берет начало со школы. Учитель по физиологии не преподносит детям, что у человека есть рабочий орган сердце, и они думают, что оно — вместилище, где живет любовь. Однако сердце — это главное средоточие сосудов, откуда кровь разносит кислород по всем органам тела, включая нижние конечности, и возвращается обратно за очередной порцией питания. Главная сеть сосудов составляет артерию, через которую органы напитываются кислородом, а возвращается кровь уже по венозной системе, в которой глубокие вены дублируются поверхностными — природа так задумала для преодоления силы гравитации. Если мы говорим о варикозе, то имеем в виду неполадки в системе поверхностных вен, но если речь об ишемии, то страдает функция артерии.

Ишемия нижних конечностей — это ослабление в них кровообращения, наступившего в результате закупорки или сужения артерий. Ослабляется кровообращение — ткани лишаются кислорода и питательных веществ, мышцы ног быстро утомляются при ходьбе, начинаются боли. Нужно остановиться, отдохнуть, после чего можно продолжить движение. На ранних стадиях болевой синдром возникает не раньше, чем через километр пути, со временем этот промежуток неумолимо укорачивается.

Но чтобы этот тревожный симптом дал себя знать, нужно, чтобы человек сделал нечто для себя плохое. Ишемия поражает, прежде всего, людей курящих или тех, кто злоупотребляет алкоголем — у них атеросклероз развивается быстрее. По сути атеросклероз в той или иной мере есть у всех, он — естественный процесс, заложенный в природу человека, чтобы тот однажды умер. Но иногда из-за вредных привычек или имеющихся хронических заболеваний процесс атеросклероза ускоряется и соответствующие жалобы появляются на раннем этапе, уже в 50-60 лет. В ряду органических болезней, угрожающих ишемией нижних конечностей, стоят системный атеросклероз, тромбоангиит, диабет.

Важно: не доводить до экстренной ситуации

Различают две формы ишемии нижних конечностей. Первая — та самая, когда человек еще способен передвигаться несколько сотен метров, в состоянии выполнять какие-то домашние дела, у него еще присутствует сравнительно здоровый сон. На этом этапе, если его не пропустить, больному еще может помочь консервативная терапия. В противном случае дело может дойти до экстренной ситуации, когда непереносимые боли в ногах начинают давать себя знать по ночам. Конечно, не каждая такая боль является признаком исключительно атеросклероза нижних конечностей. При истинной ишемии человеку становится лучше, когда он опускает ногу на пол, благодаря чему происходит процесс гравитации крови. Пациент с ишемией отказывается спать лежа, предпочитая сон в положении сидя. Обычно на вопрос, болят ли ноги по ночам, пациент отвечает, что нет, не болят. Но присутствующий на приеме родственник тут же уточняет: человек уже давно не спит на кровати, он спит сидя.

Ишемия нижних конечностей наглядно говорит о себе, когда на стопе или на пальце ноги открывается рана либо язва. Или палец становится черным. Это гангренозная фаза ишемии — такая экстренная ситуация, на которую невозможно не реагировать.

Безусловно, для врача было бы проще, если бы человек с надвигающейся проблемой пришел на визит уже тогда, когда появляются трудности с ходьбой. В этом случае, исследовав факторы риска, какую-то их часть можно исключить из жизни пациента. Курение, например, пристрастие к алкоголю, беспорядочное питание. ” Я хочу видеть положительный результат лечения, — говорит д-р Пальмисте. — Но я не могу изменить ситуацию к лучшему, если пациент действует против моего лечения. Это ужасно, если диабетик курит.

Исключено! Более того, он должен уметь компенсировать свой диабет. Диабет все-таки хроническая болезнь, и эстонское государство помогает больным, чтобы у них была возможность держать заболевание под контролем. Если это не происходит, человек обычно не чувствует изменений к худшему, но обязательно испытает их, когда уже будет поздно — наступит кризис в виде язв или даже гангрены”.

Важно: лечиться по предписаниям

Нужно, чтобы больной человек сам активно занимался своей проблемой. Врач может только помогать рекомендациями и назначением тактики лечения. Врач не будет принимать за пациента лекарства, не будет придерживаться за него режима. Это должен делать сам человек и его семья. Участие семьи необходимо, потому что хроническая болезнь пациента становится составной частью жизни всего его окружения. И очень хорошо, утверждает доктор, когда члены семьи приходят на прием к врачу вместе с больным. Это значит, что они не оставляют его один на один с болезнью, они не дают ему проигнорировать или забыть ту информацию, которой снабжает лечащий врач. Все-таки нелегко изменить свою жизнь самостоятельно, поэтому так важна поддержка.

Меняя стиль жизни, некоторым пациентам необходимо обратить внимание и на свой вес. Повышенная масса тела представляет большую нагрузку на позвоночник, и бывает, что человек не в состоянии ходить много не только из-за атеросклероза, его ноги страдают также от радикулопатии. Даже если пациенту 60-70 лет, ему надлежит что-то предпринять, чтобы снизить вес.

Если пациент последовательно придерживается схемы лечения, не курит, у него нет никакой злокачественной опухоли, отсутствуют боли в конечностях, тогда предусматривается терапия лекарственными препаратами. Главное лекарство, которое назначает при ишемии сосудистый хирург, — противохолестериновое. Используются также лекарства, направленные на разжижение крови (если в сосудах есть бляшки, кровь, чтобы преодолеть их, должна иметь более жидкую консистенцию). Предмет первого выбора из этого разряда лекарств — сердечный аспирин.

Однако бессмысленно принимать лекарства, если человек не готов отказаться от своих пагубных привычек. Он должен выбирать, важнее ему лечиться или курить. ”Я предпочитаю лечить таких людей, которые аккуратны и понимают, что лекарство важно, — говорит В. Пальмисте. — В свое время сосудистые хирурги полагали, что стоит поставить пациенту шунт — и лекарство уже не нужно. Но наука и опыт показали нам, что ишемия нижних конечностей — та системная болезнь, при терапии которой без лекарств не обойтись”.

Важно: уметь взвесить риски

Так как ишемия нижних конечностей представляет собой одну из форм системного атеросклероза, то всегда важно учитывать возможность тромбоза. Случись, что атеросклеротическая бляшка разрастется, закупорит сосуд — и тогда кровь через нее перестанет продвигаться. Поэтому хронические болезни всегда должны быть под контролем.

Сосудистому хирургу необходимо учитывать также, нет ли у пациента злокачественной опухоли, которая кардинально меняет вязкость крови и является противопоказанием для хирургического лечения там, где, казалось бы, необходимо спасти ногу.

Далеко не каждому страдающему ишемией нижних конечностей могут быть предложены инвазивные методы терапии в виде операции или других методов, например, шунтирования или стентирования для расширения закупоренных артерий в нижних конечностях. В Ида-Таллиннской центральной больнице, в частности, операции по поводу ишемии проводятся у 7-10% пациентов из всего числа поступающих в стационар. Это те люди, которые уже не в силах преодолевать на ногах расстояние даже в 10 м, а также пациенты с язвами на ногах или уже с гангреной. Иначе говоря, отбираются такие больные, для которых уже нет других возможностей облегчить состояние. 70% операций выполняется закрытым методом, лапароскопией. Это, безусловно, дорого стоит, требуется много материала. Но если человек хочет сохранить ногу и жить с ней более продолжительное время, тогда есть смысл предпринять операцию. При этом человеку надлежит взвесить, с одной стороны, риски такой операции, с другой — четко осознавать, что атеросклероз у него поражает не только ноги, но и всю сердечно-сосудистую систему.