Сон со смартфоном: чем это грозит

Вы регулярно просматриваете перед сном смартфон или планшет? Пора узнать, чем чреват для здоровья этот модный ритуал, и быстрее от него отказаться, пишет "Здоровье для всех".

1. Свечение смартфонов и планшетов имеет специфический голубой оттенок. В этом и заключен секрет их негативного влияния на организм. Голубой свет мешает выработке мелатонина — важнейшего дирижера наших биоритмов. В норме он обеспечивает нам ночью крепкий сон, а днем — продуктивное бодрствование. Когда мелатонина мало, возникает множество проблем со здоровьем.

2. Плохой сон, вызванный свечением смартфона, может затруднить обучение. Это важно усвоить не только студентам, но всем людям интеллектуального труда.

3. Свечение гаджетов ухудшает выработку гормонов, контролирующих голод и уровень сахара в крови. Таким образом, повышает риск ожирения и диабета.

4. Голубой свет может нанести вред сетчатке глаза и со временем вызвать проблемы со зрением.

5. Засыпая со смартфоном в руках, наутро человек встает разбитым. Даже если спал положенные 7-8 часов. Дело в том, что при нехватке мелатонина сон не оказывает должного восстанавливающего действия на организм. Неотдохнувший человек идет на работу вялым и рассеянным.

Здоровая альтернатива

- Спите в полной темноте. В вашей спальне не должно быть никаких мерцающих источников света и включен¬ной электроники. Если по каким-то причинам это невозможно, надевайте на глаза специальную затемняющую маску.

- Ложитесь спать до полуночи, оптимально — в 23 ч. Сон в это время суток

самый полезный.

- Проверьте уровень мелатонина в крови. Под влиянием гаджетов и с возрастом его уровень снижается. Если это так, могут выручить биодобавки с мелатонином. Их принимают курсом, по вечерам, примерно за час до укладывания в постель.

- При депрессии, вызванной дефицитом мелатонина, врач может назначить специальный мелатониновый антидепрессант. Он одновременно нормализует сон и настроение.

6. Постоянный недосып или некачественный сон способствует образованию ядовитых веществ — нейротоксинов. Эти яды отравляют нервные клетки мозга, повышая риск умственных проблем. Вплоть до слабоумия и болезни Альцгеймера.

7. Люди, чьи биологические часы ”сбиты” подсветкой, более склонны к депрессии. Ярче всего это расстройство проявляется в осеннее время.

8. Сейчас ведутся исследования влияния смартфонов на опасное заболевание глаз — катаракту. Оно вызывает слепоту и лечится только хирургически.

9. А самые новые данные говорят о влиянии гаджетов на меланому глаза — ранее очень редкую опухоль, но теперь встречающуюся все чаще.

10. Постоянный сон с подсветкой снижает производство гормонов, необходимых для зачатия детей. А при наследственном риске рака многолетний сон со светом может вызвать опухоли груди и простаты.