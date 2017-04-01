Синдром раздраженного кишечника — что такое ”медвежья болезнь”

Среди множества заболеваний желудочно-кишечного тракта есть одно, которое никак не входит в категорию болезней, но при этом доставляет ничуть не меньше проблем и пациентам, и лечащим врачам. Речь о синдроме раздраженного кишечника. О его особенностях на страницах газеты "Здоровье для всех" рассказывает гастроэнтеролог Татьяна Васильева.

Под словом синдром имеется в виду состояние, при котором у пациента нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, но есть жалобы на его работу. Связано это с нарушениями моторики желудочно-кишечного тракта. Кишечник - очень длинный орган, и когда нарушается его моторика, это не может не сказаться на общем состоянии человека. Возникают жалобы, связанные с нарушением стула в ту или иную сторону. Может докучать диарея. Могут быть запоры. Может быть их чередование.

В случае поноса позывы на него могут быть до 5 раз в сутки. Если синдром проявляется запором, опорожнение может отсутствовать 2-3 дня. При их чередовании стул может быть со слизью. У таких пациентов часто бывает ощущение полноты в желудке, от его вздутия возникают боли, которые обычно проходят после опорожнения.

СРК отмечается во всех возрастных группах, в том числе у детей. В возрасте до 40 лет среди пациентов обычно больше женщин, позднее соотношение уравнивается.

Причины: от стрессов до гормонов

Известный как «медвежья болезнь», синдром может быть вызван стрессом. Многим знакомо состояние, когда накануне ответственного события ни с того ни с сего начинаются проблемы со стулом. Часто СРК встречается у людей с чувствительной нервной системой. Иногда врачи говорят по этому поводу даже не столько о синдроме раздраженного кишечника, сколько о синдроме неспокойной головы - по большому счету главный очаг раздражения гнездится как раз в голове.

У детей тоже могут быть беспричинные боли в животе, ведь они более чувствительные и чаще подвергаются стрессам. У детей они могут быть связаны со стрессовой обстановкой в семье или вне дома.

Другая причина СРК - элементарное переедание. То есть человек или питается слишком обильно, несоразмерно потребностям организма, или ест то, что вызывает раздражение кишечника: слишком много соленого, жареного, маринованного, пьет слишком много кофе.

Причиной СРК могут быть и гормональные нарушения. Иногда у женщин перед наступлением менструации возникают непродолжительные поносы.

Причиной нарушений при СРК могут стать и некоторые лекарства, которые возбуждающе влияют на моторику кишечника. Иногда имеет место индивидуальная предрасположенность, близкая к наследственной, когда неустойчивая моторика желудочно-кишечного тракта наблюдается у нескольких членов семьи.

Задача — не пропустить соматическое заболевание

Считается, если нарушения стула случаются не менее 3 раз в месяц, дают о себе знать на протяжении минимум полугода, а лабораторные анализы не указывают на какое-либо соматическое заболевание, то можно ставить диагноз СРК. На практике это не так легко, потому что должны быть исключены опасные заболевания, способные вызывать аналогичные симптомы, и их довольно много.

В гастроэнтерологии это довольно больная проблема. Пациентов с СРК, по некоторым данным, около 40% из числа лиц с проблемами желудочно-кишечного тракта, при множестве обследований у них не находят конкретного заболевания. Чтобы исключить более тяжелые заболевания, обычно рекомендуется сделать анализ крови, анализ кала, также ультразвуковое обследование.

Это тот случай, когда пациент и лечащий врач остаются недовольными друг другом. С одной стороны, врач прилагает много усилий, чтобы ответить на вопрос о причинах желудочных проблем и поставить диагноз. С другой - диагноз у пациента «заболевания нет», а между тем он страдает от болей или нарушений стула.

Где терапией, а где и коррекцией

Так или иначе, но лечение СРК необходимо, и это лечение — симптоматическое, то есть направленное на основную причину синдрома. Специфической терапии не требуется в том случае, если первопричина СРК лежит в гормональном статусе женщины. Если синдром проистекает из хронически неправильного питания, терапия направлена на его сбалансирование. Если жалобы на желудочно-кишечный тракт связаны с приемом определенных лекарств, потребуется, по возможности, сменить схему лечения основного заболевания. И, безусловно, корректируется состояние стула с помощью лекарств, угнетающих перистальтику кишечника, энтеросорбенты или просто пробиотики.

Самая большая проблема, как уже сказано, часто гнездится у пациента в голове. Кишечник влияет на наш центр страха, а страх усиливает неправильную работу кишечника. Формируется своего рода порочный круг, поэтому такие больные нуждаются в лечении у психиатра. Требуется небольшая коррекция лекарствами, снижающими повышенную чувствительность или раздраженность. Если не прервать этот замкнутый круг, то все обследования и тем более лечение желудочно-кишечного тракта обычно не дают положительных результатов.

Это обстоятельство — еще один повод для недовольства пациентов. Когда гастроэнтеролог направляет пациента к психиатру, человек воспринимает это так, словно от него желают отделаться, им не хотят заниматься. Это очень неправильное отношение людей к данному вопросу. Больные как бы недооценивают нервную систему в развитии заболевания.

Суть в том, что пациенты с СРК - это абсолютно нормальные люди, у них нет никакого психического отклонения, им лишь требуется разорвать этот порочный круг «кишечник — эмоции страха — кишечник». Психиатр проводит лечение довольно простыми методами, малыми дозами лекарств, но оно очень эффективное.

Вместе с тем такие пациенты нуждаются в длительном наблюдении и гастроэнетеролога, чтобы следить за его состоянием в динамике и не упустить какого-либо соматического заболевания.