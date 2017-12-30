Сезон простудных заболеваний в разгаре. Как жить?

Вместе с осенне-зимними холодами в наши края нагрянули и вирусы, вызывающие простудные заболевания. Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры — вот, пожалуй, основной перечень недомоганий, сопровождающих нас сейчас. Мы называем их ОРВИ или ОРЗ. Есть ли между ними разница? За консультацией и советом по этой теме мы обратились к семейному врачу Инессе ЕВГЛЕВСКОЙ.

ОРВИ и ОРЗ — и то, и другое являются заболеванием дыхательных путей. ОРВИ, или острая респираторная вирусная инфекция, и ОРЗ, или острое респираторное заболевание, могут сопровождаться такими симптомами, как насморк, боль в горле, кашель, головная боль, боли в мышцах, пояснице, повышенная температура, вялость и ломота во всём теле. Но может быть и что-то одно из этого перечня — только головная боль, только разбитость, только температура, иногда небольшая. Поэтому многие заблуждаются, думая, что ОРВИ и ОРЗ — по сути одно и то же, но на самом деле отличие есть. Первое и самое главное: ОРЗ может быть вызвано бактериями или вирусами, ОРВИ — только лишь вирусами. Источником ОРВИ является больной человек, так как передача инфекции осуществляется воздушно-капельным путем и на расстоянии до 2,5 метров! А вот ОРЗ, или острое респираторное заболевание, не передается воздушно-капельным путем.

Рассмотрим симптомы, характерные для ОРЗ: яркое проявление заболевания в первые дни и даже часы, повышается и долго держится температура тела. При ангине горло (конкретнее, миндалины) покрывается налетом белого или желтоватого цвета, при фарингите горло воспаленное и красное. Изначально заболевание может сопровождаться сухим кашлем, который может затем перейти в кашель с мокротой. Кстати, этой осенью пациенты часто жаловались именно на сухой, длительный кашель, трудно поддающийся лечению. Потом может присоединиться воспаление слизистых носоглотки, появляется насморк — это так называемый низофарингит.

Отличительные симптомы острой респираторной вирусной инфекции, или ОРВИ: на вторжение вирусов организм отвечает естественной реакцией, а именно чиханием и образованием прозрачной слизи в носоглотке. Слабостью всего организма. Температура тела на 2-й или 3-й день резко возрастает до 38 градусов, держится, причём, недолго. Это связано, прежде всего, с проникновением вируса в кровь. Вирус может оказывать влияние на желудочно-кишечный тракт и слизистую глаз (но не всегда). Возможны влажный кашель и насморк.

Как отличить одно от другого и как лечить

Отличить ОРВИ от ОРЗ можно и по внешним проявлениям. Заболевание бактериального характера при ОРЗ характеризуется белым налётом в горле, мокротой зелёного или желтого оттенка. При вирусной инфекции горло с красными прожилками, мокрота — прозрачная.

Иными словами, разница между заболеваниями может быть установлена только по истечению некоторого времени, когда симптомы болезней проявят себя. Отличить заболевания друг от друга самостоятельно достаточно трудно.

Важный вопрос: как лечить ОРВИ и ОРЗ? С одной стороны, процесс лечения одинаковый, но с другой — разница все же есть. Лечить, как правило, начинают с применения лекарственных средств. Противовоспалительные нестероидные — парацетамол, ибуметин, аспирин — способствуют уменьшению боли и понижению температуры тела. Препараты от аллергии — они уменьшают отечность носа и зуд в горле — кларитин, тавегил. Каплями для носа злоупотреблять нельзя, так как к ним возможны привыкание и патологические осложнения — использовать не более 3 раз в сутки. Для полоскания горла используются дезинфицирующие растворы (ромашка, шалфей) и спреи. К отхаркивающим и останавливающим кашель средствам можно отнести АCC, мукалтин, настои трав. Другие препараты, в том числе антибиотики, правильно назначить, учитывая ваш возраст и жалобы, может только врач.

Обильное питьё — это совет специалистов. Пить надо достаточно часто, желательно просто тёплый чай и без лимона, так как лимон может раздражать горло и вызывать кашель. При простуде одним из самых эффективных средств считается брусничный морс и свежевыжатый из этих ягод сок. Брусника — это настоящая кладезь витаминов и минералов. Брусничный морс при простуде рекомендуется принимать по одному стакану несколько раз в день.

Обычно ОРВИ и ОРЗ заболевают зимой, осенью и весной. Полностью избежать данных заболеваний невозможно, но можно понизить риск заболевания ими. Меры профилактики: прививки (вакцинация); закаливание и занятие спортом; приём комплексных витаминов и минералов; приём иммуностимулирующих средств. При обнаружении у себя признаков острого респираторного заболевания или острой респираторной вирусной инфекции стоит незамедлительно обратиться к врачу.