Семейный врач – о самом актуальном зимой: как поддержать свой иммунитет

Резкие перепады температуры воздуха, штормовые ветра и холод испытывают наш организм на прочность. Создаются предпосылки для инфекционных заболеваний, которые не всегда проходят бесследно. О том, как укрепить иммунитет, чтобы избежать респираторных и инфекционных заболеваний, рассказывает семейный врач Инна Пасенко на страницах ”Здоровья для всех”.

Иммунитет — способность организма сопротивляться вредным факторам внешней и внутренней среды. Иммунная система обезвреживает чужеродные клетки — инфекции, вирусы, — а затем разрушает их.

Иммунная система человека наполовину зависит от наследственности, так как начинает формироваться еще в утробе матери, и на 50% — от нашего образа жизни. На эту вторую часть мы в силах повлиять собственным выбором.

Что делать, если человек почувствовал первые признаки простуды — небольшое першение в горле, заложенность носа. Самостоятельно простудные явления исчезают крайне редко, чтобы болезнь не развивалась, стоит начать лечение как можно раньше. Если начать прием средств, поддерживающих иммунитет сразу, вероятность того, что простуда отступит, многократно возрастает. Можно воспользоваться средствами для укрепления иммунитета, в состав которых входят ценные действующие вещества, такие как лактоферин, цинк, витамин С. Эти средства можно принимать также и для профилактики в холодное время года.

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Питанию — сбалансированность

Залог защиты от вирусных и других инфекций — наше питание. Это важный фактор, способствующий улучшению защитных сил организма. Питание должно быть максимально рациональным в количественном и качественном отношении. В меню должны присутствовать белки животного и растительного происхождения, жиры и углеводы.

Где содержатся животные белки? Их много в мясе, рыбе, яйцах, молоке, молочных продуктах. Растительные белки организму поставляют горох, фасоль, зерновые и овсяные крупы. И не забываем морепродукты. Кальмары, креветки, а также говяжья печень благотворно влияют на поддержание иммунной системы. Правда, такое питание нельзя порекомендовать больным подагрой, им красное мясо и печень необходимо ограничивать. Каждый человек должен подбирать составляющие собственного сбалансированного питания соответственно состоянию своего организма.

Витамины-защитники

С питанием мы получаем и обогащающие организм витамины. Очень важен для формирования иммунитета витамин А. Он содержится во всех овощах и фруктах оранжевого цвета — морковь, тыква, — а также в зелени.

С детства мы знаем какую неоценимую помощь оказывает витамин С. Много его в цитрусовых, шиповнике, клюкве, бруснике, квашеной капусте и в брокколи. Брокколи, кстати, кроме большого количества витамина С, содержит еще элементы, способные предупредить развитие раковых заболеваний.

Много витамина С — до 1700 мг — в ядрах грецкого ореха. Если употреблять грецкие орехи в течение двух-трех недель в количестве, которое помещается в сложенных ладонях, это полностью удовлетворит потребность человека в витамине С, поможет укрепить иммунную систему — человек будет чувствовать себя активным и бодрым.

Петрушка — лидер по содержанию витамина С среди растительного мира, хотя мало в чем уступают ей чеснок, редька, хрен и клубника, даже если ягода замороженная. Правильно замороженные без тепловой обработки фрукты и овощи надолго сохраняют свою витаминную насыщенность. Если за лето успели съесть 3 кг клубники, считайте это хорошим запасом витамина С почти на весь последующий год.

Важен для поддержания иммунитета витамин Е, его поставщики — растительные масла: оливковое, подсолнечное, кукурузное.

И не забудем про витамин D. Он содержится в морепродуктах, и наряду с этим в качестве подкрепления оправданно использовать дополнительные витаминные добавки. У нас не так много солнечных дней в году, люди потребляют рыбы тоже мало, поэтому таблетированный витамин D рекомендуется в профилактической дозе до 400 ед. — и взрослым, и детям. И будем учитывать: витамин D3 — такая форма, которая поступает в организм уже будучи адаптированной. У нас витамин образуется в коже под воздействием ультрафиолета, после чего проходит различные стадии, чтобы превратиться в тот вид, который нужен организму. D3 как раз и представляет эту конечную форму, которая должна присутствовать в организме.

От микроэлементов до пряностей и пробиотиков

Необходимы для поддержания иммунной системы и микроэлементы, в частности цинк и селен. Первого много в мясе, орехах, яйцах, сыре и зерновых. Что касается селена, то он как антиоксидант еще и тормозит процессы старения. С возрастом иммунная система человека ослабевает, и селен становится особенно необходимым. Он содержится в морепродуктах, печени, цельнозерновых, злаках, бразильских орехах. Бразильских орехов рекомендуется съедать не больше одного-двух в день.

Стабильность нашей жизни во многом зависит от того, как человек строит свой рацион. Некоторые сидят на диетах, другие пользуются полуфабрикатами, где, естественно, не найти полного спектра полезных веществ. Есть так называемая тарелка здоровья, половина которой отводится свежим овощам, вторая отводится белкам и жирам. А овощи полезно обогащать пряностями. Из них хорошо поддерживают иммунитет имбирь, барбарис, гвоздика, кориандр, корица. Положительно влияют на пищеварение базилик, лавровый лист и хрен.

И пробиотики помогают поддерживать здоровую иммунную систему. Хорошей бактерией снабжают организм йогурты без добавок, репчатый лук, лук-порей, чеснок, артишок, банан. В небольших количествах употреблять бананы весьма полезно, они содержат много микроэлементов и витаминов и пробиотики.

Очень хорошо по утрам съедать йогурт или творог с клубникой. Или с черной смородиной с ее высоким содержанием витамина С, или с красной, если они свежепротертые, в виде желе.

Если же говорить о диетах, то наиболее правильной следует признать ту, где человек сознательно ограничивает себя в потреблении сахара. Сахар — поистине враг человека, который приводит к диабету и ожирению, а это серьезный подрыв иммунитета.

Разумной тактикой

Укрепить иммунитет и не заболеть помогает своевременная вакцинация от гриппа. Она предупреждает развитие тяжелых осложнений, которые могут быть опасны для здоровья.

И должно быть сбалансированное питание — с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ. Надо так составлять свое индивидуальное питание, чтобы в продуктах присутствовал весь спектр полезных веществ. В аптеках есть масса поливитаминных препаратов и различные витаминные препараты с микроэлементами, их можно выбрать, посоветовавшись с врачом или аптекарем, что конкретно будет эффективно именно вам. Однако взялись принимать поливитамины — нужно помнить, что их используют курсом в две недели, иногда в течение месяца.

Иммунитет, как уже говорилось, зависит от образа жизни. Надо настраивать себя на оптимистический лад: что бы ни происходило, все равно во всем надо искать позитивную сторону. Никто не отменял смеха — он, избавляя от стресса, тоже укрепляет иммунитет.