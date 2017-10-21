Семейный врач Ирина Черн дает советы по укреплению иммунитета

Как известно, иммунитет — это естественная реакция организма, которая защищает его от чужеродных бактерий, вирусов, простейших. Если у взрослого человека с рождения высокий иммунитет, он невосприимчив к инфекционным заболеваниям и болеет редко, что крайне важно и в наступившем неблагоприятном сезонном периоде. На чем необходимо сосредоточить внимание?

Кроме врожденного, существует еще и приобретенный иммунитет, который нужно формировать и на определенном этапе жизни можно изменить, обращает внимание семейный врач Ирина Черн.

Каким образом укрепить и повысить иммунитет так, чтобы прекратить постоянные болезни и быть здоровым в любое время года?

По жизни — без стрессов

Важное правило — обязательно старайтесь высыпаться и выделять для сна по возможности не менее 6-8 часов в сутки. Определите своё индивидуально подходящее вам время сна. Глубокий сон помогает клеткам обновляться, ускоряя процесс их регенерации. Это, в свою очередь, помогает поддерживать иммунную систему здоровой и укреплять иммунитет как детям, так и взрослым.

Здоровый сон — это еще и средство укрепления нашего эмоционального фона. Конечно же, в повседневной жизни желательно избегать стрессов как ненужных и неполезных встрясок организма. Стресс — это негативная эмоция. Он имеет свои физические последствия — отнимает у организма нужные ресурсы и ведет к резкому снижению иммунитета.

Нужно научиться избегать ситуаций и людей, которые вызывают у вас стресс, и справляться со сложными проблемами без лишних нервов. Отсутствие стрессов — отличное средство для равновесия в организме.

Белковой подпиткой

Крайне важно для нас правильное питание — такое же, как сон, отличное средство для поднятия и укрепления иммунитета, поддержки сердечно-сосудистой системы и повышения энергии.

Здоровая диета должна включать большое количество фруктов и овощей, которые богаты антиоксидантами — витаминами, которые повышают иммунитет. Важное место отводим белкам, поскольку они увеличивают количество лейкоцитов в крови, что напрямую связано с повышением иммунитета. А чтобы не наносить ему ненужного урона, следует свести до минимума употребление сахара, плохо усвояемых жиров, быстрых углеводов и алкоголя.

Полезно включать в ассортимент питания курицу, индейку, говядину, кролика, лосось. Эти продукты богаты белком и не содержат лишнего количества жира, на борьбу с которым людям приходится тратить много сил.

Заряжаемся энергией витаминов

Всегда необходимо помнить о ”правиле тарелки”, половину которой должны составлять овощные продукты. В копилку здоровых привычек вносим также фрукты, которые принято употреблять в перерывах между основными приемами пищи. В этом плане всегда хороши цитрусовые: апельсины, мандарины, а также яблоки, киви. Они содержат витамин С, который эффективно защищает иммунную систему.

Среди витаминов и минералов, рекомендованных к приёму особенно в осенне-зимний период, — витамины А, В6, В12, C, D, E, а также цинк и селен. Их регулярный прием укрепляет иммунитет, уменьшая риск простудных заболеваний.

Значительно укрепить иммунитет помогают, как мы помним, чеснок, лук, перец, миндаль, капуста. Хорошо бы к осени припасти и ягоды: чернику, малину, красную смородину, айву. А в дополнение полезно употреблять богатые антиоксидантами зеленый чай, чай матча (разновидность японского чая).

Из испытанного арсенала

Среди народных средств для повышения иммунитета — витаминные напитки из фруктов и ягод, а также травяные чаи. Они хорошо укрепляют иммунитет благодаря высокой концентрации витаминов (морсы и компоты из калины, лимона, клюквы и других кислых растений). Полезны успокаивающие, а значит, создающие ровный эмоциональный фон, чаи из мелиссы, пустырника, душицы, липы, шишек хмеля, корня валерианы.

Из растений, которые стимулируют иммунную систему, можно выделить эхинацею, женьшень, элеутерококк, родиолу, лимонник китайский, алоэ, каланхоэ, боярышник. Выбирайте препараты и пищевые добавки на их основе.

И, конечно же, не следует забывать о такой эффективной защите, как вакцина от гриппа. Она особенно показана детям, пожилым людям — всем тем, у кого ослаблен иммунитет вследствие хронических заболеваний, а также работающим с большим количеством людей.

И, наконец, самое простое: соблюдайте правила личной гигиены, одевайтесь в соответствии с погодой и радуйтесь каждому дню.