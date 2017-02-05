Ревматолог: проблемный сустав — особый образ жизни

Привычный режим здоровых людей — чужая территория для каждого, у кого имеется заболевание опорно-мышечного аппарата. Эти пациенты должны уметь защищать свой организм как дома, так и на работе, тем более, на холоде. О программе, которой следует придерживаться, на страницах газеты "Здоровье для всех" рассказывает ревматолог Елена Тедер.

Наиболее тяжелое заболевание опорно-двигательной системы — воспалительный процесс в суставах, или ревматоидный артрит. Есть еще артроз, который почти 100-процентно встречается у людей старше 60 лет. Этот недуг связан как с генетической предрасположенностью, так и с нарушением кровоснабжения, когда суставы начинают снашиваться. Есть также вторичный артроз. Он характеризуется посттравматическим снашиванием суставов или их дегенерацией из-за физической перегрузки. И есть прямая связь болей в суставах с климатическими условиями. Если на улице минусовая температура, это негативно действует на сосуды, приводит к их спазму, нарушению кровоснабжения, на этом фоне происходит нарушение питания суставов, что сопровождается болевым синдромом. Если сустав изначально поврежден воспалительным процессом или дегенеративными изменениями, то эта боль намного сильнее, чем у здоровых людей. И здоровый человек при таких условиях может чувствовать периодические боли (артралгия).

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Если тело находится в одном положении больше 45 минут, то из-за застоя кровоснабжения возникает болевой синдром и вовлекает в процесс не только сустав, но и мышцы. У людей с поврежденными суставами болевой порог намного чувствительнее, в этом случае к боли приводит гораздо меньшее изменение амплитуды температур. Главное не простужаться, избегать сквозняков, не засиживаться на холоде, не ходить дома босиком, не оставаться долго в одном положении, делать разминку. При низких температурах важно тепло одеваться, а также согреваться изнутри, принимая препараты, улучшающие кровоснабжение, в том числе витамины и биологически активные добавки.

Средствами физиологическими и психологическими

Следует иметь в виду, что как при ревматоидном артрите, так и при артрозах ни один метод лечения, кроме целенаправленных препаратов, порой и средств биологического лечения, не помогает значительно затормозить разрушение суставов. Таким больным невозможно посоветовать отказаться от модифицирующего лечения в пользу другого. При этом больному вполне полезны различные дополнительные методики, которые способны улучшить его психологическое равновесие и физическое самочувствие — улучшить подвижность суставов, уменьшить боль. Единственная оговорка: предпочтение нужно отдавать методикам, которые предлагаются лицензированными, получившими специальную подготовку специалистами. Нынче как дополнительное используется комплементарное (нетрадиционные методы совместно с общепринятыми) лечение.

Улучшить кровоснабжение помогают методы традиционной китайской медицины — иглоукалывание, растительные препараты, медитативные упражнения для расслабления мышц. Расслабляются мышцы — улучшается кровоснабжение. Если снять негативные эмоции, восстанавливается психологическое состояние.

Те же цели преследуются в аюрведе — традиционной индийской системе лечения. Это массаж, йога, различные лечебные процедуры для восстановления равновесия. Практикуется и гомеопатия, в основе которой принцип схожести. Сюда же относятся натуропатия и природолечение — система, которая базируется на оздоровительном действии природы для мобилизация внутренних ресурсов организма. Хорошо на снижение стресса действует лечение водой, теплом или холодом.

Улучшить кровоснабжение = облегчить состояние

Казалось бы, как можно лечить холодом, если мышцы боятся низких температур?

Если речь о криотерапии, при которой используются температуры с абсолютным минусом (-160, -180º), то наши пациенты пребывают в ней максимум до 3 минут. Такая криосауна улучшает кровоснабжение: после 3-минутного резкого спазма происходит столь же резкое и полное расширение сосудов. При этом активизируются гормональная система, кровоснабжение периферических органов, конечностей, улучшается настроение и повышается иммунитет. А вот холодовые аппликации на суставы в лечении артрита они — во избежание обострения заболевания — не используются.

Тепловые процедуры на основе аппликаций парафином, грязелечения улучшают кровоснабжение и снимают воспаление. Назначается врачом при условии, что кровь не показывает общего воспаления — в противном случае тепловые процедуры могут вызвать обострение.

Как вспомогательные средства используется и рефлексотерапия — воздействие давлением, уколами или теплом на определенные точки на теле, чаще на подошвах, ушных раковинах. И энергетическая терапия — магнитное лечение импульсными токами. И массаж — для уменьшения боли и напряжения, для создания чувства расслабления. Свое место в терапии больных суставов занимает атомо-молекулярное лечение с использованием молекул организма — витаминов, минералов, других питательных веществ и гормонов. Наконец, неплохие результаты дают методы лечения с применением веществ живых организмов — например, хряща акулы, глюкозамина и пр.

Питание на продуманной основе

Самые распространенные методы альтернативной медицины, однако, не исследовались научно, у них нет доказанного действия. Чаще всего имеется действие плацебо, поскольку человек свято верит в то, чем занимается.

Опосредованно влияет на состояние суставов и характер нашего питания. В холодное время года оно претерпевает некоторые изменения, так как хочется больше горячего. Питание в зимнее время должно не нагружать желудок. В эту пору не нужно много трудно перевариваемой пищи — она забирает часть крови для переваривания, оставляя периферические сосуды без должного кровоснабжения, а значит, ослабляя и суставы.

Для здоровья, в том числе и суставов, очень важны насыщенные жирные кислоты в составе таких продуктов, как рыбий жир, льняное и конопляное масла (омега-3, -6 и -9). Они участвуют в жировом обмене и к тому же улучшают состояние кожи. В рыбьем жире есть еще D-витамин, он оздоровляет кожу, сохраняет ее эластичность.

Забота о внешности — не пустое

При болезни суставов нужно тщательно следить за состоянием кожи, потому что не исключаются заболевания соединительной ткани и повышенная сухость. Таким пациентам кожу зимой нужно увлажнять чаще, чем другим людям, более того, использовать для этого специальные кремы. У больных ревматоидным артритом обычно истонченная слизистая носа и полости рта, оттого она больше подвержена действию температурных перепадов. Значит, и ее надо беречь, используя мази для носа, увлажняющую губную помаду. Полезно также сосать лакричные конфеты — лакрица активизирует выделение слюны, благодаря чему увлажняется слизистая полости рта.

В принципе, для купирования болей в суставах все хорошо: баня, движение (ходьба и плавание), всевозможные альтернативные виды медицины, направленные на улучшение кровоснабжения.

Важно и эмоциональное состояние человека. Когда темно, холодно — настроение тут же портится, приходит грусть. Негативные эмоции тоже ведут к спазму сосудов. Не случайно при депрессивных симптомах практикуется светотерапия. Она есть в нашем отделении реабилитационной медицины Ида-Таллиннской больницы. А если вдуматься, элементы той же самой светотерапии представляют и национальные традиции — вот уже зажглись свечи адвента, грядет Рождество — и тоже будет много огней. Пусть всем будет тепло и суставы не будут мучить!