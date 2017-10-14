Ранцы школьников слишком тяжелые: что делать?

Учащиеся основной школы (1-9 классы) приходят в школу и возвращаются домой с ранцами, набитыми учебными материалами, вес которых вдвое больше предельной нормы. Такой факт привел в своем выступлении член правления Эстонского союза защиты детей Тыну Поопуу на конференции ”Как школа формирует здоровье ученика?”.

Корреспондент газеты "Здоровье для всех" Дмитрий Кленский побеседовал с автором доклада.

- Зачем Эстонский союз защиты детей снова поднимает эту проблему, если она так долго не находит решения?

- Так-то оно так, но и игнорировать ее нельзя. Хотя общественность давно муссирует эту проблему, вода камень точит. Согласен, не мы первые ее поднимаем. В 2010 году государственный департамент здоровья проводил исследование, в результате которого сделали вывод о том, что чрезмерный вес ранца — один из факторов нарушения осанки ребенка. В 2014-2016 годы по инициативе ученического представительства Эстонии прошла кампания по взвешиванию школьных сумок, мешков и ранцев для выявления превышения их веса по сравнению с допустимым. Неоднократны были обращения родителей и к нашему Союзу — они обращали внимание на большие форматы учебников и жаловались на то, что равнодушны к этому сами школы.

Но заметного прогресса в решении проблемы нет и потому мы провели свое исследование, чтобы, в частности, понять, почему и как долго еще эта тема ”с бородой” будет волновать учащихся, родителей, школу, чиновников, политиков.

Мы опросили по всей Эстонии почти 3,5 тысячи родителей учащихся с первого по девятый класс.

- О чем же их расспрашивали?

- Вот вопросы: в чем носят учебные материалы, какое расстояние покрывают самостоятельно расстояние от дома до школы и обратно, заботит ли вес ранца, что в нем носят, сколько он весит, какие учебные принадлежности обязательны, как предлагают решить проблему школы и родители?

- И на какое расстояние их носят?

- Пешком до школы до трех километров — свидетельствует 51% опрошенных. Свыше трех километров — 4%. На общественном транспорте или школьном автобусе на расстояние более трех километров — 18% школьников, на расстояние менее трех километров — 16%. Таких, кого привозят в школу на автомобиле — 9%. Своим ходом — на велосипеде или самокате — 2%.

- Насколько заботит вес ранца родителей и самих учеников?

- Что ж, сравним. Постоянно это заботит 57% родителей и 37% учеников. Некоторое беспокойство проявляют 37% и 49% учащихся. И в сумме это — много! Почти не заботила эта проблема 5% родителей и 8% школьников. Совсем не заботила соответственно 1% и 6% опрошенных.

- А что носят с собой в школу в ранце?

- У 85%, то есть у подавляющего числа учащихся, в ранцы и сумки укладывают в основном те школьные принадлежности, которые необходимы в день учебы. Два ученика из трех носят с собой спортивные принадлежности, необходимые для тренировок вне школы или занятий физкультурой в школе. Те, кто иногда носит в школу принадлежности, необходимые для занятий искусством, составляют четверть опрошенных. 12% — это те, кто в определенные дни недели носит с собой музыкальные инструменты (в том числе необходимые в музыкальной школе).

- А родители интересуются содержимым ранца или сумки?

- Ежедневно об этом осведомлены две трети родителей. Большинство родителей учащихся седьмых-девятых классов не ведают, что носят в ранцах и сумках их дети.

- Ну, теперь, пожалуй, самое интересное…

- … Не слишком ли тяжелы ранцы? У 89% учеников 1-3 классов ранец с вещами и предметами весит больше предельной нормы, а вот в пределах нормы — только у 9%. У школьников 4-6 классов эти показатели равны соответственно — 92% и 7%. У учащихся 7-9 классов — 58% и 40%. В целом превышение весовой нормы зафиксировано у 85% опрошенных. В пределах нормы вес ранца вместе с содержимым был у 14% детей и подростков. Кстати, каждый седьмой школьник ежедневно носит с собой свыше полутора килограммов принадлежностей, которые необходимы для ежедневных занятий в кружках по интересам и досуга.

- Отсюда логичный вопрос: какова предельная норма?

- Для учеников 1-3 класса — 3 кг, 4-6 классов — 3,5 кг и у 7-9 классов — не более 4,5 кг.

- И самые контрастные примеры ”перевеса”?

- Приведу один. Минувшей зимой у вышедшего из дома ребенка висевший на его спине ранец весил 7,5 кг. Причем в ранце были только необходимые в этот день для занятий учебные материалы. Но еще с собой у него был мешок с зимней одеждой для уличного занятия физкультурой, тромбон для занятий в музыкальной школе и запас еды, поскольку в этот же день было занятие по домоводству.

- А в среднем какова картина?

- У первоклассниц ранец с вещами весит от 5 до 8 кг, причем 1 кг приходится на принадлежности для занятий по интересам или досуга. У девочек 2-го класса сумка весит 7,2 кг, у мальчиков из 3-го класса — 6,5 кг. При этом вещи, не имевшие отношение к учебе, весили соответственно всего 400 и 300 г. У мальчиков 4-го класса ранец с вещами в среднем весит 7 кг. А у их одноклассниц — 8-10 кг. У подростка-семиклассника школьная поклажа весит 9,4 кг. У девочек того же класса — 12,5 кг, причем сюда входят еще и предметы для проведения досуга весом 1,5-2 кг.

- Так куда смотрят школа и родители?

- 43% опрошенных родителей утверждали, что школы не вовлекали их вообще в обсуждения разных аспектов учебы детей. 10% родителей не знали, как ответить на этот вопрос. Тоже показатель. Многие родители подчеркивали, что школа, скорее, извещает их о принятых решениях, чем привлекает к совместному обсуждению проблем и спорных тем.

- Значит, школа все же имеет связь с родителями. А подробнее?

- Треть отвечавших на наши вопросы родителей сказала, что тема тяжелых ранцев обсуждалась в школе на родительских собраниях. 10% из них участвовали в общешкольных собраниях родителей, на которых говорили на ту же тему. Только 4% родителей школа привлекала к обсуждению данной темы, но на уровне попечительского совета. Многие опрошенные заявляли, что сами обращались в школу (таких 19% опрошенных) по данной теме, но в большинстве случаев их не принимали всерьез.

- Это не мало — каждый пятый! Каковы их предложения, советы?

- Почти половина (47%) предлагает применять двойной комплект учебников (одни — хранятся в школе, дубликаты — дома). Каждый пятый родитель (22%) советует завести в классе (школе) личный шкафчик ученика. 11% — за дигитальные учебные пособия, 10% — хотят, чтобы учебники оставляли в школе (в тех же личных шкафчиках, откуда их можно брать домой только для того, чтобы готовить уроки), 7% предпочитают тетрадям рабочие листы для выполнения заданий дома.

- Ну, а школа видит решение проблемы?

- 44% родителей заявляют, что им школа не предлагала никаких мер для уменьшения веса ранца с учебными материалами. Но надо заметить, что некоторые советы родителей реализуются. У четверти учащихся имеются в школе личные шкафы, у 17% опрошенных учащихся в школе есть личная полка, еще 17% учеников отметили, что в их школе применяют эти самые разовые рабочие листы, на которых и выполняют домашние задания.

- Но главное, наверное, обеспечение двойным комплектом учебников и еще —

дигитальные тетради и учебники, короче, ”электронное” обучение.

- Такое применяют, но скромно: первое подтвердили 7% опрошенных, второе — 2%.

- Вы верите, что ваш опрос и информирование чиновников, специалистов, общественности приблизит решение проблемы?

- Надежда умирает последней. Но этот вопрос правильнее задавать министерству образования и науки или правительству. Вопрос-то комплексный. А что касается нас? Мы перед учебным годом разослали обращение с соответствующими предложениями по девяти адресам.

Это министерство образования и науки, а также социальных дел, союзы родителей, учителей, городов, самоуправлений, издательств, а также ученическое представительство, объединение руководителей школ.

- Их реакции придется еще ждать. Каковы Ваши основные предложения?

- Полный текст и справочная литература по теме облегчения школьного находятся в сети по адресу: http://www.lastekaitseliit.ee/2017/08/poordumine-pohikooli-opilaste-koolikoti-kaalu-vahendamiseks/

Всего нами дано 27 советов. А именно: родителям, руководителям школ, учителям, местным самоуправлениям, государству и, наконец, составителям учебной литературы и их издателям. Упор мы делаем на развитие дигитальных учебников и методик обучения. Этот совет касается, прежде всего, государства. Ему советуем обобщить все предложения и для их системной реализации изыскать финансы. Школам советуем организовать выполнение домашних уроков по электронной почте, составлять учебные планы таким образом, чтобы не возникала необходимость один день тащить облегченный ранец, другой — с запредельным весом. Самоуправлениям предлагаем вводить школьные автобусы в тех случаях, когда ученик преодолевает более чем 3-километровый путь от дома до школы. Составителей учебников просим продумывать размеры (малый формат) рабочих тетрадей. Типографии — издавать учебники с мягкими обложками и более тонким листами. Считаем необходимым издавать листы для домашних заданий, которые можно держать в скоросшивателе и вынимать оттуда только те листы, которые нужны в конкретный день учебы.

- Впечатление, что ваша организация выполняет работу министерства образования и науки. Не пора ли общественности и политическим партиям поставить вопрос ребром?

- Согласен — нужна позиция, решительность и радикализм в очевидных преобразованиях. Это касается тех, кто в первую очередь отвечает за проблему тяжелых ранцев. А то уже многие годы приходится ”толочь воду в ступе” и искать виновных за пассивность и бездействие.