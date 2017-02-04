Психотерапевт о перфекционизме: ад или рай? И как перестать ругать себя

Перфекционисты утверждают, что у них высокие стандарты. Проблема в том, что их стандарты не просто высокие, а буквально недостижимые. Заоблачные цели выполнить не удается, и перфекционист навешивает на себя ярлыки — ленивый, неорганизованный, некомпетентный… Проблему на страницах газеты ”Здоровье для всех” рассматривает психотерапевт Ольга Пахомова.

Ну и зачем перфекционист это делает — ищет минусы даже там, где не подобает? Для того, чтобы заслужить одобрение, восхищение, признание. И часто заслуживает всего этого, но при этом сам себе хорошую оценку не ставит. Наоборот, ”присуждает” плохую и видит лишь несовершенство своего дела, недостатки и слабые места. Только он сам и видит их, ругает себя недобрыми словами и не прощает себе даже мнимых ошибок.

Другие часто видят положительные успехи его работы и хвалят. Но он им не верит. И стремится быть более совершенным. Это похоже на ловушку, где собственный фильтр восприятия самого себя настроен по-другому — не так, как у тех, кто способен видеть в первую очередь положительное.

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Иллюзорным подходом

Перфекционисты — они хорошие. Для других, но не для себя. Часто, к сожалению, такие люди всю свою жизнь могут потратить на погоню за хорошими оценками, и все из-за того, что в их душе живет маленький ребенок, который чувствует себя с детства недохваленным и недолюбленным своими родителями. И этот ребенок ждет от всего мира доказательств, что он достаточно хороший, чтобы получить любовь. Заслуживает и доказывает изо всех сил и постоянно.

К сожалению, хорошие оценки внешнего мира не смогут удовлетворить и насытить внутреннего ребенка. Это иллюзия не осознаваемая.

Шанс вырваться из замкнутого круга, где человек пытается наполнить пробитый сосуд, все же есть. Стоит лишь залатать раненый сосуд и найти целительный источник для заполнения своего внутреннего мира. Этот источник есть внутри каждого из нас. Только он спрятан в нашем подсознании. Ситуация похожа на сюжет из книги Паоло Коэльо ”Алхимик”: герой искал клад по всему миру, а клад оказался зарытым под камнем, на котором он сидел много лет около своего дома.

Найти себя хорошего

Как же найти дорогу в подсознание, чтобы насытить любовью внутреннего ребенка? Это и легко, и не очень. Любить и хвалить себя можно и даже полезно! Начните делать это постепенно. Например, возьмите свое детское фото и напишите письмо себе маленькому от себя сегодняшнего. Напишите ему, что любите его таким, какой он есть, что ему нет надобности заслуживать любовь, что вы принимаете его вместе с его характером, привычками, ошибками и недостатками. Разрешите ему делать все, что он хочет, и дайте ему защиту и уверенность в том, что вы будете рядом столько, сколько он захочет, и будете вместе с ним плакать и смеяться, помогать выходить из затруднительных положений, защищать и поддерживать! Пусть малыш знает, что вы в него верите и любите его такого, какой он есть, просто так, просто потому, что он есть!

И пусть слезы текут, это целительные слезы — в них печаль и радость: печаль оттого, что так долго малыш не слышал этих слов, и радость оттого, что наконец-то пришел этот день и он услышал их!

Подойдите к зеркалу, посмотрите себе в глаза долго-долго, обнимите себя за плечи и скажите себе любимому: ”Я хороший!” Будьте уверены: всё получится!