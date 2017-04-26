Присмотрись к себе, диабетик: специалист отвечает на вопросы читателей

Больные диабетом обычно находятся под пристальным вниманием как эндокринологов, так и их помощниц — медсестер. На каждом приеме им предлагаются брошюры с подробным раскладом тактики лечения. Тем не менее, вопросы остаются. Редакция газеты "Здоровье для всех" в очередной раз адресовала их специалисту.

”Каким образом на состояние больного диабетом влияет пристрастие к острой и консервированной пище? Наверное, это лучше, чем жирные продукты, которые угрожают повышением веса? Насколько необходимо снижение объемов блюд?”

Медсестра центра эндокринологии Ида-Таллиннской центральной больницы Айли Саукас:

- Острые продукты — консервированные, маринованные — не влияют на повышение сахара крови. Они даже в некоторой степени снижают вредное действие жира, если человек его потребляет. Не следует ежедневно потреблять жирное мясо, колбасы. Жареные блюда — для диабетика тоже излишняя нагрузка. Все это повышает уровень холестерола в крови, и при диабете 2 типа, отягощенном излишним весом тела, повреждаются сердце и сосуды. Вполне можно ограничиться мясными белками, избегая жиров, то есть мясо птицы — курятина, индюшатина — предпочтительнее свинины. Для здорового питания надо выбирать натуральное растительное масло.

Как определиться с объемом блюд — зависит от того, идет ли речь о мужчине или женщине, как много человек двигается и тратит энергию. Суть — не в строгой диета. Можно есть все, если человек питается умеренно. Проблема возникает, если человек, например, ест слишком много разных продуктов именно вечером. Днем он вообще не ест или ест слишком мало и наряду с этим много двигается и, значит, тратит энергию, а вечером, расслабившись, съедает непомерно большие порции. И физической нагрузки никакой не предвидится. Тогда сахар повышается и держится вплоть до утра. Важно помнить: если переел — надо больше двигаться. Если человеку в течение дня хочется съесть кусочек торта дополнительно к другим продуктам — пожалуйста, но вслед за этим надо с часок походить-погулять. Тогда сахар падает — и проблем не предвидится. В движении мышцы ”сжигают” все сахариды, углеводы, в результате сахар в крови падает.

”Диабетик, как все, 4-5 раз в день пьет чай или кофе. С чем лучше его пить: с медом или сухофруктами? Или все-таки нужно заменить все сладости сахарозаменителем?”

- Опять же: все зависит от того, какой уровень сахара в крови. Если с назначенным лечением человек может употребить чуть-чуть простого сахара, и спустя 2 часа после еды показатель сахара в крови у него в норме, значит, нет нужды придумывать какую-то специальную схему потребления напитков.

Но надо знать, что простой сахар быстро повышает сахара крови. Если сахар, несмотря на лечение, остается повышенным и его трудно корректировать, тогда лучше употреблять сахарозаменитель. Но заменители бывают разные, и лучше, конечно, натуральные. Раньше больные диабетом могли в качестве подсластителей брать сахарин и другие сахарозаменители, но, согласно исследованиям, длительное применение сахарина негативно влияет на состояние сосудов глаз. Есть, например, такой натуральный сахарозаменитель, как стевия. У стевии не обнаруживается такого побочного действия. Некоторые люди в Эстонии даже самостоятельно выращивают эту траву, хотя не у всех это получается.

Пить чай с сухофруктами, с медом? Эти продукты тоже вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови. Но многие диабетики разумно ограничивают количество разового применения сахара ½ чайной ложки. Если человек, контролируя сахар крови спустя 2 часа после еды, видит, что он у него не превышает 8 ммоль/л, например, — это хороший признак. Значит, человек умеет употреблять данный продукт без вреда для течения диабета.

”У меня диабет второго типа. И вопрос такой: если я знаю, что при общем застолье мне не удержаться от сладкого, значит ли это, что мне нужно предварительно подколоться и ввести инсулина больше, чем обычно? Есть какой-то максимум введения инсулина?”

- Это количество очень индивидуальное и зависит от многих факторов, в том числе от веса человека, от его чувствительности к инсулину. Границы минимума-максимума дозы вводимого инсулина нет. Если эти дозы будут высокими, скажем, 30 единиц одноразово, то обычно доктор пересматривает схему лечения: отчего происходит так, что приходится единовременнно брать так много препарата? Зависит ли это от повышенного веса или от неправильно подобранной схемы приема инсулина? Надо корректировать ситуацию совместными усилиями.