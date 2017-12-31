Приезжавшая в Таллинн петербургский иммунолог: здоровый кишечник — крепкий иммунитет

В ноябре в Таллинне с просветительской лекцией выступила врач-иммунолог из Санкт-Петербурга, психофизиолог, выпускник департамента эпидимиологии и общественного здравоохранения Йельского университета (США) Светлана Смирнова. Смирнова совместила полезное с приятным: навестила город, в котором давно не была, а также напомнила пришедшим на встречу с ней о том, что залог крепкого здоровья и долгой жизни — здоровый кишечник. Но обо всем по порядку.

Светлана Смирнова много лет занимается изучением работы иммуной системы, которую ласково называет ”космосом”.

Иммунная система, уточнила врач-иммунолог, отлично работает тогда, когда все органы в организме здоровы и находятся на одной орбите. Исходя из своих многолетних наблюдений, она утверждает, что самой главной планетой в этой ”космической связке” является именно кишечник, в котором, кстати, вырабатывается серотонин, который называют ”гормоном счастья и любви”. И, если в силу каких-либо причин в кишечнике происходит сбой, сразу меняется его микрофлора, а вслед за этим ухудшается общее состояние здоровья. Соответственно, в кишечнике сразу уменьшается выработка серотонина, и вот уже человек на шаг ближе к депрессии.

Когда-то Гиппократ изрек: ”Мы есть то, что мы едим”. Он был уверен, что любая болезнь человека является результатом нарушения: питания; привычек; характера.

И ведь прав был, подчеркнула врач-иммунолог из Санкт- Петербурга.

Иммунитет

Термин ”иммунитет" возник от латинского слова "immunitas" — освобождение, избавление от чего-либо. В медицинскую практику он вошел в XIX веке, когда им стали обозначать "освобождение от болезни" (французский словарь Литте, 1869).

Но еще задолго до появления термина у медиков существовало понятие об иммунитете в значении невосприимчивости человека к болезни, которое обозначалось как:

"самоисцеляющая сила организма" (Гиппократ);

"жизненная сила" (Гален);

"залечивающая сила" (Парацельс).

С древних времен медики знали, что человек не болеет некоторыми болезнями дважды. Так, еще в IV веке до н.э. Фукидид, описывая чуму в Афинах, отмечал факты, когда люди, которые чудом выживали, могли ухаживать за больными без риска заболеть вновь. Жизненный опыт показывал, что у людей может возникать стойкая невосприимчивость к повторному заражению после перенесённых тяжёлых инфекций, таких, например, как тиф, оспа, скарлатина. Такое явление называют приобретенным иммунитетом.

Кстати, врачам также давно известна и присущая людям от рождения невосприимчивость (резистентность) к болезням, например, животных (куриной холере, чуме собак). Сейчас это называют врожденным (естественным) иммунитетом.

Здоровый кишечник

Кишечник главный и самый большой орган организма. В нем в результате слаженной работы лимфоцитов и микрофлоры и зарождается в первые часы появления на свет человека его иммунитет.

Лимфоциты живут по всему организму, но больше всего их находится в лимфатической ткани пищевого тракта, в так называемых пейеровых бляшках.

Именно они охраняют организм от врагов. И как только в желудочно-кишечный тракт попарадает чужеродный агент, лимфациты активизируются, начиная вырабатывать защитные тела, участвующие в реакциях клеточного иммунитета.

Также не менее важную защитную функцию выполняют и микроорганизмы, живущие в здоровом кишечнике. Эти полезные бактерии, которые, помимо оборонительной функции, помогают переваривать пищу, также помогают расщеплять ферменты, вырабатывают витамины, гормоны и регулируют обмен вешеств.

Именно такое сообщество микроорганизмов и называется микрофлорой.

До того момента, подчеркнула Светлана Смирнова, пока в кишечном тракте находится больше полезных бактерий (их примерно 400), все обстоит благополучно. Но как только по каким-то причинам полезные бактерии перестают активно размножаться, просыпаются затаившиеся до поры до времени условно-патогенные и патогенные микробы.

Так возникает дисбактериоз. Вследствие этого снижается иммунитет, и человек начинает ощущать общее недомогание.

Что же делать?

А делать, сказала врач-иммунолог, следует вещи очень простые: во-первых, пересмотреть и переосмыслить не только режим питания, но само питание. Здесь нам всем в помощь Гиппократ;

во-вторых, также пересмотреть и изменить образ жизни;

в-третьих, следует понять, какие факторы уничтожают микрофлору, уничтожая одновременно и иммунитет.

Факторы для уничтожения факторов

Когда трава была зеленее, деревья выше, воздух чище, продукты лучше, микрофлора кишечника самостоятельно регулировала баланс, поддерживая иммунные силы организма. Сейчас, увы, все не так, как было.

Сегодня, чем дальше и чем быстрее идут прогресс и развитие, тем быстрее и мы забываем о природе, которая когда-то нас исцеляла.

Парадокс? Никакого парадокса. Мы сами все себе портим: много работаем, больше нервничаем, меньше спим, меньше отдыхаем в отпуске, мы даже готовим на ”скорую руку”, а то и вовсе не готовим, предпочитая питаться полуфабрикатами.

Пребывания в постоянной гонке, человек не может ничем не жертвовать. И жертвует — собственным здоровьем.

Кроме всего вышеперчисленного, имеются и иные причины, от которых также начинают себя отвратительно чувствовать наши пищеварительные бактерии.

Антибиотики. Сильные лекарства, борясь с инфекциями, заодно уничтожают и полезных обитателей кишечника.

Антибиотики могут поступать в организм не только со всевозможными медикаментами. Они сегодня широко используются также в животноводстве, а потому с огромной вероятностью могут содержаться как в мясе, так и в рыбе.

Вода из-под крана. Вернее не сама вода, а входящие в ее состав хлор и фтор, которые буквально выжигают нашу микрофлору.

Чтобы получить дозу "разрушителей", воду даже не нужно пить, достаточно залить ее в увлажнитель воздуха.

Выхлопные газы, плохое экологическое состояние в целом.

Хронические стрессы.

Акоголь.

NB! Симптомами неполадок в кишечнике могут быть не только запор, метеоризм или бесконечные простуды. Нарушения полноценной жизнедеятельности микрофлоры проявляют себя также пищевыми аллергиями, экземой, прыщами на лице и теле, угрями, от которых невозможно избавиться, герпесом, кандидозом (молочницей), болезнями суставов…

Обнаружив у себя хоть одну из этих проблем, обратила внимание слушателей Светлана Смирнова, люди подсаживаются на мази и лекарственные препараты, что в корне неверно. Бороться следует с первопричиной, а не симптомами.

Как помочь восстановиться микрофлоре

Самый простой способ поддержать ослабленную микрофлору кишечника, уверяет врач-иммунолог, это подселить к ней новых "жильцов" — полезные бактерии, которые зовутся пробиотиками.

Больше всего полезных бактерий содержится в кисломолочных продуктах. Это — кефир, питьевой йогурт, простокваша, сыр мацони, квашеная капуста, клюква.

И здесь же уточнила: если вы любите мясо, то следует употреблять его с кислыми продуктами на гарнир — квашеной капустой, клюквой.

Что касается кисломолочных продуктов, то, в отличие от квашеной капусты (которую желательно квасить самостоятельно и употреблять в любых количествах), их следует тщательно выбирать и обращать пристальное внимание на состав.

Употребление кисломолочных продуктов от двух до четырех раз в неделю вполне достаточная норма.

Полезны для кишечника также артишоки, репчатый лук, лук-порей. Немного драгоценных бактерий содержится также в бананах.

Богат пробиотиками хлеб на закваске. Его можно приготовить самостоятельно. Рецептов достаточно в интернете. А вот в качестве закваски лучше всего использовать ржаную муку, рис, изюм.

Пробиотики выпускаются также в виде пищевых добавок, а вот какие из них выбрать следует выяснить у лечащего врача.

Чтобы нужные бактерии почувствовали себя в желудочно-кишечном тракте вновь как дома, их следует, по словам Светланы Смирновой, подкормить.

• Помидорами, морковью, яблоками, спаржей, чесноком, клубникой, малиной, черной смородиной. (Ягоды можно покупать в замороженном виде. Эти продукты в большом количестве содержат природные пробиотики).

• Разнообразными овощами, цельнозерновым хлебом, овсяной кашей и иными продуктами, содержащими большое количество клетчатки.

(Клетчатка помогает полезным бактериям быстрее и легче прижиться в кишечнике и стимулирует кишечник очищаться от остатков, вызванных неправильным питанием в прошлом).

• Редисом, редькой, луком, чесноком, хреном, которые подавляют гнилостные процессы в организме. Они также снижают нагрузку на полезную микрофлору, позволяя ей сосредоточиться на главных функциях, в том числе на укреплении иммунитета.

На прощание Светлана Смирнова пожелала всем отличного здоровья и прекрасного настроения, а также здорового кишечника и крепкого иммунитета.

А так как впереди всех нас ждет Новый год, посоветовала заранее продумать здоровое, полезное, вкусное меню на предстоящую праздничную ночь.