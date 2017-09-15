Походка как... зеркало стопы

Избыточный вес, продольное плоскостопие, привычка носить обувь на тонкой подошве — все это в определенном возрасте — ”за 40” — может привести к болезни стопы, называемой в просторечии пяточной шпорой, а на языке медиков — плантарным фасциитом. На этой проблеме останавливает наше внимание на страницах ”Здоровья для всех” ортопед Дмитрий Кулак.

Шпора, или костное образование на нижней части пятки, представляет собой следствие хронического воспаления плантарной, или большой подошвенной связки в месте ее прикрепления. После хронического воспаления, которое протекало сравнительно долго, на его месте образуется ткань, она кристаллизуется и в результате образуется экзостоз — та самая шпора.

Сама по себе шпора не болит, как не может болеть кость. Из-за воспалительного процесса под действием хронической перенагрузки болью отдает место крепления подошвенной связки.

Первые симптомы, по которым можно понять, что беспокоит именно воспаление подошвенной связки в месте ее прикрепления, это боль утренняя, которая проявляется с первых же шагов. Поэтому перед первыми шагами надо дать себе время немного посидеть и, оставаясь в кровати, немножко потянуть стопы, помассировать их. Так можно облегчить свое утро.

Конечно, нужно снизить нагрузку на ногу, для чего советуется использовать подкладки под пятку. Амортизация должна снизить нагрузку на это место и дать организму самому поправиться. В комплекс оздоровительных мер включается также местный массаж. Болевое место можно массировать кубиками льда или катать стопой бутылку с замороженной водой — так стимулируется кровоснабжение. Самое главное — это упражнения для стопы в виде растяжек подошвенной связки, растяжек задней мышечной голени, ахиллова сухожилия — в комплексе, потому что все эти части связаны между собой.

На пятке мы можем видеть только отек и ощущать боль как синдром воспаления, а значит нужны противовоспалительные обезболивающие средства. Регулярный их прием может продолжаться от 7 до 10 дней.

Если появились жалобы на боли в нижней части пятки, на подошвенных связках и они длятся уже довольно долго — скажем, больше месяца, то не стоит ждать, что они пройдут сразу же после перечисленных мероприятий. Боли потихоньку будут увеличиваться, достигнут пика и потом в течение трех месяцев, а то и полугода будут проходить. Процесс довольно-таки длительный. Если он затягивается слишком долго, понадобится врачебная помощь и гормональные уколы глюкокортикоидами. Оперативного лечения фасциита почти не бывает.

Не всему виной hallux valgus

Как уже упоминалось, одной из распространенных причин пяточной шпоры является продольное плоскостопие. Когда пациент появляется на приеме у ортопеда, у него не только смотрят стопу, а наблюдают, какая у него походка, на месте ли пятка, или "смотрит" наружу/внутрь. Также определяется пульс на стопе — есть он или нет. Все это дает информацию врачу для определения хода лечения. Когда у человека, к примеру, болят стопы при ходьбе и к тому же болит голень, нарушено кровообращение, тогда, проверив пульс, ортопед, скорее всего, вынужден будет отправить пациента к вазологу, а уж ему предстоит изучить, насколько компенсировано или нет кровоснабжение нижних конечностей и на какой фазе находится патология.

Плоскостопие — хоть продольное, хоть поперечное — начинает беспокоить человека тогда, когда на переднем пальце стопы образуется косточка, именуемая hallux valgus.

Иной пациент интересуется: hallux valgus и артроз — это одно и то же? Нет, это разные вещи. Первая — это суть деформация стопы по оси, тогда как артроз представляет собой стирание хрящевого покрытия. Иногда артроз может развиться из-за образовавшейся косточки как следствие смещения оси и неправильной нагрузки на сустав, но эти два заболевания не обязательно должны быть вместе.

И еще про одно заблуждение. Не надо думать, что в возникновении боли в бедре обязательно повинны длительные боли на косточке. Косточка, как мы уже знаем, образуется из-за того, что неправильно распределяется нагрузка на стопу. Так же неравномерно нагрузка распределяется по всей длине конечности, что действительно может иметь влияние на состояние голени или бедра. Но нельзя сказать, что бедро болит из-за косточки на ноге.

Ощутимые боли в бедре — отдельная патология. Человек может ходить чуть-чуть по-другому, под вечер у него может быть и усталость в мышцах голени, но это связано именно с походкой, из-за того, что стопа стала более широкой. Однако выраженной боли в бедре из-за косточки не будет.

Операция: процесс ответственный и трудоемкий

Когда из-за косточки на большом пальце ноги человек постоянно испытывает боли при нагрузках и патология уже довольно наглядная, он, как правило, сознательно приходит к мысли о решении проблемы хирургическим путем. Существуют различные методы оперативного воздействия при hallux valgus, каждый из них подбирается под конкретного пациента. Но для проведения операции существуют также определенные противопоказания. Скажем, если у пожилого человека болят стопы, имеется большая деформация пальцев, но на стопе нет пульса, что говорит о проблеме с кровоснабжением, операция ему будет противопоказана. Иначе можно лишиться стопы из-за легко проникающей в таких условиях инфекции.

Операция на передней части стопы по поводу косточки с болью — объемная, с передвижением первой пястно-плюсневой кости. В первые 6-8 недель после нее нужно носить специальный сапожок со скошенной передней частью, чтобы нагрузка больше поступала на пятку. В первый день после операции ходьба вообще ограничена, чтобы снять болевой синдром. Нужно учитывать, что на восстановление понадобится 2-3 месяца. Человека, который работает в офисе, могут привезти на место и отвезти обратно, ему не нужен длительный больничный лист. Но если работа выполняется стоя, нужно иметь в виду, что понадобится больничный лист сроком на все 3 месяца. Все это оговаривается перед тем, как приступить к оперативному лечению.

Конечно, после операции нужно будет выполнять упражнения, чтобы поддерживать мышцы стопы в тонусе и сохранить подвижность суставов. Однако для начала физические упражнения допускаются в ограниченном варианте с учетом советов хирурга, так как только он знает, что было предпринято и куда подтянули мягкие ткани. Некоторые упражнения во время заживления категорически не рекомендуются.