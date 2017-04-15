Почки не болят? Как не проморгать серьезное заболевание

Принято считать, что почки не болят. Так оно и есть до тех пор, пока их не настигнет какой-то острый процесс. И до самого последнего момента человек обычно не ощущает никаких признаков. Что надо знать в связи с этим? На страницах газеты "Здоровье для всех" рассказывает нефролог Юлия ПИЭЛЬ.

Косвенные признаки острой болезни почек сводятся к субъективным ощущениям, характерным и для ряда других заболеваний. Это общая слабость и головные боли, утренние отеки и озноб, повышение артериального давления и боль в области поясницы со стороны поражения или с обеих сторон. К этому присоединяется дискомфорт при мочеиспускании и частые позывы к нему.

Почка будет болеть в результате пиелонефрита — заболевания, при котором воспалительный процесс, вызванный бактериальной инфекцией, распространяется из нижних отделов мочевыводящих путей, то есть из мочевого пузыря поднимается вверх, затрагивая на своем пути и почку. Почка может очень быстро отекать от воспаления и, расширяясь, вызывать болевой синдром. Конечно, боль вызывает и мочекаменная болезнь, но это боль несколько иного свойства — режущего, а не распирающего.

Случается, достаточно быстро прогрессирует гломерулонефрит — другое воспалительное заболевание почек, но уже с аутоимммунным компонентом. В процессе воспаления обе почки, увеличиваясь, также могут вызывать болевой синдром. Но чаще бывает иначе, когда местные симптомы, напротив, малозаметны, и больной может не ощущать боли в пояснице и изменений в мочеиспускании. Если заболевание диагностируется своевременно, его можно вполне успешно лечить. На неполадку в организме воздействуют иммуносупрессивной терапией. Есть формы, которые подчиняются такому воздействию, в результате чего заболевание подолгу удерживается в ремиссии.

Эти три заболевания почек (пиелонефрит, мочекаменная болезнь, гломерулонефрит) характерны для людей активного возраста. Однако, чем старше человек, чем больше он ”обрастает” болезнями, тем больше риска приобрести такое заболевание, как хроническая почечная недостаточность.

Откорректировать на стадии оптимальности

Хроническая почечная недостаточность — как правило, следствие осложнения гломелуронефрита, хронического пиелонефрита или мочекаменной болезни. Гипертония, диабет (и 1, и 2 типа), если они не контролируются должным образом, также постепенно приводят к тому, что органы повреждаются, вызывая хроническую почечную недостаточность.

Симптомы хронической почечной недостаточности очень неспецифичны — усталость, слабость, потеря аппетита, тошнота, потеря веса, зуд кожи. На поздних стадиях может даже возникать помутнее сознания.

Главным инструментом в диагностике хронического повреждения почек является простой анализ мочи и уровень креатинина в крови. По анализу мочи следят за развитием протеинурии — потери белка с мочой. Чем больше потеря белка, тем быстрее может развиваться почечная недостаточность. Креатинин же — это конечный продукт распада белковых молекул, который выводится почками в составе мочи. Если работа почек ухудшается, то уровень креатинина в крови начинает расти.

С определённой стадии почечной недостаточности в организме нарушается равновесие кальция и фосфора, что приводит к разрушению костей и кальцификации кровеносных сосудов, увеличивается уровень калия, что может приводить к опасным нарушениям сердечного ритма. Возможно таже развитие анемии. Причиной анемии является как недостаточное всасывание железа из кишечного тракта, так и дефицит эритропоэтина, со временем развивающийся при почечной недостаточности. Поэтому очень важно, чтобы с началом негативных изменений в заболевании пациент наблюдался у нефролога — это позволит вовремя откорректировать вышеперечисленные состояния назначением нужных препаратов.

Под контроль — основное заболевание

Напрашивается вывод, что усугубление хронической почечной недостаточности происходит тогда, когда недостаточно контролируется основное заболевание. В осуществлении контроля основного заболевания большую роль играют все-таки семейные врачи. У них есть соответствующие программы, предписывающие определенную регулярность, с которой пациент с конкретным диагнозом должен проверяться на те или иные параметры. Например, страдающие гипертонией или диабетом пациенты должны сдавать анализ мочи, анализ крови на креатинин, чтобы проследить, не развивается ли постепенно повреждение почек. Косвенный признак повреждения почек у них — появление в анализе мочи белка с дальнейшим повышением креатинина. Один из основных показателей того, что почки работают недостаточно хорошо, — появление отеков, так как не происходит выведения излишней жидкости.

При острой почечной недостаточности, если вовремя почкам помочь, они способны в определенной мере восстанавливать свою функцию. Однако хроническое течение почечной недостаточности можно лишь подкорректировать терапией. Если нормализовать у пациента давление, содержание сахара в крови, то можно, снизив уровень креатинина, немного повернуть состояние вспять. Но каково будет состояние почек в перспективе — это уже вопрос времени.

Помощники — заместительная терапия

Поддержать состояния организма при хронической болезни почек пытаются с помощью различных методов заместительной терапии: используются перитонеальный диализ, гемодиализ, проводится пересадка почки. Процедуру пересадки почки некоторые проходят не один раз. Поскольку у пересаженной почки есть свой срок службы — организм потихоньку ее отторгает. Хороший показатель — когда пересаженная почка работает в среднем около 10 лет.

Как правило, у больного диабетом, даже если пересадить ему орган, примерно через 2 года возникает потеря белка и процесс повреждения почки возобновляется. Прорывом в наши дни стал новый подход к лечению хронической почечной недостаточности у таких пациентов — почку пересаживают вместе с поджелудочной железой, что помогает избавиться от диабета. В Эстонии уже удачно проведены несколько таких операций, на этот метод сейчас возлагаются большие надежды.

Базироваться на ЗОЖ

Функция почек, как и других органов, с возрастом немного ухудшается, накапливаются другие болезни, и со временем появляется довольно много людей, подверженных тем или иным заболеваниям почек. Возникает вопрос профилактики заболевания. Одна из возможностей уже была упомянута — контроль за угрожающими снижением функции почек основными заболеваниями типа диабета, гипертонии и пр. Для остальных, чтобы не попасть в группу риска, сохраняются традиционные рекомендации здорового образа жизни. Важно поддерживать стабильный вес (его повышение, кстати, играет негативную роль и при гипертонии, и при диабете), важны физическая активность, правильный режим питания и питья.

Предупреждение для тех, кто изнуряет себя физическими нагрузками в спортзалах и для наращивания мышечной массы заряжается белковыми напитками. Белковая диета может навредить почкам.

Некоторые из нас не придают должного значения употребляемой жидкости, которой нужно выпивать не менее 1,5 литра в день. В этот объем не входят чай и кофе, которые имеют мочегонный эффект. После кофе, имеющего свойство сушить организм, нужно обязательно выпивать стакан воды.

Конечно, каждый организм индивидуален. И надо осознанно заботиться о его состоянии.

*Пиелонефрит (от греч. pyelos— лоханка и nephros— почка)— это воспалительное заболевание почечных лоханок, вызванное различными бактериями, чаще всего кишечной палочкой.

** Гломерулонефрит — двухсторонне поражение почек, в основе которого повреждение почечных клубочков.

*** Эритропоэтин — гормон, синтезирующийся в почках. Он стимулирует образование эритроцитов в костном мозге.