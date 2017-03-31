Плохое поведение: как воздействовать на капризное дитя?

Каприз и плохое поведение — можно ли считать эти состояния признаками ”наследственности”? Почему некоторые ”неуправляемые” дети, какими их привыкли видеть родители, в обществе проявляют себя вполне уживчивыми? Эти и другие вопросы в издании "Здоровье для всех" рассматривает детский психолог, основатель психологического центра Harmoonia Наталья Беляева.

Сразу обозначим: каприз и плохое поведение — это все же немного разные понятия. Капризом может быть минутная реакция негодования ребенка на какую-то ситуацию. Например, на запрет родителей. А плохое поведение может иметь, и чаще всего так и происходит, свойство повторяться снова и снова. Например: непослушание родителей, поступки из принципа наоборот, частые споры с родителями и так далее.

Важно понимать и знать, что за плохим поведением ребенка всегда стоит какой-то мотив, кроется какая-то потребность. Ребенок никогда не хочет специально сделать что-то родителям назло. Скорее всего, он не умеет другим, более приемлемым способом, сообщить маме или папе о своем дискомфорте.

Достаточно часто можно слышать от родителей их недоуменное: дома ребенка просто не понять: он неуправляем, непослушен, перевозбудим и капризен. И тот же ребенок в обществе, например в детском саду или школе, может вести себя совершенно по-другому. Отчего это происходит? Давайте разбираться. Здесь может быть несколько причин. Самая частая из них — ребенок так сильно перегружается и устает вне дома, что, перешагнув порог дома, очень сильно расслабляется и своим непослушанием или частыми истериками помогает себе избавиться от накопившегося стресса и усталости. Такое поведение — сигнал, что нервная система у ребенка перегружена, особенно если это поведение систематически повторяется.

Мы, взрослые, дома также можем вести себя более свободно и раскованно. Дом — это место, где любят и принимают любым. Это место, где можно спрятаться и защититься от трудностей.

Второй причиной такого разного поведения дома и за его пределами могут быть недостаточно хорошие и доверительные отношения с ребенком. Например, в детском саду у ребенка есть четкий и понятный ему распорядок, режим, а дома, наоборот, слишком много свободы и ответственности. Иногда бывает, что родители потеряли свой авторитет, предоставили ребенку ответственности за него самого больше, чем он в состоянии на себя взять. Или еще: уставшие родители сами не знают как поступить или так боятся сказать ребенку ”нет”, что его нервная система перегружается , и это выливается в истерику. Причин такого разного поведения достаточно много, обозначены лишь самые распространенные. Но важно понимать и знать, что если разное поведение — это каждодневные явления, возможно, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Две стороны одной медали

Разные родители — разные системы воспитания. В понимании одних ”буйный ребенок” — всегда тот, кто требует к себе повышенного внимания. Другие, наоборот, склонны видеть в нем ребенка, избалованного излишним вниманием. Это и так, и не совсем так.

Часто причиной плохого поведения у ребенка может быть дефицит внимания родителей. Если родитель точно знает, что ребенку не хватает внимания, разумно с его стороны удовлетворить эту потребность, поиграв или поговорив с ребенком. Атмосфера разряжается, и, как правило, плохое поведение сходит на нет.

Противоположная картина складывается, когда родители сильно ”залюбливают” ребенка, не отпускают его эмоционально, не дают ему свободу выбора или лишают опыта, опасаясь, что ребенок навредит себе, а то и покалечится или не справится с чем-то. В ответ ребенок может начать проявлять себя эмоционально и агрессивно. И не стоит удивляться. Таким поведением он дает сигнал взрослым о том, что с ним что-то не так и он нуждается в помощи или в другом подходе. Мне очень нравится высказывание талантливого психолога Ю.Б. Гиппенрейтер: ”Непослушание — единственное, что ребенок может противопоставить неправильному обращению с ним”.

Родитель, будь осознанным

Многие из нас бывали свидетелями картины, когда мама не в состоянии урезонить свое сверхтребовательное дитя. Отчего так получается? Какие при этом могут быть методы воздействия?

Достаточно трудно найти на эти вопросы однозначные ответы. В общих чертах это представляется таким образом: а) если родитель не в силах успокоить своего ребенка, возможно, его авторитет родителя в глазах ребенка не так уж и высок, б) если у ребенка началась истерика — не исключено, что ему просто нужно время, чтобы успокоиться. Началась истерика — ребенка, по возможности, лучше всего увести из общественного места. Многие знают эту закономерность: ”нет зрителя — нет истерики”. Важно дать ребенку возможность успокоиться, ничего не говорить ему в этот момент, не комментировать его поведение. В самый раз поговорить с ребенком о случившимся именно тогда, когда он успокоится.

В том случае, когда потерян авторитет родителей и ребенок научился не воспринимать их слова всерьез, какую-то конкретную рекомендацию дать сложно. Здесь важно разбираться — понять причины плохого поведения, поискать: тот ли стиль воспитания выбран и проанадизировать другие моменты во взаимоотношениях между родителем и ребенком. Родителю важно не поддаваться на провокацию ребенка, в противном случае не избежать того, что его дурное поведение будет закрепляться. Важно помнить, что у родителя есть права всегда ставить точку в ситуации — иными словами, быть осознанным, понимать,что происходит с ним и с его ребенком.

Без нарушения границ

Бесспорно: неприятно наблюдать картину, когда малыш ”третирует” окружающих не поддаваясь ни на какие уговоры взрослых. Какой тут должна быть реакция посторонних? Делать замечание — с их стороны, нетактично. Устрашать ”заберу с собой” — только подливать масла в огонь. Игнорировать?..

Все — во власти самих родителей. В подобных случаях нужно однозначно защищаться от непрошенных советчиков. Когда родитель не спрашивает совета, любое вмешательство является нарушением границ данного человека. Способы защиты у каждого свои. Иногда достаточно сказать: ”Спасибо за заботу, но я сама справлюсь с ситуацией”.

Исключение здесь может быть лишь одно. Когда сторонний человек становится невольным свидетелем физического воздействия на другого человека, здесь требуется вмешаться с целью предотвращения угрозы для его здоровья.

Не так-то просто, конечно, активно реагировать на все вызовы, которые выдвигают различные жизненные коллизии. Так и с детьми. Понять причины поведения вашего ребенка и ясно увидеть, на что нужно опираться, выстраивая гармоничные отношения с ребенком, при этом помогая ему развивать свои сильные качества — задача далеко не простая. Если вы не уверены в собственных силах, всегда можно найти помощь у опытного психолога.