Пикник не во вред: пусть летнее застолье не ударит по здоровью

Летние пикники вкупе — своего рода тест на состояние органов пищеварения. Обойдется обильное застолье без обострений — можно считать, что вам не грозит ни стеатоз, ни холецистит. Шутки шутками, но вряд ли имеет смысл устраивать для себя непомерные испытания, предостерегает гастроэнтеролог Кюллики Суурмаа на страницах ”Здоровья для всех”.

Расстройства и стабильные жалобы на колющие боли в правом подреберье, иногда отдающие болями в руке или с правой стороны спины — не такая уж редкость в нашей обыденной жизни, и термин желчекаменная болезнь многим знаком не понаслышке. Обычно, если у человека есть определенные проблемы, то первым делом реагирует на них желчный пузырь, чьи протоки забиваются камнями. Происходит это из-за застоя желчи в желчном пузыре или в результате нарушения обмена веществ. А как ему, обмену веществ, быть в порядке, если человек, особенно если он офисный работник, то не доедает, погрузившись в дела, то принимается есть все подряд в свободные часы?!

Если есть много, да еще с преобладанием жирной пищи, острых блюд и с излишками алкогольных напитков, желчный пузырь может не справиться со своей задачей. Иной раз образующиеся камни могут вести себя вполне спокойно, человек живет и не подозревает о них, но неординарное питание вдруг провоцирует их движение, вызывая боли. В то же время воспаление желчного пузыря может просто давать температуру, тупую боль, тошноту.

Если человек знает за собой такую проблему, у него при себе всегда должны быть соответствующие лекарства, чтобы ослабить боль. Нужно будет прибегнуть к желчегонным. Хороши в данном случае и артишок, и бессмертник.

На принципах золотой середины

Все-таки очень важно, что мы едим. Не надо есть чересчур много и уж точно следует избегать тяжелой пищи, какой является все жирное, острое, жареное, копченое. В то же время хороши все зеленые салаты. Вместо шашлыка можно приготовить рыбу. Если уж не хочется отставать от компании, то на шашлык лучше взять легкое нежирное мясо, приготовить его из курицы, используя мягкий маринад — допустим, на кефире. Избежать ненужных проблем поможет грубая клетчатка, в том числе из сырых огурцов, так как в поверхностных слоях овощей и зелени содержатся оказывающие желчегонное действие горечи.

Ничего страшного не случится, если есть шашлык в сочетании с пивом. Чуть-чуть можно, специалисты-гастроэнтерологи давно отказались от строгих запретов. Алкогольные напитки противопоказаны в больших количествах, но слабое пиво в разумных количествах на Яанипяев никак не противоречит доброму застолью. Возьмешь один бокал — ничего с тобой не случится, если больше — уже нехорошо. Главное — придерживаться золотой середины.

При сильном воспалении в желчных протоках страдает печень. Атака желчного пузыря приводит человека к семейному врачу, и при проведении анализов наблюдается повышение состава трансаминазы — тех ферментов, которые показывают воспаление печени. Нужно, судя по имеющимся косвенным показателям, исключить все прочие заболевания печени вплоть до гепатитов и цирроза, чтобы быть уверенным, что причина проблемы лежит именно в желчном пузыре. Когда приступ блокируется или проводится операция, все анализы приходят в норму.

И пища как гепатопротектор

Камни в желчном пузыре — чаще ”женское заболевание”, которое особенно часто наблюдается среди полных лиц. В то же время мужчины больше страдают от различных заболеваний печени. Стеатоз печени — большая проблема и у нас, и во всем мире. Под стеатозом понимается чрезмерное, свыше 5%, накопление жиров внутри клеток печени.

Часто это заболевание протекает бессимптомно и диагностируется случайно при УЗИ печени. А ощутимые симптомы — это и слабость, и тяжесть в животе, и тошнота, и боль в правом подреберье.

Риск стеатоза есть у людей, которые неправильно питаются, когда предпочтение отдается жирам и рафинированным продуктам в ущерб белку; непросто избежать его при избытке токсических факторов — алкоголя и отдельных лекарственных препаратов. В группу риска входят также больные сахарным диабетом 2 типа.

Что с этим делать? Больному нужно похудеть. Но похудение не должно быть быстрым, потому что быстрое похудение как раз может спровоцировать образование камней в желчном пузыре, такое встречается. И, конечно, нужно освоить принципы здорового питания. Это не значит, что надо отказывать себе, например, в привычке пить кофе. Сейчас на всех профессиолнальных конгрессах говорится, что кофе — это профилактика рака печени. Нужны антиоксиданты — жирорастворимые витамины А и Е, нужны фосфолипиды в виде витамина F, требуются фолиевая кислота, каротины и кальций с магнием. Поскольку наш организм не способен вырабатывать полиненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6, нужно взять за правило ежедневно употреблять минимум 15 г растительного масла.

При хроническом течении болезни врач непременно назначит пациенту гепатопротекторы — вещества, направленные на защиту от токсических веществ не только печени, но и всего организма.

В определенной мере возможно поддержать состояние печени и с помощью ”подручных” средств. Такую работу выполняет, считается, трава расторопши, которую можно добавлять в салаты. А на пикнике, если предвидится щедрое застолье, неплохо предусмотреть наличие в его составе натуральных молочных продуктов. Впрочем, проще всего не переедать.