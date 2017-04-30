Першение в горле: не смертельно, но неприятно

Будучи старым театралом (сейчас уже с упором на «старый»), я еще помню те времена, когда публика надевала на спектакли вечерние туалеты, извлеченные из шкафов и комодов. Звуки увертюры сопровождались мощным аккомпанементом из кашля и поперхивания, вперемешку с шуршанием фантиков от конфет, чтобы этот процесс как-то прервать. Столь интимная вещь, как домашняя пыль, становилась достоянием публики, вызывая лавину кашля, пишет на страницах газеты "Здоровье для всех" врач-оториноларинголог Борис Слепиковский.

Такое массовое проявление симптомов аллергии заставляет нас задуматься о самом распространенном аллергене — домашней пыли, основную часть которой составляет верхний слой нашей кожи — эпидермис, а на втором месте — мелкие клещи, в изобилии проживающие в нашем постельном белье. Надеюсь, что бабушкино приданое в виде подушек и перин уже ни у кого не существует. Сейчас матрасы из более современных материалов, но и их надо менять достаточно часто.

Нередкой причиной неприятных ощущений в горле является само состояние слизистой и миндалин носоглотки. При хроническом тонзиллите в лакунах (это своеобразные фиорды, идущие в толщу миндалины) скапливается так называемый ”детрит”, состоящий из остатков пищи, микроорганизмов и продуктов их разложения. У нас во рту работает целая биохимическая лаборатория, вызывающая раздражение слизистой. Нашей слизистой и так достается — она форпост, бдительно следящий, чтобы ”никто не проскочил, никто не прошел”. Все то, что мы вдыхаем, едим, пьем — в первую очередь контактирует со слизистой. А что же мы вдыхаем, едим и пьем? Воздух и жидкости с повышенной и пониженной температурой, вызывающее то расширение, то сужение сосудов; кислоты, щелочи, сорокоградусные и прочие напитки, способствующие денатурации белков; уличную пыль с радиоактивными и канцерогенными элементами. Продолжать? Лучше не буду, а то вдруг вы читаете эту статью на ночь.

Даже сам кашель и реакция на першение в горле вызывают мелкие травмы сосудов с последующим воспалением. Любопытствующие могут заглянуть в зеркало с открытым ртом и полюбоваться на мелкие бугорки на задней стенке глотки. Эти зоны воспаления вызывают порочный круг — чем больше вы кашляете, тем сильнее хочется кашлять. Прервать эту цепочку довольно легко — в кармане всегда должны быть сосательные пастилки. При упорных случаях рекомендую метод, с успехом примененный мною при восхождении на Эверест, где все палаточные лагеря на высоте от шести тысяч метров и выше напоминали собачьи питомники — из-за лающего кашля. Вечером в термос наливается теплый кисель, обладающий обволакивающими свойствами, ставится в изголовье и пьется по мере необходимости.

Заглядывая в рот пациентам, я часто нахожу еще одну причину поперхивания — к счастью, уходящую в прошлое: приходится любоваться зубовным оскалом, состоящим из стальных и прочих неведомых сплавов. Разнородные металлические коронки и пломбы, находящиеся во рту, в сочетании со щелочной средой нашей слюны создают эффект батареи, вырабатывающей статическое электричество.

При первых жалобах пациентов на першение в горле, я задаю вопрос : ”А как у вас обстоят дела с желудком?” Существует довольно-таки неприятное заболевание, называемое ”рефлюкс-эзофагит”. Суть его заключается в нарушении запирательной функции пищевода в месте его перехода в желудок. Происходит заброс пищи и желудочного секрета назад из желудка в пищевод. Дальше все понятно — щелочная среда пищевода контактирует с кислотной средой желудка (см. учебник химии, раздел — реакция нейтрализации) с последующей изжогой и першением в горле.

Я перечислил только самые частые причины неприятных ощущений в горле. Для их устранения достаточно обратиться к семейному врачу и вовсе не обязательно посещать ЛОР-специалиста, ну, может быть, для оперативного лечения миндалин.

Берегите слизистую рта, вовремя лечите зубы, организуйте правильный режим питания и отдыха и мы встретимся с вами на спектаклях, которые будут прерываться аплодисментами, а не кашлем.

Будьте здоровы!