Остеопороз как скрытая эпидемия: что нужно знать, чтобы остаться в живых

В рамках проекта по предупреждению остеопороза было проведено исследование, которое выявило, что русскоговорящее население Эстонии плохо осведомлено об этой болезни и ее развитии: от незнания люди не осознают всей опасности ситуации, не придают особого значения и не уделяют своему здоровью должного внимания, пишет ”Здоровье для всех”.

А тем временем каждые 5 минут в мире и в нашей стране происходит перелом костей на фоне остеопороза, что превышает даже количество травм в автокатастрофах. Что стоит знать людям о своем здоровье, как уберечь себя и предупредить болезнь на ранней стадии, услышать первые ”звоночки”-симптомы болезни и что делать для профилактики остеопороза? Об этом корреспондент нашей газеты спросил у ревматолога Ида-Таллиннской центральной больницы Елены Тедер.

- Почему настолько важна осведомленность пациентов об остеопорозе, что проводятся регулярные исследования на тему болезни?

Центр остеопороза существует в Эстонии 10 лет, и ежегодно и активно отмечаются дни остеопороза во всем мире, плюс к этому мы, ревматологи, раз в квартал проводим свои лекции и информируем о болезни своих пациентов. В аптеках и торговых центрах есть аппараты для диагностики заболевания, по радио и в газетах дается много информации по этой теме, однако до сих пор с этим диагнозом выявлено не очень много людей. Еще одна причина, по которой многие люди не знают о заболевании, заключается в том, что это скрытая болезнь. Человек не испытывает боли, нет никаких жалоб до возникновения перелома. А один перелом вызывает в течение полугода следующий. И так начинается серия каскадных переломов позвонка.

После этого уже в течение 5 лет есть риск серьезного перелома шейки бедра. А при переломе шейки бедра на 70% увеличивается летальность исхода, потому что возможны различные осложнения. Остеопоротический перелом может произойти даже без падения.



- Сколько мужчин и женщин в Эстонии подвержены этому заболеванию?

Все зависит от возрастной группы: после 50 лет у 14% женщин развивается остеопороз, после 60 лет показатели возрастают до 24%, после 70 лет — критическая цифра 70%, а у мужчин начинается остеопороз после 65 лет. Это связано с тем, что изначально мужская костная масса более плотная, поэтому они менее подвержены этому заболеванию.

Остеопороз чаще встречается у женщин, поскольку напрямую зависит от выработки женского полового гормона — эстрогена. Когда в крови эстрогена становится меньше, запускается процесс образования остеокластов, которые разрушают костную ткань. При ранней менопаузе женщине назначается заместительная гормональная терапия.

- Расскажите о причинах и симптомах остеопороза.

У остеопороза нет явных симптомов, но есть факторы риска: это уменьшение роста, искривление позвоночника, изменение осанки, ранняя менопауза у женщин. Одним из основных факторов является генетическая предрасположенность к переломам. Если у ваших родителей был остеопороз, то велика вероятность, что и вы подвержены этому заболеванию.

Визуально это выглядит так: сахар в стакане воды постепенно растворяется, то же самое происходит и с костями. Тела позвонков становятся более мягкими и хрупкими, не держат нагрузку веса тела, поэтому спина принимает форму дуги.

Хрупкие женщины с маленьким весом входят в группу риска. Люди европейской и азиатской расы предрасположены к остеопорозу. Частое употребление газированных напитков, кофе и соленая пища вымывают кальций из организма. Кстати, исследования доказали, что полезно пить чай — флюориты, содержащиеся в нем, способствуют лучшему всасыванию и усвоению кальция. Гиподинамия — отсутствие физической нагрузки — может спровоцировать болезнь. При современном сидячем образе жизни должна быть сбалансированная физическая нагрузка.

Первые признаки остеопороза должны насторожить всех женщин после 50 лет, у которых рост уменьшился на 3 сантиметра, появился сколиоз позвоночника — искривление. А тем более, если вы злоупотребляете алкоголем и курением, у вас генетическая предрасположенность, то вы просто обязаны обратиться к семейному врачу за направлением на обследование.



- Как диагностируется данное заболевание?

В нашей клинике есть специальный прибор денситометр, с помощью которого проводится достоверная и точная диагностика остеопороза на ранней стадии. Происходит локальное сканирование наиболее уязвимых зон тела: позвоночника, шейки бедра и лучезапястной кости. Через 10 минут диагноз готов.

Есть еще аппарат ультразвукового сканирования, которые как раз применяется для быстрого диагностирования в аптеках. Но я рекомендую людям, которые прошли экспресс-сканирование, все-таки повторно провериться на денситометре, чтобы получить дальнейшее лечение.



- Какие методы лечения вы применяете на практике?

Первопричина — это наследственность, но на фоне какого-нибудь другого заболевания может развиться и вторичный остеопороз. Поэтому необходима диагностика, чтобы в зависимости от возраста и природы заболевания назначить индивидуальное лечение.

При формировании костей имеют значение такие клетки, как остеобласты и остеокласты.

Недостаточно принимать только минералы — они не лечат. Необходимо специальное дорогостоящее лечение, останавливающее появление остеокластов, поедающих кость, и усиливающее выработку остеобластов, которые помогают формированию костей.

Как показывают исследования, если правильно принимать препараты, то эффект от лечения достигается уже через полгода. Пациенты с диагнозом имеют 90% скидку на лечение.

-Что вы посоветуете делать для профилактики остеопороза?

В первую очередь, для укрепления костей следует употреблять в пищу молочные продукты. Поскольку мы живем в северной стране, у нас хроническая нехватка витамина D из-за отсутствия солнца. А когда выдается солнечная погода, мы же не можем за несколько дней впрок запастись витамином: даже если загорать каждый день в течение месяца, вы не насытите организм витамином D.

Поэтому нужно принимать дополнительно капсулы рыбьего жира. Сейчас капсулированный рыбий жир есть со вкусом лимона, он очень полезен как для формирования костей, так и для улучшения состояния кожи, волос, ногтей — общего укрепления иммунитета.

При остеопорозе надо тренировать мышцы — они будут поддерживать слабые кости. Более того, при тренировках улучшается кровоснабжение и питание тканей, координация, что очень важно при падениях. Это поможет предупредить серьезные переломы костей.