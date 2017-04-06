Ортопед — о том, можно ли избежать болей в коленях

Настигла вдруг боль в коленном суставе? Не беда, помогут обезболивающие мази. Беда в другом: с каждым прожитым годом растет шанс, что боль будет появляться все чаще. О том, можно ли избежать такого рода проблем, на страницах газеты "Здоровье для всех" рассказывает ортопед Дмитрий Кулак.

Среди причин болей в коленях как генетические факторы, так и приобретенные, обусловленные нарушениями обмена веществ, посттравматическим синдромом, воспалительными процессами типа ревматоидного артрита, подагры. Последние, кстати, в числе наиболее частых причин артроза коленных суставов. Артроз — это проблема стирания хрящей. Все мы на каком-то этапе жизни можем столкнуться с ним, только у кого-то он проявляется болью, у кого-то протекает незаметно.

Обезболивающие, в том числе наружные

Почему болит сустав при артрозе ? Чаще всего на этом участке возникает какой-то воспалительный процесс. При артрозе микрочастицы хряща, расслаиваясь, вызывают раздражение внутренних слоев сустава, слизистой оболочки и капсулы, в результате выделяется воспалительная жидкость. Появляется болевой синдром. Первое, что нужно сделать, — пройти хотя бы минимальный курс лечения (7-10 дней) противовоспалительным обезболивающим средством. Полезно поддержать лечение холодом или теплом — в зависимости от того, что вам помогает. Часто люди сами находят средства и приемы, им помогающие. При хронических заболеваниях, каковым является артроз, нет строгих рекомендаций: холод или тепло, грязи или магнитолечение. Все индивидуально. Если человек знает, что какое-то средство ему помогает, при хроническом заболевании можно возвращаться к нему вновь и вновь.

Иногда для снятия болей в коленях бывает достаточно поверхностных средств — так называемых "лошадиных" или согревающих мазей. Главное — не переусердствовать, чтобы не было ожогов. Многим такие препараты дают явное облегчение. Вопрос — насколько поверхностные средства всасываются в хрящ. Глубоких слоев действующее вещество, безусловно, не достигает, но в подкожные и мышечные ткани поступает и за счет этого дает позитивный эффект.

При хронических заболеваниях конкретных советов нет. Человек сам подбирает подходящий вариант, исходя из личных ощущений.

Также нет конкретного ответа: можно ли при артрозе коленного сустава ходить в баню или нет. Кому-то после бани лучше. Значит, для них она допустима, если нет других противопоказаний.

Помоги движением

Хорошо помогают суставам движение, умеренные нагрузки — при этом улучшается их питание. Но заниматься надо без перегрузок. Зарядка предусматривает растяжки, укрепление группы мышц, которые поддерживают сустав. Сустав — это не только кости и хрящ, но также мягкие ткани, связочный мышечный аппарат. И мышцы нуждаются в умеренной нагрузке, чтобы сохранялась их эластичность.

Причем нужно практиковать целенаправленные упражнения — подтягивать и нагружать определенные группы мышц. Это крайне важно, ведь при болезнях суставов часто происходит быстрая дисфункция мышц, часть их атрофируется и теряет массу. Понятно, что человек пытается избежать боли и не делать лишних движений, но так он оказывает себе "медвежью" услугу. Потерять мышечную массу можно за пару недель, а на восстановление уйдет полгода.

При боли в суставах нижних конечностей нужно избегать таких нагрузок как прыжки, поднятие тяжелых спортивных снарядов. Достаточно умеренной ходьбы, езды на велосипеде, плавания. В то же время бег не советуется. Правильные щадящие нагрузки для суставов поможет подобрать специалист по физической культуре.

Каков стиль — таков уровень жизни

Пациентов часто интересует, влияет ли питание на состояние суставов. Стиль питания, скорее, влияет на наше общее состояние. Если у человека повышен вес — что может свидетельствовать о неправильном питании, — это негативно влияет и на суставы. Но если кто-то думает: буду есть много холодца, и не будет проблем — такого, увы, нет.

Сегодня одним из самых популярных средств зашиты хрящей является, хондропротектор — глюкозамин, хотя исследования прямого действия его на суставы не обнаруживают. Есть отдельные публикации, где говорится, что в правильной дозировке (1200 мг глюкозамина в день) он помогает. Нужно понимать, что новых хрящей у нас не будет, можно лишь чуть укрепить имеющиеся. Некоторые получают от глюкозамина позитивный эффект. Но, по словам доктора, если вы используете препарат 2 курсами по 3 месяца и не видите никакого сдвига, не используйте его больше. Увы, он помогает не всем.

Сегодня многим, у кого болят колени, удается долго следовать консервативной терапии, не прибегая к хирургической. То есть они сумели приспособить себя к условиям, которые диктует организм.