О гриппе, которого все боятся

Грипп – острое вирусное заболевание, которое может поражать верхние и нижние дыхательные пути, сопровождаться выраженной интоксикацией и приводить к серьезным осложнениям и даже смертельным исходам (в основном у пожилых больных, ослабленных и детей), пишет на страницах газеты "Здоровье для всех" семейный врач Инесса Евглевская.

Грипп как разновидность ОРВИ и по способу заражения, и по основным проявлениям похож на другие респираторные вирусы. Но вызывает значительно большую интоксикацию, часто протекает тяжело и приводит к различного рода осложнениям.

От заражения до первых проявлений

Источником инфекции является больной человек. Вирусы выделяются со слюной, мокротой, отделяемым носа при кашле и чихании. Вирусы могут попасть на слизистые носа, глаз и верхних дыхательных путей непосредственно из воздуха при тесном контакте с больным человеком; а могут оседать на различных поверхностях и далее попадать на слизистые оболочки через руки или при использовании общих с больным предметов гигиены.

Затем вирус проникает в клетки и начинает активно размножаться. Всего за несколько часов вирус поражает практически всю слизистую верхних дыхательных путей. Вирус очень ”любит” именно слизистую дыхательных путей и не способен поражать другие органы. Поэтому термин ”кишечный грипп” — некорректный, так как грипп не может поражать слизистую кишечника. Чаще всего, то, что называют кишечным гриппом — лихорадка, интоксикация, сопровождающаяся поносом — является вирусным гастроэнтеритом.

Точно не установлено, благодаря каким защитным механизмам прекращается размножение вируса и наступает выздоровление. Обычно через 2-5 суток вирус перестает выделяться в окружающую среду, то есть больной человек перестает быть опасным.

Инкубационный, или скрытый, период при гриппе очень короткий — от заражения до первых проявлений проходит в среднем от нескольких часов до 2 суток (вирус гриппа А,С), реже до 4 суток (В). Грипп всегда начинается остро — больной может точно указать время начала симптомов.

Проявления интоксикации

* Высокая лихорадка: при легком течении температура не повышается выше 38ºС, при гриппе средней тяжести — 39-40ºС, при тяжелом течении может быть выше 40 ºС;

* озноб;

* головная боль, особенно в области лба, глаз, сильная боль при движении глазных яблок,

* боли в мышцах — особенно в ногах и пояснице, суставах;

* слабость;

* недомогание;

* ухудшение аппетита;

* возможны тошнота и рвота.

Если высокая температура держится более 5 дней — значит, могут иметь место какие-то бактериальные осложнения.

Катаральные явления — насморк, боль в горле, кашель (чаще сухой), осиплость голоса, резь в глазах, слезотечение — сохраняются в среднем 7-10 дней.

Когда нужно сразу обращаться к врачу

*Если температура 40 ºС и выше и держится дольше 5 дней;

* если сильная головная боль, особенно в области затылка, не проходит после приема болеутоляющих (2 табл. парацетамола по 500 мг или ибупрофена по 400-600 мг на один прием).

* при появлении одышки, нарушении сознания и галлюцинациях, судорогах, в случае гемаррологической (мелкой ярко-красной) сыпи на теле.

Тяжелее всего переносят грипп и рискуют получить осложнение:

* люди, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями;

* люди, страдающие хроническими заболеваниями легких (в том числе бронхиальной астмой);

* больные сахарным диабетом;

* больные хроническими заболеваниями почек и крови;

* беременные;

* пожилые люди старше 65 лет, поскольку в большинстве случаев у них имеются хронические заболевания в той или иной степени;

* дети до 2 лет и люди, страдающие иммунодефицитом.

Возможные осложнения при гриппе

При гриппе значительно снижается естественная сопротивляемость другим инфекциям. Все резервы организм тратит на борьбу с вирусом, поэтому бактериальные инфекции присоединяются к гриппу очень часто. Особенно при наличии каких-либо хронических бактериальных заболеваний — после перенесенного гриппа они, как правило, обостряются.

Наиболее частые осложнения при гриппе — воспаление легких, отит, гайморит, фронтит, удар по почкам, сердцу, также нередки воспаление мозговых оболочек и сепсис.

Лечение при гриппе

NB! Если вы заболели, соблюдайте постельный режим в течение 5 дней. Не стоит во время острого периода болезни (как бы того не хотелось) читать, смотреть телевизор, работать за компьютером. Это истощает и без того ослабленный организм, продлевает время болезни и риск развития осложнений.

Обильное теплое питье не менее 2 л в день. Лучше богатое витамином С — чай с лимоном, настой шиповника, клюквенный или брусничный морс. Выпивая ежедневно большое количество жидкости, больной человек проводит дезинтоксикацию — ускоренное выведение из организма токсинов, которые образуются в результате жизнедеятельности вирусов. Из лекарственных препаратов можно принимать парацетамол, ибупрофен — препараты обладают противовоспалительным действием, снижают температуру тела, уменьшают боль. Возможен их прием в составе лекарственных порошков типа Coldrex , Tera-flu и др. Следует помнить, что снижать температуру ниже 38ºС не стоит, поскольку именно при этой температуре в организме активизируются защитные механизмы против инфекции. Исключение составляют люди, склонные к судорогам, и маленькие дети. Остальное лечение назначается врачом и всегда индивидуально.

Профилактика гриппа

Прежде всего важно не допускать попадания вирусов на слизистые оболочки носа, глаз или рта. Для этого необходимо ограничить контакт с заболевшими людьми. Кроме того, следует помнить, что вирусы способны на некоторое время задерживаться на предметах личной гигиены больного человека, а также на различных поверхностях в помещении, где он находится. Поэтому важно мыть руки после контакта с предметами, на которых могли оставаться вирусы. Не стоит также дотрагиваться грязными руками до носа, глаз, рта.

Мыло, безусловно, не убивает вирусы гриппа. Мытье рук водой с мылом вызывает механическое их удаление с рук, чего вполне достаточно. Что касается различных дезинфицирующих лосьонов для рук — достоверных данных о том, что содержащиеся в них вещества губительно действуют на вирусы, нет. Их использование для профилактики простудных заболеваний совершенно не оправдано.

Риск подхватить ОРВИ напрямую зависит от нашего иммунитета, то есть сопротивляемости организма инфекциям.

Для поддержания нормального иммунитета необходимо:

* Правильно и полноценно питаться: пища должна содержать достаточно белков, жиров и углеводов, а также витаминов. В осенне-весенний период, когда количество овощей и фруктов в рационе снижается, возможен дополнительный прием комплекса витаминов.

* Регулярно заниматься физическими упражнениями, желательно на свежем воздухе, в том числе ходьбой в быстром темпе.

* Соблюдать режим отдыха. Адекватный отдых и полноценный сон не менее 8 часов — крайне важные аспекты для поддержания иммунитета.

* Избегать стрессов.

* Бросить курить. Курение — мощный фактор, снижающий иммунитет, что оказывает негативное влияние как на общую сопротивляемость инфекционным заболеваниям, так и на местный защитный барьер в слизистой носа, трахеи, бронхов.

Вакцинация против гриппа

Вакцинация проводится вакцинами, созданными против вирусов, циркулировавших в предыдущую зиму, поэтому эффективность их зависит от того, насколько те вирусы близки настоящим. Однако известно, что при повторных вакцинациях эффективность возрастает. Это связывают с тем, что образование антител (защитных противовирусных белков) у ранее вакцинированных людей происходит быстрее.

Лучше всего проводить вакцинацию заранее, до начала эпидемии — с сентября по декабрь. Вакцинироваться во время эпидемии тоже можно, но следует иметь в виду, что иммунитет формируется в течение 7-15 дней.

Побочные реакции при вакцинации

* Местные реакции в виде покраснения проходят за 1-2 дня.

* Общие реакции: повышение температуры, недомогание, озноб, боли в мышцах встречаются довольно редко и проходят также за 1-2 дня.

* Аллергия на компоненты вакцины. Вакцину не стоит вводить людям с непереносимостью куриного белка, поскольку вирусы для вакцин выращиваются с использованием этого белка и вакцины содержат его следы.

И немного из личного опыта

Всегда возникает вопрос — почему мы болеем? Я стараюсь объяснить пациентам, что болезнь, как правило — следствие переутомления организма, результат стрессов, которые и ведут к ослаблению иммунитета. Наш организм нуждается в отдыхе — а мы порой не хотим это замечать. Тогда и наступает болезнь — посиди, полежи, отдохни, подумай… Сейчас многие не соглашаются брать больничный лист — мол, надо работать. Но заболел — или лечись, или потом нежелательные осложнения… Уже сейчас много случаев заболевания воспалением легких, и порой приходят пациенты, которые переносят тяжелое заболевание "на ногах". В таких случаях лечение затягивается и возможны осложнения. Надо вовремя обращаться к врачу.

Нельзя объять необъятное. И потому с детства надо учить детей определять, что важно в жизни, а на что не следует терять драгоценное время. Скорости возрастают, нагрузки и темп работы, несмотря на технику, только увеличиваются. Надо более мудро расходовать отпущенное нам Природой время. И не менее важны в жизни любовь и доброжелательное отношение друг к другу. Ведь доброжелательные люди болеют меньше и легче.