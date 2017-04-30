Малышовые дела. Пришла пора закаливания

Ваш ребенок часто болеет, у него постоянные простудные и вирусные заболевания… ”Слабенький”, — растерянно поясняют в подобных случаях родители, не подозревая, что причиной ”слабости” ребенка могут быть тепличные условия жизни, которые они старательно создают. Но родительская забота должна быть вполне прагматичной. Об этом на страницах газеты "Здоровье для всех" напоминает детский врач Людмила Штурм.

Новорожденный обладает врожденной способностью адаптироваться к условиям окружающей среды. Ребенок, согласно известному педиатру В.Комаровскому, нуждается в естественном гармоничном образе жизни: максимальная двигательная активность, максимально возможное пребывание на свежем воздухе, достаточный минимум одежды, чистая прохладная детская комната — и это в десятки раз важнее, целесообразнее любых гимнастик, обливания и обтираний. Между тем, искусственное создание стабильных условий внешней среды — температуры воздуха, теплой воды, стерильной пищи — часто считается главным проявлением родительской любви. А приводит к тому, что врожденный механизм адаптации отключается за ненадобностью. Если ребенку обеспечены естественные условия для активного развития, он действительно может обходиться без дополнительных мероприятий. Другое дело — часто болеющие дети, которые нуждаются в грамотном закаливании.

Закаливание, по определению, это повышение устойчивости организма к неблагоприятному действию ряда физических факторов окружающей среды — повышению или понижению температуры воздуха, воды — путем систематического дозированного воздействия этими факторами. При закаливании организм, испытывая стрессовую ситуацию, включает механизм терморегуляции. Результат закаливания — хороший иммунитет, дети редко болеют, устойчивы к инфекциям, а сквозняки, ветер, изменения температуры воздуха для них — пустяки.

Настраиваясь на нужный лад

Закаливание малыша должно проводиться по принципам систематичности, постепенности, учета его индивидуальных особенностей. Закаливание нельзя начинать внезапно, организм необходимо подготовить к нему, постепенно приучая малыша к прогулкам и в дождь, и в снег при условии, что температура на улице не ниже -15º .

Комплекс процедур для укрепления сил организма жизненно важен, начиная с рождения ребенка. Это не значит, что ребенка нужно обливать ледяной водой. Здоровье человека зависит от образа жизни, который ведут сами родители.

В наши дни детей уже не кутают в пеленки, как прежде, и стало меньше опрелостей и дерматита — заболеваний кожи.

Перегретые дети реагируют на холодный воздух изменением температуры и будут чаще болеть простудными заболваниями. Более того, ребенок начинает ходить, становится невероятно активным, чаще опревает. Поэтому его одежда должна быть легкой.

Начинать закаливание никогда не поздно. Часто болеющих детей важно закаливать в летний период, когда уменьшается число вирусных заболеваний.

Все процедуры эффективны при продолжительном эмоциональном настрое ребенка.

Австралийские психологи обнаружили интересную закономерность при исследовании иммунитета детей. Дети, которые испытывают радость, получают любовь и внимание родителей, имеют больший запас иммунных клеток в крови по сравнению с теми, кто находится в стрессе. Этим объясняется тот факт, что дети, которые получают хронический стресс в детском саду и школе, чаще болеют по сравнению с теми, кому нравится ходить в детский сад.

”Солнце, воздух…”

Хорошо, если ребенок спит на свежем воздухе и таким образом принимает воздушные ванны. Выходные дни и отпуск за городом — прекрасный для этого шанс. Сон ребенка улучшается, организм обогащается кислородом.

Дома лучше разрешать ребенку ходить босиком (если полы с подогревом) или в носочках. Это способствует закаливанию, а заодно и профилактике плоскостопия. Воздушные ванны можно проводить с первых дней жизни, оставляя малыша на 3-5 минут без одежды, и постепенно доводить продолжительность контакта кожи ребенка со свежим воздухом до 15-20 минут. Температуру воздуха в комнате с 22º постепенно снижаем до 18º. Важный фактор при воздушном закаливании — чистота воздуха в помещении. При температуре ниже 17º и выше 26º не следует проводить мероприятия по закаливанию.

Со второй недели жизни младенца можно выходить с ним на улицу, сначала на 15 минут, а в дальнейшем увеличивать время до 2-4 часов в день. Летом можно позволить ему немного погулять босиком по травке, особенно в утренние часы, по росе.

Летом для ребенка полезны солнечные ванны, но при условии, что они проводятся до 11 утра и после 16 часов, когда солнечная активность снижается. Другое условие — не допускать прямого контакта кожи ребенка с солнцем. У малышей нет пигмента меланина, который защищает от ожога, поэтому желательно приступать к закаливанию при рассеянном солнечном свете — в кружевной тени деревьев. Рассеянные лучи ослабляют действие солнца. Обязательно следим, чтобы ребенок не перегрелся.

Защитные кремы допустимо использовать после 6 месяцев жизни, не забывая смывать их сразу после возвращения с пляжа.

… и вода”

Важное место в укреплении организма ребенка занимает водное закаливание. Для начала оно состоит из обычных гигиенических процедур: умывание прохладной водой, влажное обтирание, комфортный душ (но не перед сном, поскольку может подействовать на малыша возбуждающе).

Температура воды для малыша должна быть ближе к температуре тела. В ванне ее можно постепенно понижать до 26 градусов. После купания полезно обливание водой на 2-3 градуса ниже.

Малышам не нужно никакого душа Шарко, куда полезнее мягкое чередование воды теплой со слегка прохладной.

Чем младше ребенок, тем осторожнее проводится его закаливание. Грудничков не стоит обливать холодной водой, а обтирание нужно проводить мягкой тканью. После обливания малыша следует обтереть сухим полотенцем, чтобы он согрелся на воздухе.

Так что, не следует понимать закаливание как погружение ребенка в заведомо экстремальные условия. Не надо окунать детей в прорубь. Не надо часами держать их на солнце. Не надо заставлять бегать по снегу босиком. Все, что нужно — обеспечить максимальный контакт с естественными факторами Природы, позволять ребенку больше гулять в любую погоду.

В связи с этим вспоминается эпизод из жизни нашего известного тренера Анны Леванди, которым она поделилась в одной из эстонских газет. Когда ее 2-летний ребенок в ноябре упал в воду, она не прыгнула его спасать, так как знала, что он может держаться на воде самостоятельно. По убеждению тренера, детей надо с младенчества обучать плаванию. Хорошо, когда дети не боятся, а знают, что надо делать в любой ситуации. Например, если промочил ноги — надо поменять обувь. Ее надо поменять также, когда становится прохладно. И одеваться тогда потеплее.

Важно с младенчества научить ребенка справляться с любой ситуацией, чтобы он рос здоровым и не был беспомощным в дальнейшей своей жизни.