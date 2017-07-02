Лор-врач дает советы: как не оказаться по уши в проблемах

Уши ”глохнут” у ныряльщиков. Они страдают у девушек, рискующих ходить с мокрыми волосами на ветру. Часто их основательно закладывает после перелетов. Хорошо, если ненадолго, но вдруг образуются несносные серные пробки? Тему на страницах ”Здоровья для всех” развивает лор-врач Алла Ликшус.

Зуд и отек слухового прохода, его покраснение (гиперемия), порой достаточно сильная боль — так проявляет себя наружный отит — воспаление кожи слухового прохода. В 90% случаев причина в бактериальном заражении, в остальных 10% — грибковые воспаления. Самые частые возбудители — стафилококк и плесневые грибы. При бактериальном происхождении заболевания наблюдаются выделения желтоватого цвета с запахом. При грибковом цвет выделений может меняться от светло-зеленого до черного.

Если предстоит частый контакт с водой, естественно, надо подстраховаться, тем более если отправляетесь за границу. Какое лечение при отитах? Специальные капли в ухо. Если после купания появляются похожие симптомы, можно накапать 2-3 капли на ватный тампон, заложить его минут на 10 в пострадавшее ухо. Можно воспользоваться и противогрибковым препаратом — если вы не знаете, что у вас в ухе, но чувствуете воспаление. При болях нужно сразу принимать обезболивающий препарат любого спектра, плюс антиаллергические средства, которые снимут отек. По возвращении домой, безусловно, нужно обратиться к лор-врачу.

Сухое — значит здоровое

Важно помнить, что ухо очень боится воды. При ее попадании внутрь оно перестает вентилироваться и происходит мацерация (пропитывание водой и набухание) кожи слухового прохода, что может привести к последующему воспалению. Любите бассейн — помните о необходимости высушивать уши. Можно делать это чистым пальчиком, ватным пушистым тампоном либо феном. Чего не следует делать, так это сушить уши палочками: это грозит раздражением кожи. В аптеках есть и более удобные средства — специальные аэрозоли.

Для людей с чувствительной кожей желательно, чтобы вода в уши вообще не попадала. Поэтому во многих странах выпускаются всевозможные заглушки для ушей, которые применяются при любом контакте с водой: мытье, плавании, нырянии.

Защитный секрет

Просушивание наружного уха необходимо еще и для того, чтобы предотвратить образование серной пробки. Вообще серная пробка — это своего рода ”болезнь чистоты”. Не стоит думать, что сера — это грязь. Ушная сера представляет собой секрет, выделяемый серными железами. Она перекрывает путь в ухо инфекции и насекомым, смазывает и очищает слуховой канал. С ушного прохода вместе с серой удаляются пыль, инородные предметы и отмершие кусочки кожи.

Ухо по сути своей — уникальный самоочищающийся механизм. В его основе кожный покров слухового прохода, который постоянно растет и сдвигается наружу со скоростью роста ногтей. В норме этот механизм настолько сильный, что удаляет даже инородные тела, которые внедрились в барабанную перепонку или в кожу слухового прохода.

Пробка? Растворить!

Самопроизвольно сера удаляется из слухового прохода при движении челюсти во время разговора, жевания и имитации жевательных и глотательных движений.

Если возникла необходимость механического очищения, важно знать, что очищать нужно только ушную раковину, причем так, чтобы не задеть слуховой проход. Если часто чистить слуховой проход, то можно повредить его или инфицировать свободный от серы участок уха. К тому же так невозможно удалить серу полностью, от подобной ”чистки” она либо утрамбовывается, либо проталкивается к барабанной перепонке, что способствует образованию серной пробки.

Она возникает также из-за повышенного выделения секрета. Есть люди, у которых в силу строения слухового прохода серы выделяется больше. Встречаются и патологии слухового прохода (он заужен или извит), и тогда даже небольшое количество серы способно его перекрыть.

Целесообразнее удалять образовавшуюся ушную пробку в медицинском учреждении. Собственными силами это нужно делать очень осторожно. Специалисты не советуют прибегать к сероводороду. Считается, что он сильно пересушивает слуховой проход, из-за чего старая кожа начинает шелушиться, молодая кожа не приживается и возникает мацерация слухового прохода. Гораздо полезнее протирать ушную раковину тампоном с использованием раствора салицилового спирта.

Также в аптеках имеются препараты для растворения серной пробки (Vaxol, Cerustop, Humex).

Во избежание баротравмы

Нечто похожее на ушную пробку возникает при взлете и посадке самолета. Уши закладывает практически у всех пассажиров вследствие перепада барометрического давления. В самолете оно уже изменилось, а в барабанной полости — еще нет. Барабанная полость соединяется со слуховой, евстахиевой, трубой, которая открывается в носоглотку. Через слуховую трубу и происходит уравнивание давления. Если это по какой-то причине не происходит, возникает чувство заложенности, распирания, боль. В тяжелых случаях может происходить перфорация барабанной перепонки — так называемая баротравма.

Дисфункцию слуховой трубы могут вызывать простудные заболевания, аллергические синуситы, затруднение носового дыхания, например, из-за искривления носовой перегородки.

И о профилактике. От баротравмы не застрахован никто, поэтому даже при малейшем намеке на насморк или заложенность носа перед полетом необходимо использовать сосудосуживающие капли и аэрозоли в нос — коротким курсом за 2-3 часа до полета. Когда самолет набирает высоту и вовремя посадки полезно делать глотательные движения с открытым ртом, можно сосать леденцы или просто жевать. Используют и самомассаж: приоткрыв рот, указательным пальцем двигают в слуховом проходе по направлению вниз-вверх, слева-направо. При этом давление выравнивается и наступает некоторое облегчение.

Отдельный разговор о детях. У них короткая и широкая слуховая труба. Хорошо, если малыш здоровый. А если у него насморк? При перепаде давления вся носовая слизь через широкую слуховую трубу легко движется в сторону барабанной полости. Поэтому по возможности приобретайте билеты на ночной рейс — в этом случае малыш, скорее всего, проспит неприятный момент перепада давления. При взлете и посадке дайте ребенку немного попить. Можно использовать соски, чтобы он мог выполнять сосательные движения. Малышам старше 3 лет можно предложить жевательные конфеты. Если у него заложен носик, перед полетом используйте детские сосудосуживающие капли в нос. Эта мера поможет снять отек и обеспечит процесс выравнивания барометрического давления во время полета. Но все же старайтесь не летать в больном состоянии.