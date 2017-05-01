Кожа: враги и союзники

Весеннее солнце, хотим мы того или нет, беспощадно обнажает все шероховатости подуставшей за зиму кожи. И это бы ничего — мелкие неровности можно заштриховать с помощью косметики, а ее нынче предостаточно. А если кожа проблемная и склонна к разного рода высыпаниям? Что в этих случаях может посоветовать специалист? Рассказывает главный врач Vitaclinika Наталья ЖИЛКИНА.



Мы говорим о здоровье кожи довольно много и часто потому, наверное, что кожа — тот внешний показатель, по которому можно судить о состоянии организма в целом. Врачи-дерматологи всегда напоминают: если вы у себя на коже заметили родимые пятна либо пигментные образования, которых раньше не наблюдалось, это повод отнестись к ним со всем вниманием. Особенно это касается тех участков кожи, которые подвергаются инсоляции во время загара — кожа лица, рук, живота, бедер. Наш климат таков, что мы чаще предпочитаем пляжи южных морей. Там солнце имеет свойства, не привычные для нашей кожи, и соответственно реакция нашего организма в целом тоже может быть не всегда адекватной, пишет "Здоровье для всех".



Новообразования на коже нельзя не заметить, но и те родинки, папилломы, пигментные пятна, которые были на теле издавна, тоже не стоит игнорировать, особенно когда они начинают расти, становятся необычно выпуклыми, меняют свою окраску, начинают зудеть. Тем более, если в роду у человека — у отца или матери, у бабушки или дяди наблюдались серьезные заболевания кожи. Встает вопрос о предрасположенности к возникновению разного рода опухолей.



Откуда опухоли?



В последние годы в Эстонии заметно повысился процент заболеваемости меланомой. Это особая форма рака кожи, при которой клетки злокачественной опухоли продуцируют пигмент меланин. Чаще всего рост опухоли начинается из уже имеющихся на теле пигментированных наростов черного, коричневого или серого цвета. Это наиболее опасный рак кожи, имеющий свойство метастазировать в различные участки организма. Очевидно, наши земляки стали более подверженными этому заболеванию после того, как принялись активно выезжать в зимнее время в экваториальные страны. Как оказалось, наша иммунная система просто не в состоянии справиться с массированным воздействием сложного спектра ультрафиолетовых лучей. Это характерно для людей и в очень молодом возрасте, и для более зрелых.



Люди пожилого возраста больше рискуют образованием базалиомы — такого вида онкологии, который не дает метастазы. Базалиома частенько гнездится под кератозами, на основе которых может возникать. Она может появляться на месте сосудистых образований в виде сеточек или, скажем, под дужками очков — от трения, от давления, от травмирования какого-то сосудика. Порой этот вид рака базируется на спине, образуясь под действием инсоляции или от трения одеждой. У женщин базалиома образуется на груди, чему способствует неудачно подобранное белье. Для базалиом типично возникновение какого-то розового пятнышка, которое может слегка почесываться, потом поверх его образуется корочка, она отваливается с обнажением влажной поверхности, где в свою очередь образуется новая корочка… Эта много раз повторяющаяся ситуация должна все-таки вынудить пациента показать неприятное образование дерматологу.



Когда не определить на глаз



У некоторых людей чувствительная кожа склонна к образованию различных папиллом, аллергических реакций, дерматитов. Эти образования надо держать под наблюдением. Ту же меланому трудно определить на глаз, а значит, всякие изменения на коже целесообразно контролировать в союзе с дерматовенерологом. Врач не просто оценит состояние кожи визуально, но проведет дерматоскопию — анализ структуры кожи, наличие в ней пигментов, определит, глубоко ли располагаются сосуды. Это позволит определиться с дальнейшим подходом к проблеме. Чаще всего, к счастью, имеет место обычное родимое пятно, которого можно не бояться — это точно не меланома. Порой в структуре кожи наблюдаются некоторые изменения, пока не опасные. В таком случае даются рекомендации: защита от солнца и травматизации, особенно на тех местах, где есть трение одеждой: шея, подмышки, область пояса. Пациента пригласят прийти повторно на контроль, например, через полгода.

Повторные осмотры дают понять, произошли ли изменения и в какую сторону, и решить вопрос о необходимости лечения. Пациенты, которые ходят к дерматологу на контроль раз в год или довольно часто — люди грамотные. Лучшее лечение — это профилактика, и лучше предупредить, чем потом сожалеть о несодеянном.



Другое развитие событий, когда врач, опираясь на результаты дерматоскопии, предлагает удалить этот сомнительный участок. Встает вопрос: как это сделать — скальпелем или лазером. Если родимое пятно сомнительного происхождения, его лучше удалить скальпелем и отправить на гистологию под микроскоп. Специалист под большим увеличением рассмотрит каждую клеточку и сделает свое заключение. Тогда будет точно ясен характер данного образования: стоило его бояться или нет.



Меланома — проблема по части онкологии, в то время как базалиома допускает удаление с помощью лазера. Лазером можно вычистить довольно тонко, буквально на уровне нанометров все клеточки, которые вызывают образование опухоли на поверхности кожи. После удаления пациент продолжает находиться под наблюдением дерматолога, ведь его организм имеет склонность образовывать аномальные клетки. Базалиома, удаляемая на одном месте, может появиться на другом.



Телеангиэктазия: есть решение



Еще шире применяется лазер при воздействии на телеангиэктазию, или стойкое расширение мелких сосудов кожи (артериол, венул, капилляров), проявляющееся сосудистыми звёздочками или сеточками. К этому приводит купероз — например, когда кожа легко раздражается с возникновением воспалительных процессов, меняется ее рН, она становится очень сухой или очень жирной, меняется ее увлажненность. Если кожа жирная и достаточно плотная, сосуды ее становятся хрупкими, легко травмируются, лопаются и теряют свою эластичность. С утратой эластичности эти сосудики становятся видимы, как прорисованные протоки — часто это называют ”нос алкоголика”. От этого страдают многие вполне респектабельные мужчины. Такова особенность их кожи. Это может быть врожденная слабость сосудистой стенки. Или патологическое состояние соединительной ткани. Плюс природные условия. Например, на морозе, кожа лица страдает больше. То же касается работников кухни.



Телеангиэктазия, безусловно, требует корректировки. К сожалению, кремы и косметические процедуры имеют кратковременный эффект и полностью не решают проблему. Сегодня в лечении телеангиэктазии используют технологию света высокой интенсивности. Во время процедуры кровь в сосудах под действием лазера практически коагулируется, и сосудистые стенки слипаются. При этом ликвидируется просвет, и протоки перестают быть видимыми. Пациенту остается только радоваться.