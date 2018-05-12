12.05.2018, 19:30

Кардиолог: алкоголь — это тяжелое заблуждение человечества, за которое люди платят непомерную цену

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rus.delfi.ee
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Кардиолог: алкоголь — это тяжелое заблуждение человечества, за которое люди платят непомерную цену
Фото: "Здоровье для всех"

Алкоголь многими воспринимается как полезный для здоровья продукт. Увы, до сих пор некоторые врачи продолжают говорить, что красное вино в умеренных дозах полезно для сердца. Но самая большая польза алкоголя — если его не употреблять вообще. Такова категоричная точка зрения кардиолога Ольги Колбасовой, пишет "Здоровье для всех".

Факты доказывают, что жидкость с формулой С2Н2ОН, или этиловый спирт — это сильный яд и тяжелый наркотик. Да, алкоголь применялся в медицине много лет назад, когда не было настоящих лекарств. За счет наркотического действия он лишь создавал у людей иллюзию улучшения. Сейчас, когда медицина располагает эффективными лекарствами от многих болезней, алкогольная ”терапия” уже абсурдна.

За 30 лет работы кардиологом я не встретила счастливчика, которому удалось с помощью умеренных доз алкоголя (не говоря уже о больших) укрепить свое сердце и сосуды. Последствия такой ”сказки о пользе алкоголя” приходится исправлять врачам, когда диагностируется цирроз печени у молодых, особенно у женщин, нарушение ритма сердца, кардиопатия и сердечная недостаточность, почечная недостаточность, гипертония, язва желудка, повреждение мозга, проблемы с потенцией, рак и т. д.

В мире проведено много исследовательских работ, опровергающих пользу даже малых доз алкоголя, и все чаще на врачебных конференциях делается заключение, что для снижения риска заболеваний лучше полностью отказаться от спиртного. Это научный факт, что алкоголь относится к психоактивным веществам тормозящего, а не стимулирующего действия.

Под токсичностью различного уровня

Все алкогольные напитки состоят из двух компонентов — этилового спирта и воды. Главное, что их отличает, — это концентрация этилового спирта. Все одноатомные спирты похожи по физико-химическим свойствам, а метиловый и этиловый спирт по запаху и вкусу практически неразличимы. Люди предпочитают этиловый, но в алкогольных напитках могут присутствовать примеси других спиртов с сильным токсическим действием.

Фармакологические свойства алкоголя складываются из токсического и наркотического эффекта.

ТОП

В литературе по токсикологии много информации об отравлении алкоголем и его суррогатами — самом распространенном виде отравления. По классификации, алкоголь относится к группе ядов общетоксического действия, вызывающих судороги, отек мозга, параличи, кому. При приеме внутрь алкоголь быстро всасывается отчасти в желудке, а в основном в тонком кишечнике, и уже через 5-10 минут появляется в крови. Пик концентрации алкоголя в крови будет через час после приема натощак и через 1,5-2 часа при наполненном желудке. Тяжесть отравления алкоголем прямо пропорциональна его концентрации в крови. Если алкоголь уже в крови, то он обязательно будет влиять на головной мозг, т. е. управлять нашим мышлением. Человек в состоянии алкогольного опьянения не нормален и не здоров в первую очередь из-за повреждения рассудка. В легком опьянении у некоторых прорезается красноречие, юмор, они становятся как бы душой компании, но это лишь видимость. Трезвые люди рядом слышат вместо остроумия пошлость, бесконечное назойливое повторение какой-либо одной и той же глупости. Еще хуже, когда подвыпивший начинает петь или идет в пляс. Хорошо отрезвляет в таких случаях просмотр видеозаписей мероприятия. При средней степени отравления значительно нарушается координация, человек не может самостоятельно идти, речь становится бессвязной, язык заплетается. Тяжелое отравление ведет к коматозному состоянию и даже смерти от остановки дыхания.

На одной ноге с наркотиками

По сравнению с другими наркотиками (героин, кокаин, марихуана и пр.) молекулы этилового спирта имеют простое строение. Специалисты называют ее даже ”тупой” молекулой — проще лишь метиловый спирт. Но эта тупая молекула способна так действовать на организм человека, что многие, даже умные и высоко одаренные, не могут противостоять алкоголю и легко попадают в его ловушку.

Все наркотические вещества действуют на уровне синапсов — нервных окончаний, стимулируя выделение тех или иных нейромедиаторов или подавляя их разрушение и обратный захват. Если кокаин повышает уровень моноаминов синапса, блокируя их обратный захват, то алкоголь вызывает дисбаланс между стимулирующими и тормозными медиаторными системами, повышая активность нейромедиаторов тормозного типа. Алкоголь относится к наркотикам-депрессантам — психоактивным веществам, подавляющим психику.
Наркотический эффект алкоголя настолько нравится некоторым, что они готовы на любые жертвы ради употребления очередной дозы. Однако другим его действие не нравится, определенная часть людей вообще равнодушна к алкоголю. Но никто не застрахован от алкогольной зависимости — втянуться в алкоголизм можно в любом возрасте.

Хотя алкоголь относится к наркотикам селективного действия, по последствиям употребления и силе зависимости это наркотик, не менее тяжелый, чем героин. Показателем тяжести физической зависимости от наркотика является выраженный синдром отмены, который достигает максимума, когда его концентрация в крови падает и он полностью выводится из организма. Алкоголики погибают смертью, которую и врагу не пожелаешь.

На уровне психологического самовнушения

У большинства людей алкоголь ассоциируется с праздником, весельем. Какой праздничный стол без алкоголя?! Чтобы уважить гостей, хозяева рассчитывают его количество, даже заранее зная о последствиях: кто-то закончит вечер пьяным под столом, кто-то подерется, кто-то будет ”обнимать унитаз”. Трезвый человек знает: находиться среди пьющих в течение всей вечеринки — сущая пытка. Наделяется алкоголь и магическими свойствами: произнося тосты, люди верят, что это поможет сбыться пожеланиям. Некоторые считают алкоголь проверенным способом решения каких-то проблем, например, по бизнесу: переговоры идут легче в неформальной обстановке с алкоголем. А еще его используют как средство обольщения — женщины с алкоголем в крови становятся для мужчин более доступными. В ряде пьющих стран алкоголь считают эмблемой нации: у французов это красное вино, у англичан — пиво, у россиян — водка.

Обмен веществ — ни при чем

Выпивающим людям нравится говорить об эндогенном алкоголе. Мол, организм сам вырабатывает какое-то количество алкоголя, и он у каждого присутствует в крови. Значит, участвует в обмене веществ и необходим организму. Даже есть версия: если исходный уровень т.н. эндогенного алкоголя у человека понижен, то приходится восполнять естественную потребность организма. На самом деле у большинства никакого эндогенного алкоголя в крови нет, а если у кого-то и обнаруживается, то в ничтожном количестве как побочный продукт углеводного обмена эффекта брожения.

Желудочно-кишечный тракт, в котором происходит брожение, — это не самогонный аппарат. Алкоголь есть в крови только у тех, кто его выпил. В процессе обмена веществ алкоголь не участвует, а лишь отбирает силы и ресурсы организма на его обезвреживание.

Проблемы от употребления любого алкогольного напитка не зависят от его крепости, и это абсолютно не пригодное средство для оздоровления, а вот нанести непоправимый вред здоровью с его помощью легко.

Под смертельной мишенью

Алкоголь способен приблизить смерть неисчислимым множеством способов. Он повышает риск депрессии и тревоги, цирроза печени, панкреатита, то есть воспаления поджелудочной железы. Есть взаимосвязь алкоголя с раком — полости рта, носа, гортани, пищевода, толстой кишки, печени, молочной железы у женщин.

Сам по себе индифферентный, алкоголь становится ядом в нашем организме. Этанол подвергается окислению, образуется яд — уксусный альдегид. Уксусный альдегид и наносит основной вред здоровью, вызывает тяжелое наркотическое опьянение. Превращение этанола в ядовитый ацетат-альдегид происходит под влиянием печеночного фермента алкоголь дегидрогеназы, который далее преобразует яд в уксусную кислоту. Этот фермент в большом количестве находится в печени, меньше — в почках. С возрастом, где-то после 25-30 лет, когда клетки организма начинают обновляться медленнее, этого фермента вырабатывается меньше. Чем медленнее организм нейтрализует алкоголь, тем больших бед он может натворить.

Даже разовый прием алкоголя повышает кровяное давление и может вызвать необратимые изменения в работе сердечно-сосудистой системы. При циркуляции алкоголя в крови сердце работает непродуктивно: повышается пульс, хуже доставляется кислород к тканям, увеличивается свертываемость крови, возрастает риск инфаркта сердца. Нет правил, сколько алкоголя можно выпить, чтобы не повредить печень. Самое безопасное для нее количество алкоголя — это ноль. Алкоголь ничего полезного человеку не дает. Он забирает деньги, время, жизненную энергию, уважение, совесть, здоровье и жизнь. Алкоголь — это тяжелое заблуждение человечества, за которое люди платят непомерную цену.

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