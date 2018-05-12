Кардиолог: алкоголь — это тяжелое заблуждение человечества, за которое люди платят непомерную цену

В мире проведено много исследовательских работ, опровергающих пользу даже малых доз алкоголя, и все чаще на врачебных конференциях делается заключение, что для снижения риска заболеваний лучше полностью отказаться от спиртного. Это научный факт, что алкоголь относится к психоактивным веществам тормозящего, а не стимулирующего действия.

Под токсичностью различного уровня

Все алкогольные напитки состоят из двух компонентов — этилового спирта и воды. Главное, что их отличает, — это концентрация этилового спирта. Все одноатомные спирты похожи по физико-химическим свойствам, а метиловый и этиловый спирт по запаху и вкусу практически неразличимы. Люди предпочитают этиловый, но в алкогольных напитках могут присутствовать примеси других спиртов с сильным токсическим действием.

Фармакологические свойства алкоголя складываются из токсического и наркотического эффекта.

В литературе по токсикологии много информации об отравлении алкоголем и его суррогатами — самом распространенном виде отравления. По классификации, алкоголь относится к группе ядов общетоксического действия, вызывающих судороги, отек мозга, параличи, кому. При приеме внутрь алкоголь быстро всасывается отчасти в желудке, а в основном в тонком кишечнике, и уже через 5-10 минут появляется в крови. Пик концентрации алкоголя в крови будет через час после приема натощак и через 1,5-2 часа при наполненном желудке. Тяжесть отравления алкоголем прямо пропорциональна его концентрации в крови. Если алкоголь уже в крови, то он обязательно будет влиять на головной мозг, т. е. управлять нашим мышлением. Человек в состоянии алкогольного опьянения не нормален и не здоров в первую очередь из-за повреждения рассудка. В легком опьянении у некоторых прорезается красноречие, юмор, они становятся как бы душой компании, но это лишь видимость. Трезвые люди рядом слышат вместо остроумия пошлость, бесконечное назойливое повторение какой-либо одной и той же глупости. Еще хуже, когда подвыпивший начинает петь или идет в пляс. Хорошо отрезвляет в таких случаях просмотр видеозаписей мероприятия. При средней степени отравления значительно нарушается координация, человек не может самостоятельно идти, речь становится бессвязной, язык заплетается. Тяжелое отравление ведет к коматозному состоянию и даже смерти от остановки дыхания.

На одной ноге с наркотиками

По сравнению с другими наркотиками (героин, кокаин, марихуана и пр.) молекулы этилового спирта имеют простое строение. Специалисты называют ее даже ”тупой” молекулой — проще лишь метиловый спирт. Но эта тупая молекула способна так действовать на организм человека, что многие, даже умные и высоко одаренные, не могут противостоять алкоголю и легко попадают в его ловушку.

Все наркотические вещества действуют на уровне синапсов — нервных окончаний, стимулируя выделение тех или иных нейромедиаторов или подавляя их разрушение и обратный захват. Если кокаин повышает уровень моноаминов синапса, блокируя их обратный захват, то алкоголь вызывает дисбаланс между стимулирующими и тормозными медиаторными системами, повышая активность нейромедиаторов тормозного типа. Алкоголь относится к наркотикам-депрессантам — психоактивным веществам, подавляющим психику.

Наркотический эффект алкоголя настолько нравится некоторым, что они готовы на любые жертвы ради употребления очередной дозы. Однако другим его действие не нравится, определенная часть людей вообще равнодушна к алкоголю. Но никто не застрахован от алкогольной зависимости — втянуться в алкоголизм можно в любом возрасте.