Как научить детей ценить здоровье — на примере одного таллиннского детсада

Интересно наблюдать за лицами детей на их фотографиях. На одних они сосредоточенные. На других рассеянные. Напряженные. Случается даже — свирепые. У этих же деток из ласнамяэского детского сада ”Арбу” лица сплошь улыбчивые, с блестящими от удовольствия глазами. В них светится любопытство ко всему окружающему. Не действие ли это внедренной в практику детского заведения концепции здорового образа жизни, задается вопросом "Здоровье для всех".

В свое время баварский священник С. Кнейп разработал философию оздоровления, базирующуюся на пяти элементах — гидротерапия; движение и умеренные нагрузки; фитотерапия; здоровое питание; единство и гармония духа и тела. Сегодня учение баварского священника приобрело широкую популярность и активно внедряется в современных клиниках и санаториях в России, также в Германии, Швейцарии, Австрии и других странах. А с недавних пор, рассказывает директор ”Арбу” Альвина Маазик, персонал детского сада совместно с попечительским советом принял решение присоединиться к международному проекту ”Children health improvement by integrating 5 elements of S. Kneipp philosophy: water, movement, herbs, emotions, healthy diet”. Задача — с малых лет привить детям умение заботиться о своем здоровье на выверенной системной основе. Ездили за опытом к литовским коллегам (те, благодаря соседству с Германией, раньше прослышали о системе Кнейпа и успели ”заразить” ею латышей) и освоили целенаправленную программу. Успели обзавестись даже собственным логотипом: пять капелек с заключенными в них элементами — вода, растения, упражнения, питание, баланс. Выбор не случаен. Если у партнеров-латышей ”гвоздем” программы является движение, то у воспитанников ”Арбу” — вода, вот нам и капельки. Опять же, ”капля камень точит” — постепенно, шаг за шагом сотрудники детского сада надеются сформировать у детей представление о здоровье как о ценности и привить навыки здорового образа жизни.

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Пункт зарядки — ”утренний кофе”

На презентации проекта, которая проводилась уже второй раз за квартал, каждая из воспитателей делилась открытиями и изюминками. В одной группе это активное участие родителей в осуществлении всех детских задумок. Родители обеспечили малышам инвентарь и ингредиенты для выпечки хлеба, они же устраивают для них познавательные часы. Несколько групп подружились с городскими музеями и благодаря этому не только познают окружающее, но и больше двигаются. Еще в одной малышовой группе ее воспитанник взял на себя роль координатора в процессе закаливания своих друзей. В то же время все группы живут в едином ритме, объединяются и в походах по городским окрестностям, и для проведения зарядки на воздухе.

Жизнь в садике плавно перетекает из одного события в другое. Как только малыш переступает порог комнаты, где располагается группа, его ждет… кофе по Кнейпу. Родители поначалу даже оторопели. К чему малышам подобный экстрим?! На самом деле в качестве бодрящей и закаливающей процедуры предлагаются ванночки с теплой и прохладной водой, куда дети попеременно погружают свои ручки по локоть. Всего 7 минут — и сна как не бывало, малыш готов к очередным новшествам.

”Конек” — гидротерапия

С водой дети водят настоящую дружбу. Им позволяется разлить ее, чтобы убедиться в текучести. Или занятные опыты, например, как расползается в воде краска, нанесенная под крышку бутылки. Выпал на улице снег — прекрасная возможность вызвать восторги детей по поводу воды: снежинка — она, выясняется, — тоже вода!

И ”утренний кофе” — это лишь репетиция перед дальнейшим. После обеда у всех — обязательное полоскание рта водой: а как же, гигиену надо блюсти! После дневного сна дети помладше обтирают ножки влажными салфетками (у каждого индивидуальная), а у тех, кто постарше, начинается истинное раздолье. Они опускают ноги в тазики с водой, могут ходить в воде по камушкам, после чего начинается ходьба по коврикам с шипами или бутылочными крышками — и удовольствие, и профилактика плоскостопия.

Наконец, в расписании у детей всех групп — посещение бассейна. В детском саду ”Арбу” он используется в беспрерывном режиме. Воспитатели шутят: еще недавно можно было в период инфекционных заболеваний расслабиться, когда в группу приводили все меньше детей, а сейчас, когда дети привыкли к бассейну, являются в детсад все как один.

Задействованы в манипуляциях с водой и родители. Летом они вместе с детьми составляли портфолио на тему воды — чтобы наглядно показать кто как закаляется. На фото счастливые лица отдыхающих на море, расслабленные детки на банных полках. Вода перестала быть для них пустым звуком, она — верный союзник. Когда на очередном занятии Морушка — лесная фея — решила познакомить детей со всеми свойствами воды, выяснилось, что они уже все знают, осталось только закрепить усвоенное.

Движению — разнообразие

Какое детство без движения? Казалось бы, риторический вопрос. Ан нет. Когда дети стали совершать экскурсии за пределами сада, обнаружилось, что некоторые не готовы к пешим прогулкам. ”А что вы хотите? — поясняет директор детского сада. — Их в группу привозят на машине, если берут в магазин — там ребенок катается в тележке. Где ему научиться пешей ходьбе?!”

Выводы сделаны, и детям все чаще предлагаются экскурсии на отдалении — то в Кадриорг сводят, то в Музей природы, а то наведаются в Рокка-аль-Маре.

На ”домашних” прогулках воспитатели стараются, чтобы дети не стояли на месте. Малыши проходят различные полосы препятствий, занимаются бегом, стараются если не подтянуться на турнике, то хотя бы удержаться на нем. Самое любимое занятие на воздухе — катание на машинках. Тут не обошлось без активного участия родителей, которые пополнили ”парк машин”, так что теперь нет споров за обладание предметом.

Предмет особой гордости детского сада — собственная солевая камера, посещение которой — праздник для всех без исключения. Здесь им обеспечена зарядка, хороводные игры, пальчиковая гимнастика, когда ребенок закапывает ручки в соль, строит солевые замки. Всем полюбился и массаж в камере: стоя позади соседа, каждый разминает ему спинку массажными грабельками, после чего меняются местами.

В систему движения входят и упражнения на полу. Дети не только с удовольствием ходят по камням и деревянным спилам, они с превеликим азартом включились в игры с мелкими предметами. Чтобы просушить ноги после ножных ванн, они поднимают полотенца с пола исключительно пальчиками ног. Уже научились с помощью ног сооружать замки из кубиков, строго следя при этом друг за другом: ”Ты что, руками нельзя!”

Питание + лекарственные травы

Любят детсадовцы и ежедневную витаминную паузу — фрукты и овощи на всю группу приносят и родители, и сами воспитатели. Но малыши — далеко не пассивные потребители. Вместе с Морушкой или воспитателями они готовят себе соки, делают салаты, замахнулись даже самим спечь хлеб.

Питание в саду просто отменное. Повара вносят в него необходимое разнообразие. Даже малыши, которые поначалу за обедом ограничивались только супом, сейчас готовы есть и первое, и второе, и третье, а иногда и от добавки не отказываются.

Не исключено, что аппетита блюдам добавляют пряные травы — еще один элемент здоровья по Кнейпу. В садике они преимущественно свои. В каждой группе есть свой мини-огород, где выращивают зеленый лук, петрушку, укроп, салат. Дети учатся по вкусу и запаху распознавать лекарственные травы. И не только теоретически. После бассейна и ежедневно после прогулки им предлагают чаи — с мятой, мелиссой, каркаде, листьями черной смородины.

На светлых эмоциях

Понятно, что все мероприятия, придуманные от души, вызывают у детей светлые и радостные эмоции. Случается, ребенок приходит в группу расстроенный неприятным разговором с родителями, но и в этом случае можно привести его в равновесие. Нет настроения общаться со сверстниками — в группах есть уголок релаксации, где можно понаблюдать как плавает в воде лягушка, или уложить куклу спать, или покопаться в песке.

Детям помогают разбираться в своих эмоциях. Разумеется, тоже в игре. Все от мала до велика приняли участие в разноцветных днях — желтом, оранжевом, зеленом… В красном диапазоне, например, учились распознавать эмоции, начиная с гнева и опасности и кончая любовью, ведь красный — цвет любви…

Или была разминка под названием ”Ожившие картинки”, когда дети обсуждали героев книги — кто какие чувства и настроение выражает. В конце дети, выстроившись, по очереди изображали различные эмоции.

Для достижения баланс тела и души по Кнейпу детям предлагается такой ритм жизни, в котором есть место расслаблению и снижению стресса. Воспитатели стараются сократить стрессовые факторы в жизни малышей.

Кстати о воспитателях. На фоне заботы о детях они и сами наверстывают то, мимо чего прошли в свое время — философия Кнейпа заставляет быть в активном ритме, дружить с водой и движением, правильно питаться и придерживаться светлых эмоций. Не потому ли даже те из них, кто перешагнул известную черту молодости, по-прежнему излучают свет, уже не говоря о более молодых женщинах?..

Впору позавидовать молодой поросли из детского садика ”Арбу”: здесь витает здоровый дух, на котором, как известно, держится здоровье тела. Отличный старт для будущего!