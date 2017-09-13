Как найти диету, которая поможет сбросить лишние килограммы

После обеда с подругой тебе приходится бороться с собой, чтобы не заказатькусок торта. Брюки стали уже слишком узкими и ты стараешься не думать о том, что и в прошлом году была вынуждена поменять свою пару джинсов на большую по размеру. А подруга спокойно ест пирожное с кремом почти каждый раз. И несмотря на свою любовь к сладкому, она по-прежнему стройная.

Почему все-таки кто-то может позволить себе все, а тебе кажется, что

прибавляешь в весе уже только при одном взгляде на сладкое? Да, мы

действительно разные. В том, какой у нас вес и обмен веществ, важную роль

играют наши гены. Небольшие различия в нашей ДНК влияют на то, как много

энергии расходует наше тело, куда и насколько легко откладывается жир и к

какой еде у нас больше аппетит. Поскольку мы все «построены» немного

по-разному, одна и та же еда влияет на нас также по-разному.

Знание своей днк – ключ к управлению весом

Гены влияют на то, обильное потребление каких продуктов быстро приводит к

росту веса. Поэтому важно знать, каково оптимальное именно для твоего тела

соотношение в еде белков, жиров и углеводов.

Должна ли ты в своей диете непременно избегать всех жиров? Это может быть

не так. В зависимости от своего генотипа ты можешь принадлежать к тем

людям, для которых обильное потребление ненасыщенных жиров (в основном

растительных масел), наоборот, хорошо для веса тела. Если это так, то тебе

подходит средиземноморская диета, в которой относительно большое содержание

жиров. То же самое с углеводами – не всем подходит низкоуглеводная диета.

Самый легкий способ найти подходящий для себя образ питания –изучить свои

гены.

Пройди тест, не выходя из дома

Делать генный тест очень удобно – для этого нужно лишь послать в генетическую лабораторию ватную палочку, которой ты поскоблила за своей щекой.

Единственная трудность – ожидать результата!

Получив ответ генного теста FiguraGen Weight, узнаешь, какой баланс

питательных веществ в твоем рационе рекомендуется или какого типа диета

тебе подходит. Для облегчения следования указаниям в ответе описана

рекомендуемая диета и дан список обычных продуктов – какие можно есть

больше и какие меньше.Также для примера приложено меню на три дня, которое продумано для снижения веса в соответствии с твоими генами и подходящими тебе порциями.Кроме того, ты можешь узнать из теста, нужно ли с твоими генами для снижения веса тренироваться больше или, наоборот, меньше.

Рекомендации по питанию генного теста FiguraGen Weight можно заказать на

электронной странице www.geenitestid.ee или купить в Südameapteek. При заказе теста инструкция и принадлежности для взятия пробы ДНК высылаются почтой домой. Пробу можешь легко взять у себя сама и отправить в лабораторию обычной почтой.

Цена теста FiguraGen Weight 95 евро. Заказывая на домашней странице Geenitestid.ee, используй код DELFI – это дает скидку 10%.