Как избежать ”встречи” с инфарктом миокарда?

Многие знают, что самая высокая смертность больных приходится на сердечно-сосудистые заболевания, среди которых и инфаркт миокарда. Но не так много здоровых людей знают, что может привести к этой болезни сердца.

В предыдущем номере ”Здоровья для всех” кардиолог Северо-Эстонской региональной больницы, доктор медицинских наук Давит Дуишвили рассказал о самой болезни, сегодня он же расскажет о том, как предупредить инфаркт миокарда. Речь — о рисках этого тяжкого недуга.

Три важнейших риска

- Что можно (точнее, надо) делать, чтобы избежать инфаркта или отложить ”встречу” с ним на потом?

- Надо знать и учитывать факторы риска. Первый — холестерин. Широко распространено мнение, что главное внимание надо обращать на уровень общего холестерина. Но для кардиологов куда важнее показатель холестерина низкой плотности, т.н. ”плохой” холестерин (ЛПНП — липопротеины низкой плотности). Если его содержание выше нормы, то идет агрессивное развитие атеросклероза. А это — хроническое заболевание сосудов, которые сужаются, когда на их внутренней стенке откладывается этот самый ”плохой” холестерин и прочие ЛПНП в виде налетов и бляшек. Это уменьшает кровоток.

На второе место смело ставлю артериальную гипертензию. При этом известно, что среди всех факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний первенство принадлежит все же именно высокому кровяному давлению.

Третий фактор — сахарный диабет, высокий уровень сахара в крови многократно увеличивает риск развития атеросклероза сосудов, что приводит к ишемической болезни сердца, инфаркту и инсульту. У диабетиков инфаркт возникает в 5 раз чаще, чем у обычных пациентов, так как они чувствуют легкий дискомфорт и не ощущают ту боль, которую испытывают в предынфарктном состоянии или при инфаркте люди, не страдающие диабетом. Объяснение: сосудистая непроходимость у них может присутствовать не только в сердце, но и в других органах. Вот почему ишемию у них называют еще и ”немой”, а диабет — ”ласковым убийцей”.

Дальше — курение. Мои пациенты, может, не очень мною довольны, поскольку критически отношусь к этой привычке и стараюсь даже ругать пациента, если он продолжает ”дымить” после перенесенного инфаркта. В таком случае инфаркт гарантирован снова. Поставил бы этот фактор риска даже рядом с влиянием ”плохого” холестерина. В результате курения вредные атаки на сосуды как сердца, так и периферийные, становятся особенно агрессивными, и даже установленные в сосудах стенты (искусственные цилиндрические каркасы, расширяющие сосуды) не спасают.

Не менее важные риски

- А ожирение?

- Избыточная масса тела является серьезной медицинской, социальной и экономической проблемой современного общества. Актуальность ожирения определяется, прежде всего, его распространенностью. По последним оценкам ВОЗ, более миллиарда человек на планете имеют избыточный вес. Причем ожирение по значимости не уступает таким факторам риска, как повышение артериального давления или курение. Ожирение тесно связано с другими факторами риска и влияет на выживаемость больных ишемической болезнью сердца — инфарктом миокарда; оно способствует ранней инвалидности и снижению как общей продолжительности жизни, так и ее качества из-за сопутствующих заболеваний.

- Как не на глаз определять избыточный вес?

- Ожирение определяется по формуле, учитывающей рост и вес человека. Если после вычисления показатель выше 25, это предупреждение об ожирении, а если перевалит за 30, то это — ожирение, которое вызывает нарушение обмена веществ. При наличии жировой клетчатки в верхней половине туловища и на животе при абдоминальном ожирении (силуэт человека напоминает форму яблока) идет синтез таких биологически активных веществ и ферментов, которые агрессивно ”выстреливают” по тем же сосудам, сужая их и нарушая кровоснабжение. Те же вещества повышают уровень холестерина, способствуют гипертензии, нарушают обмен углеводов.

- А спиртные напитки мы не забыли?

- Ну как без них. Алкоголь — тоже сильнодействующий фактор риска. Часто пристрастившиеся к алкоголю пациенты просят у врача хоть какого-то послабления в его употреблении. Тщетно! Нет в мире нормального профессионального врача, который дал бы на это добро при явных кардиоваскулярных нарушениях, тем более после перенесенного инфаркта миокарда. И, тем не менее, по моим оценкам каждый второй пациент, спасшийся от инфаркта и получивший советы врача и рецепты на лекарства, все-таки прикладывается к бутылке. Даже один безобидный бокал хорошего вина опасен. Ведь изменение эффективности действия постоянно принимаемых больным лекарств (разжижающие кровь, снижающие холестерин и давление) в сочетании с алкоголем, даже пивом, неизвестно. Причем зависимые от алкоголя больные часто говорят о стакане пива, а выпивают его 2 л за день, что равноценно (при 5% алкоголя в пиве) бутылке водки.

Дополнительные риски

- Какие риски встречаются реже, но тоже опасны?

- Например, нездоровое питание — частое и большое употребление жиров животного происхождения (источник холестерина).

Гендерные — до 60 лет сердечно-сосудистые болезни чаще возникают у мужчин. К 60 годам женщины нас догоняют, а потом они даже перегоняют мужчин. Стресс — причиной инфаркта может стать любая необычная ситуация, которая вызывает у человека сильное эмоциональное возбуждение. Оно может быть вызвано как отрицательными, так и положительными глубокими переживаниями. А если нервная система человека не готова к стрессу, то даже какие-то небольшие неприятности способны вызвать сильную эмоциональную реакцию организма.

Это — не всё. Возрастной фактор. Чаще всего инфаркт проявляет себя в возрасте от 45 до 65 лет. Но инфаркт, как и другие болезни, молодеет. У меня был пациент, когда я еще в Москве работал, у которого случился обширнейший инфаркт миокарда — ему было всего 23 года. Фракция выброса после лечения у него составляла около 30% (при норме сократительной функции сердца у тех, кого выписывают — 55%). У нас были пациенты с инфарктом 27-28 лет.

В первом случае (инфаркт в 23 года) мы установили еще и генетическую предрасположенность к инфаркту. В 40 лет его испытал отец молодого человека, был он и у родного дяди. Этот риск не обязательно может привести к инфаркту, но он существует.

- А есть необычные случаи?

Особый случай — стабильная стенокардия. Это когда на стенке сосуда держится небольшая бляшка, незначительно уменьшая просвет сосуда. То есть кровоток слегка ограничен, но равномерен и стабилен. В случае инфаркта эта бляшка по каким-то причинам перестает быть стабильной. Это может быть эмоциональная или физическая нагрузка, даже холод. В результате такого воздействия на бляшке появляются трещины, которые и выводят ее из состояния стабильности. Тут же срабатывает мозг и направляет к бляшке большую порцию тромбоцитов, чтобы остановить кровотечение. Но вместе с этим потоком на бляшку наслаиваются тромбы, что может полностью перекрыть кровоток в сосуде.

Лексикон инфарктника

Инфаркт — прекращение тока крови при спазме артерий или их закупорке.

Тромбоциты — небольшие безъядерные плоские бесцветные клетки крови.

Фракции выброса - здоровое сердце даже в покое с каждым ударом выбрасывает в сосуды более половины крови из левого желудочка. Итак, норма фракции выброса левого желудочка составляет 55-70%. Значение 40-55% — ниже нормы. Показатель менее 40% — сердечная недостаточность.

Абдоминальное ожирение – это избыточное скопление жировой ткани в верхней половине туловища и на животе и силуэт человека начинает напоминать форму яблока.

Стент – специальная, изготовленная в форме цилиндрического каркаса упругая металлическая или пластиковая конструкция, которая помещается в просвет полых органов и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом.

Атеросклероз — это хроническое заболевание кровеносных сосудов, при котором на их внутренней стенке откладываются ”плохой” холестерин и другие ЛПНП в форме налетов и бляшек, а сами стенки уплотняются и теряют эластичность.

Кардиомиоциты — мышечные клетки сердца.

Миокарда — название мышечного среднего слоя сердца, составляющего основную часть его массы.

Инсульт — Острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся внезапной потерей сознания и параличами. Сосудистые заболевания мозга занимают второе место в структуре смертности от заболеваний системы кровообращения после ишемической болезни сердца.