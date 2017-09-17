Гипотония: пугающая, но не опасная

На фоне высокого артериального давления, провоцирующего риски сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, пониженное кровяное давление — гипотонию — принято считать состоянием не опасным. Почему же тогда люди старшего возраста порой очень остро реагируют именно на снижение артериального давения? Как можно его уравновесить? Рассказывает семейный врач Инесса ЕВГЛЕВСКАЯ.

Наиболее частые жалобы при гипотонии — вялость, продолжительная особенно по утрам, быстрая утомляемость, дезориентация во времени, трудности с концентрацией, головные боли нередко сопровождаются звоном в ушах. Человека пугает учащенное сердцебиение или даже боль в области сердца, приходит внутреннее беспокойство, сменяющееся депрессией, пишет "Здоровье для всех". Наблюдаются трудности с засыпанием, и поутру, как только человек поднимается с постели, у него начинается головокружение. Больные жалуются также на холод в руках и ногах.

Довольно привычно наблюдать пониженное кровяное давление у людей молодого возраста — часто оно свойственно хорошо подготовленным спортсменам, а также девушкам и женщинам субтильного сложения. Причиной в их случае могут быть как наследственные факторы, так и отсутствие физической активности, стрессы. Нередко гипотония идет рука об руку с анемией, или малокровием.

Что касается пожилых людей, то у них снижение кровяного давления, как правило, не бывает первичным фактором, оно вторично по отношению к какому-либо хроническому заболеванию, по поводу которого человек длительное время принимает лекарства. Так, например, иногда давление снижается после перенесенного инфаркта. Оно может также падать и оставаться низким после перенесенного инсульта. Наблюдается такое состояние у больных диабетом и заболеваниями щитовидной железы.

Лекарства: допустимы варианты

Для пожилых людей давление 105/60 и ниже уже является гипотонией. Факторов, влияющих на снижение давления, достаточно много. Это может быть связано с переменой погоды, с магнитными бурями. Заметный фактор, который ведет к снижению давления, — состояние нашей нервной системы. Причем, мои пациенты очень часто говорят: ”Я совершенно не нервничаю”. Спрашиваешь: а что такое нервничать? Кричать, хлопать дверью, топать ногами? Как раз нет. Вывести из равновесия может даже общение с близким человеком: может быть, не так был задан вопрос, может, человеку показалось, что ему сказали какое-то обидное слово… Уже одного этого вполне достаточно для того, чтобы сосуды спазмировались и вслед за тем упало давление.

Конечно, определенное влияние на самочувствие оказывают принимаемые человеком лекарства. Поэтому летом, особенно в жаркие дни, давление нужно измерять 2-3 раза в течение дня. Если, например, человек просыпается с низким давлением, а врачом назначено понижающее давление средство, едва ли надо его сразу принимать. Стоит подождать час-другой и измерить давление снова. В отведенный промежуток можно выпить чашечку некрепкого кофе, а еще лучше — свежезаваренный черный или зеленый чай, но не очень крепкий. Можно добавить ложку варенья или меда, чтобы чай был сладким. Как правило, такой напиток является тонизирующим, и через час давление будет выше, тогда и можно принять свою антигипертензивную таблетку. Бывает, однако, что давление показывает пониженные цифры и после второго замера, и после третьего. Тогда лекарство от давления принимать не надо.

Другой вариант. Если с утра давление понижено и может повыситься только к обеду, тогда допустимо принять обычную дозу препарата, назначенного врачом. При не очень высоком давлении — предположим, 120-130 — не надо никуда выходить и лучше избегать большой нагрузки. Можно взять половину дозы препарата. Через час-два измеряем давление и, если оно пришло в норму, принимаем оставшуюся дозу. То есть с препаратом надо ”играть” и пробовать, какая схема вам подойдет.

Спокойствие, только спокойствие!

Внимательнее надо относиться к приему лекарства, если в его состав входят мочегонные элементы. Они более резко понижают давление. Если к этому присоединяются атмоcферные колебания с магнитными бурями, тогда состояние вполне может ухудшиться.

Пониженное давление — тот случай, когда допускается чуть больше подсолить пищу. И желательно, конечно, принимать что-то успокаивающее, обычно у пожилых людей оно всегда имеется под рукой. Многие пациенты любят капли валокардина с диазепамом — они быстро успокаивают. Но — внимание! Всегда надо иметь в виду, что постоянный прием этих капель приводит к тому, что дозу надо постоянно увеличивать, а при увеличении дозы или при продолжительном применении препаратов данного типа или снотворных имеется тендеция к ухудшению общего самочувствия, снижению памяти и даже, с годами, наступлению старческого слабоумия. Вряд ли кому-то это подходит. Поэтому важно достаточно двигаться.

Нет возможности выйти на улицу (голова кружится) — можно походить по комнате из угла в угол. Прошли шагов 20-30 — и сели, отдохнули. Потом повторили. Необходимы какие-то движения, легкая гимнастика: поднять руки, вдохнуть-выдохнуть, глубоко подышать — стоя или сидя, в зависимости от состояния. Если присутствует головокружение, самое простое — лечь на диван, поднять ноги и в таком положении оставаться 10 минут, тогда приток крови к голове обеспечит улучшение состояния и нормализует давление. Или такой прием. Лежа, закрываем одну ноздрю и делаем несколько глубоких вдохов, точно так же — через другую ноздрю. Поверхность слизистой носа покрыта множеством кровеносных сосудов, такая их тренировка тоже несколько успокаивает без лекарственных капель. Когда человек таким образом успокаивается, давление его, как правило, постепенно приходит к норме.

Подружиться с тонометром

Почему пожилые люди плохо реагируют на снижение давления? Дело в том, что с возрастом сосуды становятся не такими эластичными. Ради сохранения эластичности сосудов (помимо всего прочего) всем пациентам рекомендуется одно и то же: движение и еще раз движение. Хотя бы ходить. Кто-то заявляет: ”Не люблю ходить бесцельно”. Это не бесцельное движение.

Это — тренировка сосудов, самая простая и вместе с тем эффективная гимнастика. Можно погулять в середине дня, когда достаточно комфортно на улице. Можно погулять вечером, а не смотреть сериалы. В среднем 3-5 км надо проходить в день, и не путешествовать по рынку, а просто прогуляться на свежем воздухе.

Как реагировать на докучливое понижение давления? Сниженное давление вызывает страх или панику, кровь отливает от головы, состояние еще больше ухудшается. Тонометр для измерения давления всегда должен быть под рукой, замеры надо делать несколько раз в день. Если давление низкое, не обязательно сразу принимать успокаивающие средства.

Физическая нагрузка рекомендуется всем, даже лежачим больным надо выполнять посильную гимнастику как минимум 10 минут. Для успокоения можно выпить чай. Можно принимать капли элеутерококка (3 раза в день по 30 капель на полстакана воды за полчаса до еды). Они обладают небольшим тонизирующим действием.

Хотя гипотония является состоянием, не опасным для здоровья, к ней, тем не менее, необходимо относиться внимательно, особенно когда ее признаки проявляются часто. Если вы заметили, что давление падает или, как говорят, прыгает, надо исследоваться. Как минимум раз в год нужно делать клинический анализ крови, проверить какой у вас гемоглобин. Если потребуется, врач пропишет вам препараты железа и витамин В12. Дефицит этих элементов способствует развитию анемии, когда давление тоже может падать.