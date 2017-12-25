Гипертония и алкоголь: возможен ли компромисс?

бщеизвестно, что алкоголь не на пользу даже крепкому организму. Впрочем, есть завидный пример жителей Средиземноморья, в привычках которых ежедневное употребление алкогольных напитков без вреда для здоровья. И у нас, например, при гипертонии часть врачей считает незазорным употребление бренди, водки или красного вина. Своей точкой зрения по этому поводу делится заведующий отделением экстренной медицины региональной больницы, кардиолог Аркадий Попов.

Гипертоническая болезнь очень распространена в мире. При этом люди с повышенным давлением делятся на две основные группы. Большую из них составляют те, у кого диагностируется так называемая эссенциальная гипертония. Эти пациенты составляют около 90-95%, и у них повышение артериального давления (АД) обусловлено в первую очередь генетическими факторами. Есть специфический ген гипертонии, который ответственен за то, что у людей на каком-то отрезке жизни возникает стойкое повышение артериального давления. Плюс факторы влияния внешней среды, которые способствуют активации этого гена на ранней или поздней фазе жизни человека. Такими факторами являются стресс, употребление токсических веществ, начиная от курения, злоупотребления алкоголем, заканчивая специфическими стимуляторами.

Вторая группа людей, страдающих повышенным АД, составляет около 5%. У этих пациентов диагностируется гипертония секундарная, или вторичная. У них проблема АД связана с другими заболеваниями, которые провоцируют повышение давления вторично. Например, у пациентов с тиреотоксикозом оно повышается на фоне перестимуляции гормонов щитовидной железы. У больных с заболеваниями почек, когда имеется сужение почечных артерий, артериальное давление повышается в результате увеличения в организме уровня фермента ренина совместно с ангиотензином и альдостероном. Сюда же относятся пациенты с почечной недостаточностью, у которых задерживается выход жидкости из организма и имеется та же проблема через систему ренин-ангиотензин-альдостерон.

Лечение — пожизненное

При подозрении на повышенное АД человеку надо пройти полное обследование у семейного врача, чтобы выяснить основную причину гипертонии или, в первую очередь, исключить секундарную гипертонию. Для этого семейный врач может сделать обычные анализы крови и мочи, которые уже показывают изменения либо со стороны почек, либо со стороны щитовидной железы. Проверяется также уровень сахара в крови. Для уточнения диагноза делают дополнительно ультразвуковые исследования.

Если вторичная гипертония исключена, следовательно, человек болеет первичной гипертонической болезнью и должен понимать, что у него имеется хроническое заболевание. В отличие от вторичной гипертонии, которую теоретически можно вылечить, устранив основное заболевание, от эссенциальной гипертонии человека, к сожалению, вылечить невозможно. Мы пока не можем значительно влиять на гены. Скорее, это дело ближайшего будущего.

Диагноз ”эссенциальная гипертония” подразумевает пожизненное лечение, и гипертоник должен с этой мыслью примириться. Любое прекращение лечения может приводить к обострению болезни. В этом случае хроническое заболевание приводит к постепенному прогрессирующему повреждению сосудов, в первую очередь артерий. Ведущую роль играет сужение коронарных артерий сердца, возникают спазмы и, как вторичное осложнение гипертонии, развивается ишемическая болезнь сердца. Всем известно об опасном сужении сосудов мозга, проблемах в почках, которые возникают в результате гипертензии. То есть у человека накапливаются проблемы в том числе с периферическими сосудами и сосудами, ответственными за кровоснабжение жизненно важных органов.

Фото: "Здоровье для всех"

Без альтернативы, но с дополнительным пособием

Чем дольше эти сосуды находятся в тонусе, тем больше вероятность развития в них воспаления. Возникает отложение холестерина, затем кальцифицирование стенок сосудов, они гипертрофируются и до конца жизни остаются утолщенными. Это означает, что даже в момент отсутствия у человека стресса, когда ему кажется, будто все в порядке и он расслаблен, на самом деле его артериальное давление остается повышенным. Если на начальном этапе давление провоцируется только физической нагрузкой, стрессом, курением, употреблением алкоголя в больших количествах, то в дальнейшем из-за постоянно повышенного тонуса сосудов проблема повышенного давления сохраняется и без наличия негативных факторов.

Гипертоники должны быть готовы к тому, что дозы лечебных препаратов и их комбинации могут расти. Поначалу, когда у человека давление, скажем 150/95, которое, как представляется ему, не такое и высокое, с ситуацией еще можно справляться известными не медикаментозными способами. Полезны снижение количества соли, ограничение жидкости, отказ от курения и алкоголя, занятия аэробными нагрузками. Но со временем всего этого становится недостаточно и, чтобы удержать давление в норме, становится необходимым принимать лекарства. Сначала одно, затем добавляется второе и третье. По-другому невозможно, потому что патологические механизмы уже запущены и требуют серьезных вмешательств со стороны медиков.

Люди прибегают к природным средствам. Проблема не в том, что человек обращается к природным источникам, это не так плохо. Плохо там, где продуктами народной медицины постараются целиком заменить проверенные многолетними исследованиями лекарства.

Когда давление не при чем

Сейчас, на пороге Рождества и Нового года, люди начинают задумываться, каким образом провести это время легко и весело. Гипертоники — не исключение. Как быть с алкоголем: можно ли расслабиться с его помощью?

С одной стороны, кажется, это два полюса: повышенное АД (более широко — сердечно-сосудистые заболевания) и алкоголь никак не стыкуются между собой. С другой — в последнее время много говорят о том, что люди, употребляющие немного алкоголя, особенно красного вина, защищают себя от атеросклероза и ряда других проблем. Есть яркий пример Франции, где культура употребления красного вина значительно отличается от того же действа в северных или восточных странах, где употребляют крепкие напитки и пиво. Продолжительность жизни во Франции больше, и французы меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний — установленный факт. Во многом это зависит от дозы алкоголя. Значение имеет вид и качество напитка. Наконец, вопрос упирается в то, что мы лечим и от чего пытаемся уберечься.

От чего защищает алкоголь и что делает конкретно позитивного? Алкоголь в небольших дозах (они уже давно установлены: бокал красного или 50 мл крепкого алкоголя в день, не более) способствует тому, что в организме начинает вырабатываться так называемый ”хороший холестерин” — HDL-холестерин высокой плотности. Дозированный прием алкоголя, по исследованиям, может повышать уровень ”хорошего холестерина” до 20%, что позитивно.

Правило с исключением

От атеросклероза малые дозы алкоголя могут уберечь, но при повышении дозы возникает противоположный эффект — печень перестает справляться с переработкой холестерина, так как загружена другими веществами, и при избытке алкоголя возникает, образно говоря, перегревание печени, когда мы видим стеатоз (отложение жира в печени). Повышается уровень жировых кислот в организме, повышается тонус периферических сосудов и уровень сердцебиения. Срабатывает эффект, который способствует повышению АД, и в результате осложнение — развитие атеросклероза.

Если иметь в виду профилактику гипертонии, то в данном случае алкоголь, пусть в малых дозах, никакого серьезного воздействия на нее не оказывает. Большие дозы алкоголя, наоборот, способствуют повышению АД. Это однозначно. Плюс к этому мы можем говорить о разных видах алкоголя. Гипертония тесно связана не только с содержанием соли в организме и тонусом сосудов, но и с объемом поступающей жидкости. А какой вид алкоголя обычно потребляется в больших количествах? Пиво. Неконтролируемое количество пива, как правило, употребляется под соленые закуски и в конечном итоге нагружает сердечно-сосудистую систему дополнительным количеством жидкости — алкоголь + соль. В результате этого — сильный удар получаем не только по печени, но и по сосудам, мочевыводящей системе, сердцу. Перегружаем все системы.

В отдельных случаях гипертоническая болезнь в принципе не приемлет употребления пациентом любых спиртосодержащих продуктов. Но как не чувствовать себя обделенным за праздничным столом? Равняемся на французов: запасаемся качественным сухим вином (дорогим, зато позволит ограничиться малым) и с удовольствием растянем допустимую дозу в 200 мл (100 мл — для женщин) на весь вечер.