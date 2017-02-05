Гинеколог рассказала об особенностях гормонозаместительной терапии

В период гормональной перестройки практически перед каждой женщиной остро встает вопрос поддержания качества жизни на должном уровне. Кому-то нужна помощь в избавлении от неприятных симптомов менопаузы, другие жаждут продлить молодость. Одно из средств для реализации этих целей - гормонозаместительная терапия (ГЗТ), об особенностях которой на страницах газеты "Здоровье для всех" рассказывает гинеколог Александра Шаврова.

ГЗТ назначают только при наличии сильно выраженных симптомов менопаузы, которые проявляются головной болью, приливами, бессонницей, колебаниями артериального давления и пр. Показание для такого лечения - преждевременная менопауза на фоне раннего истощения функции яичников (до 45 лет) или вызванная внешним фактором (лучевая терапия, хирургическое удаление яичников). Также допустимо назначение ГЗТ при наличии риска возникновения остеопороза и остеопении.

Назначение терапии при таких жалобах, как приливы, потливость, тахикардия, депрессия, нервозность, бессонница, сухость слизистой влагалища и стрессовое недержание мочи, очень индивидуально. Здесь нет норм — сколько приступов приливов должно быть, чтобы начинать ГЗТ. Для некоторых женщин и пара приливов в день сильно нарушает качество жизни.

Читать еще

Длительность — по необходимости

У каждого препарата есть свое целенаправленное действие, и каждый обладает побочными эффектами. Об этом важно помнить. При среднем наступлении менопаузы в 51 год около трети жизни женщины пребывают в постменопаузе. И у нас есть возможность поддержать качество жизни в период нехватки женских гормонов особенно в первые 4-10 лет, когда последствия гипоэстрогении (снижения содержания гормона эстрогена в организме) наиболее выражены.

Но нельзя принимать гормональные препараты только с целью профилактики увядания кожи.

Как долго их можно принимать? Это также индивидуально. Но мы, врачи-гинекологи, советуем действовать по принципу: так долго, как необходимо, и так недолго, как возможно. То есть при первой возможности, при отсутствии климактерических синдромов прием препарата либо отменяется, либо женщине предлагается перейти на меньшие дозы. А узнать об отсутствии симптомов можно, временно прекращая терапию.

Отсекая риски

Обычно ГЗТ назначается в период между 50-60 годами. После 65 она не рекомендована.

ГЗТ не назначается всем и длительно по той простой причине, что у нее есть противопоказания. Это рак молочной железы, других эстрогенчувствительных органов или подозрение на него, венозная или артериальная тромбоэмболия, заболевания печени в острой стадии, нелеченая гипертония, кровотечение из половых органов неизвестного происхождения, беременность, лактация. Все эти состояния, однако, не являются препятствием для назначения гормонов локального действия (свечи, кремы).

Системные гормональные препараты обладают рядом возможных побочных действий, таких как тошнота, прибавка в весе, отеки, головные боли, учащение мигреневых болей, болезненность грудных желез, усталость, снижение либидо, желчнокаменная болезнь, урогенитальные кровотечения, сухость влагалища и атрофия. Применение препаратов 5 и более лет повышает риск образования рака грудной железы, эндометрия. При длительной терапии увеличивается частота случаев венозной тромбоэмболии, инфаркта мозга, кардиоваскулярных заболеваний.

На разных этапах — свой режим

В пременопаузе, когда имеются нерегулярные менструации, назначаются прогестагены. Если помимо этого есть и жалобы на приливы, потливость, необходим циклический режим приема препаратов эстрогена и прогестагена. Такой режим нужен для того, чтобы защитить слизистую полости матки от избыточного разрастания, или гиперплазии. Пока клетки эндометрия активно реагируют на гормоны, слизистый слой матки должен регулярно отторгаться. Циклическая схема обеспечивает регулярные кровотечения, как при нормальной менструации, за счет добавления к эстрогенам прогестагенов в течение 10-14 дней. Однако эта схема не имеет противозачаточного эффекта, поэтому нужно позаботиться о контрацепции.

В постменопаузе (12 месяцев после последней менструации) предпочтительно использовать постоянный комбинированный режим приема ГЗТ. Это значит, что прогестаген добавляется к эстрогену на протяжении всего цикла без пауз.

Комбинированные препараты ГЗТ не вызывают месячных, однако в первые 3-6 месяцев приема возможны незначительные мажущие кровянистые выделений из половых путей. Они не требуют дополнительных обследований или прекращения приема лекарства, так как не являются свидетельством побочного действия препарата.

С циклического на постоянный режим приема препарата переходят, когда женщина становится старше 50 лет и при циклическом режиме ГЗТ у нее не было нерегулярных кровотечений либо на фоне циклического приема препаратов регулярные кровотечения прекратились.

Компонентами, схожими с натуральными

Важно помнить, что монотерапия эстрогеном без прогестагена допустима только женщинам после гистеректомии (удаления матки).

Гормональные препараты — это натуральные эстрогены (эстрадиол, эстрон или коньюгированные эквинэстрогены), т. е. женские половые гормоны, идентичные по составу тем, которые вырабатывают яичники, но в незначительном количестве, достаточном для снятия проявлений климакса и связанных с ним осложнений. В препаратах ГЗТ может содержаться и гестагенный компонент, схожий с натуральным прогестагеном.

На приливы действует прежде всего эстроген, и его эффективность зависит от дозы. Стандартом лечения считается 1 мг перорального 17 b-эстрадиола. Рекомендованная суточная начальная доза 0.5-1 мг эстрадиола или 0.3-0.45 комбинированного эквинэстрогена. Через кожу используют 25-37.5 мкг эстрадиола в виде пластыря или 0.5 мг в виде геля.

С предопределенной эффективностью

Первые положительные результаты можно ожидать через пару недель. Спустя 8-12 недель от начала терапии, стоит пересмотреть жалобы и при необходимости поменять дозу или способ применения ГЗТ. Начинать терапию можно в любой день, если до этого не применялись гормоны системного действия. Если планируется переход с постоянного режима ГЗТ на циклический, то начинать следует после окончания 28-дневного цикла.

При жалобах на состояние урогенительного тракта стоит предпочесть гормональные препараты локального действия (влагалищные свечи, таблетки или кремы). Они являются альтернативным вариантом и в случае непереносимости системных гормональных препаратов или наличия противопоказаний к их применению. Локальные гормоны - эффективное средство, не приводящее к повышению уровня эстрадиола в крови.

В целом эффект ГЗТ предопределяется тем, насколько умело выстраивается сотрудничество женщины с лечащим врачом.