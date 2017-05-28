Гигиена век: не только компрессы

Фото: "Здоровье для всех"

"Наверное, у меня наследственное проявление — слезоточивость глаз при смене температуры, не говоря уже о том, что глаза слезятся на солнце и даже на море. Несколько лет назад проверяла зрение у врача, и мне выписали очки по поводу небольшой близорукости. Чаще всего, правда, обхожусь без них и больше страдаю от другой проблемы: у меня раз в полгода, а то и в квартал на веке выступает что-то вроде ячменя. Это розовое ядрышко не гноится и не чешется, но держится неделями, после чего проходит. Пыталась промывать веки и раствором ромашки, и чаем, но становится только хуже. Что можно предпринять, чтобы укрепить веки и избавиться от этой неприятности?", — спрашивает читательница газеты "Здоровье для всех".