Гигиена век: не только компрессы

"Наверное, у меня наследственное проявление — слезоточивость глаз при смене температуры, не говоря уже о том, что глаза слезятся на солнце и даже на море. Несколько лет назад проверяла зрение у врача, и мне выписали очки по поводу небольшой близорукости. Чаще всего, правда, обхожусь без них и больше страдаю от другой проблемы: у меня раз в полгода, а то и в квартал на веке выступает что-то вроде ячменя. Это розовое ядрышко не гноится и не чешется, но держится неделями, после чего проходит. Пыталась промывать веки и раствором ромашки, и чаем, но становится только хуже. Что можно предпринять, чтобы укрепить веки и избавиться от этой неприятности?", — спрашивает читательница газеты "Здоровье для всех".
Рекомендация от врача-офтальмолога Игоря Иванова:
- Проблема эта комплексная. Слезотечение может быть связано с нарушением функции желёз век. Железы век дают необходимый липидный компонент для формирования слёзной жидкости. Если его нет или мало, слеза быстро испаряется с поверхности глаза, что в свою очередь вызывает раздражение глаз при смене температуры.
Профилактика и лечение состоит в гигиене век. Можно промывать веки шампунем "без слёз", также сейчас в аптеках продаются специальные салфетки для век, а также гель для век, улучшающий работу этих желёз. Немаловажную роль играют омега-3 жирные кислоты. Можно также делать тёплые компрессы на основе календулы. Тем не менее посоветовал бы снова пройти обследование у глазного врача.