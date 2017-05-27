Гастроэнтеролог: очистить печень можно через питание

”Весна на дворе — и хочется чувствовать легкость в организме, может быть, даже провести очистку печени, чтобы она работала надежнее. Да и вообще, думаю, такое регулярное очищение может стать как бы профилактикой разных заболеваний печени, ведь так?” Да или нет — гастроэнтеролог Бенно Маргус не ограничился односложным ответом, но предоставил по этому поводу несколько более развернутую информацию.

Ученые прогнозируют, что в ближайшее время самым страшным заболеванием, угрожающим жизни, может стать гепатит. И практика подтверждает, что для распространения разных видов гепатита есть довольно многих причин.

Наиболее распространенная — вирусная: гепатит В, гепатит С, которые очень легко распространяются и через кровь, и сексуальным путем. Свою лепту в распространение тяжелых заболеваний вносят наркоманы. Вирусы — это, хоть и значительная, но только одна составляющая проблемы.

Другая сторона — это алкогольный гепатит, что очень часто встречается, потому что алкоголь вполне доступен. Хотя да, акцизы на него повышаются, но ведь люди исхитряются — покупают алкоголь контрабандный, везут его из Латвии, где он подешевле, пьют и ”левый”, по сути отраву.

Мало того, очень часто встречается стеатогепатит, или ожирение печени, которое вызывает воспалительные реакции с развитием фиброза и далее цирроза и онкозаболевания. На конгрессах специалистов уже говорят, что, возможно, в ближайшем будущем цирроз, который вызван стеатогепатитом от ожирения печени, будет главной причиной для пересадки органа. Сейчас этого нет.

Сейчас вирусный гепатит, аутоиммунные причины заболевания плюс алкогольный доминируют, но есть опасения, что их потеснит новая волна. Смотрите, что происходит в мире: когда-то дети и молодежь основное время проводили на улице в движении и были, так сказать, поджарые.

А что мы видим сейчас? Еще 10 лет назад люди, которые приходили на прием в кабинет гастроэнтеролога, были с нормальным весом. Сейчас у 80-85% пациентов индекс массы тела превышает 30 единиц, а это уже признак ожирения.

Да, часто приходится слышать: что делать, работа сидячая — значит, надо помочь печени и очищать ее, чтобы не болела. Нет, печень очищается сама по себе, только надо поддержать ее через правильное питание. Нельзя методично забрасывать в себя картофельные чипсы, шоколадки и булочки.

Нужно придерживаться разнообразного регулярного питания и следить, чтобы калораж потребляемых продуктов соответствовал энергетическим затратам, не превышал их. Совет: после работы не идем домой, чтобы там сразу лечь на диван и до конца дня смотреть телевизор, а идем на природу и там бегаем, чтобы в том числе освободить печень от нагрузки и не дать накапливаться ненужным отложениям жира. Нет ничего лучше такого очищения.